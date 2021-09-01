https://ru.sputnik.md/20210901/byudzhetniki-vernulis-na-rabotu-deti-shkolu-44377210.html

Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу

Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу

Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу

2021-09-01T09:42+0300

2021-09-01T09:42+0300

2021-09-01T10:02+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

школа

парламент

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. После того, как бюджетники отдохнули, они возвращаются к работе. У граждан, трудящихся в бюджетной сфере, были мини-каникулы по случаю Дня независимости и праздника Limba noastră ("Наш язык"). Понедельник, 30 августа, также был выходным днем, его отработали раньше - в субботу, 21 августа.Также вернулись к работе и депутаты парламента. Так, 1 сентября начинается осенне-зимняя сессия. Первое заседание состоится в день, назначенный Постоянным бюро законодательного органа, после составления повестки дня.Ранее депутаты собирались на внеочередную сессию и провели несколько заседаний, на которых проголосовали за важные законопроекты.В этот день не только бюджетники идут на работу, но и дети возвращаются за школьные парты. После летних каникул начинается новый учебный год для школьников и студентов.Напомним, что по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 1 сентября школы не проводят торжественные линейки.В связи с возвращением всех институтов власти к обычному графику работы примар Кишинева призвал правоохранителей обеспечить движение транспорта по городу во избежание заторов на дорогах. Полицейские в час пик находятся на улицах столицы и следят за соблюдением эпидемиологических мер в общественном транспорте, на остановках и других общественных местах.

https://ru.sputnik.md/20210826/pochemu-shkolakh-moldova-lineyki-44261491.html

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

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в молдове, кишинев, молдова, школа, парламент