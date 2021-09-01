https://ru.sputnik.md/20210901/byudzhetniki-vernulis-na-rabotu-deti-shkolu-44377210.html
Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу
Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу
Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу
2021-09-01T09:42+0300
2021-09-01T09:42+0300
2021-09-01T10:02+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
школа
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31914359_0:0:2979:1677_1920x0_80_0_0_eb23aa4ad1dc48dba18d4945b2d6e09e.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. После того, как бюджетники отдохнули, они возвращаются к работе. У граждан, трудящихся в бюджетной сфере, были мини-каникулы по случаю Дня независимости и праздника Limba noastră ("Наш язык"). Понедельник, 30 августа, также был выходным днем, его отработали раньше - в субботу, 21 августа.Также вернулись к работе и депутаты парламента. Так, 1 сентября начинается осенне-зимняя сессия. Первое заседание состоится в день, назначенный Постоянным бюро законодательного органа, после составления повестки дня.Ранее депутаты собирались на внеочередную сессию и провели несколько заседаний, на которых проголосовали за важные законопроекты.В этот день не только бюджетники идут на работу, но и дети возвращаются за школьные парты. После летних каникул начинается новый учебный год для школьников и студентов.Напомним, что по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 1 сентября школы не проводят торжественные линейки.В связи с возвращением всех институтов власти к обычному графику работы примар Кишинева призвал правоохранителей обеспечить движение транспорта по городу во избежание заторов на дорогах. Полицейские в час пик находятся на улицах столицы и следят за соблюдением эпидемиологических мер в общественном транспорте, на остановках и других общественных местах.
https://ru.sputnik.md/20210826/pochemu-shkolakh-moldova-lineyki-44261491.html
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/04/31914359_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_212db5388ae193943ac177224bc1c137.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
в молдове, кишинев, молдова, школа, парламент
Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу
09:42 01.09.2021 (обновлено: 10:02 01.09.2021)
После праздничных мини-каникул бюджетники возвращаются на работу. В этот же день дети отправляются в школу после летних каникул.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. После того, как бюджетники отдохнули, они возвращаются к работе. У граждан, трудящихся в бюджетной сфере, были мини-каникулы по случаю Дня независимости и праздника Limba noastră ("Наш язык"). Понедельник, 30 августа, также был выходным днем, его отработали раньше - в субботу, 21 августа.
Также вернулись к работе и депутаты парламента. Так, 1 сентября начинается осенне-зимняя сессия. Первое заседание состоится в день, назначенный Постоянным бюро законодательного органа, после составления повестки дня.
Ранее депутаты собирались на внеочередную сессию и провели несколько заседаний, на которых проголосовали за важные законопроекты.
В этот день не только бюджетники идут на работу, но и дети возвращаются за школьные парты. После летних каникул начинается новый учебный год для школьников и студентов.
Напомним, что по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 1 сентября школы не проводят торжественные линейки.
В связи с возвращением всех институтов власти к обычному графику работы примар Кишинева призвал правоохранителей обеспечить движение транспорта по городу во избежание заторов на дорогах. Полицейские в час пик находятся на улицах столицы и следят за соблюдением эпидемиологических мер в общественном транспорте, на остановках и других общественных местах.