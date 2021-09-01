https://ru.sputnik.md/20210901/churya-pobeda-generalnoy-prokuratury-priblizit-demokratiyu-44256582.html

Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию

Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию

Аналитик оценил шансы участников "войны", напомнив о том, что любая власть в Молдове не могла жить без контроля над Генпрокуратурой.

2021-09-01T08:00+0300

2021-09-01T08:00+0300

2021-09-01T08:00+0300

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Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию

Хотя окончательные выводы будут сделаны по завершению этой неизбежной "войны", бесспорно, многим интересно, чем она закончится, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.Чуря отметил, что пример президента Майи Санду, ее правительства и политиков, к сожалению, не стал исключением.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

экспертиза, подкасты, аудио, генпрокурор, власть, противостояние