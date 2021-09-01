https://ru.sputnik.md/20210901/churya-pobeda-generalnoy-prokuratury-priblizit-demokratiyu-44256582.html
Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Аналитик оценил шансы участников "войны", напомнив о том, что любая власть в Молдове не могла жить без контроля над Генпрокуратурой.
2021-09-01T08:00+0300
2021-09-01T08:00+0300
2021-09-01T08:00+0300
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Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Хотя окончательные выводы будут сделаны по завершению этой неизбежной "войны", бесспорно, многим интересно, чем она закончится, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.Чуря отметил, что пример президента Майи Санду, ее правительства и политиков, к сожалению, не стал исключением.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио, генпрокурор, власть, противостояние
Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Аналитик оценил шансы участников "войны", напомнив о том, что любая власть в Молдове не могла жить без контроля над Генпрокуратурой.
Хотя окончательные выводы будут сделаны по завершению этой неизбежной "войны", бесспорно, многим интересно, чем она закончится, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
политический аналитик Корнелиу Чуря.
"Стоит учесть характер и стойкость генпрокурора с одной стороны и в то же время понятное желание власти взять Генпрокуратуру под контроль. Любая власть в Молдове, будь она пророссийской или прозападной, не может жить без контроля над Генпрокуратурой", – считает эксперт.
Чуря отметил, что пример президента Майи Санду, ее правительства и политиков, к сожалению, не стал исключением.
"В случае если генпрокурор выдержит и сумеет защитить Генпрокуратуру, – под политический удар попал весь институт, – то мы от этого выиграем. Победа Генпрокуратуры над политическим фактором в какой-то степени улучшит демократические параметры", – заключил собеседник.