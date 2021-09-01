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Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Аналитик оценил шансы участников "войны", напомнив о том, что любая власть в Молдове не могла жить без контроля над Генпрокуратурой.
2021-09-01T08:00+0300
2021-09-01T08:00+0300
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Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Хотя окончательные выводы будут сделаны по завершению этой неизбежной "войны", бесспорно, многим интересно, чем она закончится, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.Чуря отметил, что пример президента Майи Санду, ее правительства и политиков, к сожалению, не стал исключением.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, генпрокурор, власть, противостояние

Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию

08:00 01.09.2021
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Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик оценил шансы участников "войны", напомнив о том, что любая власть в Молдове не могла жить без контроля над Генпрокуратурой.
Хотя окончательные выводы будут сделаны по завершению этой неизбежной "войны", бесспорно, многим интересно, чем она закончится, рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Стоит учесть характер и стойкость генпрокурора с одной стороны и в то же время понятное желание власти взять Генпрокуратуру под контроль. Любая власть в Молдове, будь она пророссийской или прозападной, не может жить без контроля над Генпрокуратурой", – считает эксперт.

Чуря отметил, что пример президента Майи Санду, ее правительства и политиков, к сожалению, не стал исключением.

"В случае если генпрокурор выдержит и сумеет защитить Генпрокуратуру, – под политический удар попал весь институт, то мы от этого выиграем. Победа Генпрокуратуры над политическим фактором в какой-то степени улучшит демократические параметры", заключил собеседник.

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