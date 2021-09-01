https://ru.sputnik.md/20210901/dtp-v-rumynii-mikroavtobus-stolknulsya-s-furoy-postradali-grazhdane-moldovy-44377928.html
ДТП в Румынии: микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали граждане Молдовы
ДТП в Румынии: микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали граждане Молдовы
Серьезная авария в Румынии пострадали молдаване
2021-09-01T10:28+0300
2021-09-01T10:28+0300
2021-09-01T10:28+0300
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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Серьезная авария произошла в Румынии с участием микроавтобуса с молдавскими гражданами. В больницу доставлены пять человек с различными травмами. По сообщениям прессы соседней страны, двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве.Авария произошла около 05.00 в среду на выезде из Пояна-Стампеи в Бистрицу.Румынская пресса пишет, что на особо опасном повороте микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В кабине грузового буса находились шесть пассажиров.На место аварии прибыли спасатели и кареты скорой помощи, в том числе экипаж SMURD. По сообщениям румынской прессы, пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницу. Двое пассажиров получили серьезные травмы.Корреспонденты Sputnik Молдова попытались узнать более подробную информацию об аварии в Румынии у официального представителя МИД Молдовы Даниэля Водэ, но пока ответа на запрос не последовало.
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Александрина Киртоакэ
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в мире, румыния, молдова
ДТП в Румынии: микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали граждане Молдовы
Пять человек попали в больницу после того, как микроавтобус с молдавскими гражданами попал в ДТП в Сучавском уезде Румынии.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Серьезная авария произошла в Румынии с участием микроавтобуса с молдавскими гражданами. В больницу доставлены пять человек с различными травмами. По сообщениям прессы соседней страны, двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве.
Авария произошла около 05.00 в среду на выезде из Пояна-Стампеи в Бистрицу.
Румынская пресса пишет, что на особо опасном повороте микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В кабине грузового буса находились шесть пассажиров.
На место аварии прибыли спасатели и кареты скорой помощи, в том числе экипаж SMURD. По сообщениям румынской прессы, пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницу. Двое пассажиров получили серьезные травмы.
Корреспонденты Sputnik Молдова попытались узнать более подробную информацию об аварии в Румынии у официального представителя МИД Молдовы Даниэля Водэ, но пока ответа на запрос не последовало.