https://ru.sputnik.md/20210901/dtp-v-rumynii-mikroavtobus-stolknulsya-s-furoy-postradali-grazhdane-moldovy-44377928.html

ДТП в Румынии: микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали граждане Молдовы

ДТП в Румынии: микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали граждане Молдовы

Серьезная авария в Румынии пострадали молдаване

2021-09-01T10:28+0300

2021-09-01T10:28+0300

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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Серьезная авария произошла в Румынии с участием микроавтобуса с молдавскими гражданами. В больницу доставлены пять человек с различными травмами. По сообщениям прессы соседней страны, двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве.Авария произошла около 05.00 в среду на выезде из Пояна-Стампеи в Бистрицу.Румынская пресса пишет, что на особо опасном повороте микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В кабине грузового буса находились шесть пассажиров.На место аварии прибыли спасатели и кареты скорой помощи, в том числе экипаж SMURD. По сообщениям румынской прессы, пострадавшие в результате ДТП доставлены в больницу. Двое пассажиров получили серьезные травмы.Корреспонденты Sputnik Молдова попытались узнать более подробную информацию об аварии в Румынии у официального представителя МИД Молдовы Даниэля Водэ, но пока ответа на запрос не последовало.

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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в мире, румыния, молдова