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Не дать болезни шанса: эндокринолог рассказала, как укрепить иммунитет осенью
Не дать болезни шанса: эндокринолог рассказала, как укрепить иммунитет осенью
Что полезно для иммунитета осенью в холод
2021-09-01T13:45+0300
2021-09-01T13:51+0300
общество
в мире
иммунитет
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Соблюдать режим дня, придерживаться правильного питания и быть физически активным - все это необходимо для поддержания иммунитета осенью, рассказала "Известиям" врач-эндокринолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Надежда Собаева.Чтобы иммунитет был крепким, ложиться спать желательно до 22–23 часов, говорит специалист. Именно до полуночи происходит пиковая выработка мелатонина — гормона сна, который также оказывает поддерживающее влияние на иммунную систему.Не менее важной составляющей крепкого иммунитета является сбалансированное питание.Также для иммунитета важны витамины, особенно витамин С. Он содержится в цитрусовых — апельсинах, лимонах, грейпфрутах, а также в шиповнике, клюкве, облепихе, болгарском перце, цветной и брюссельской капусте и зелени (петрушка, укроп).Кроме того, важно включить в свой рацион продукты, которые содержат витамины A (руккола и укроп) и D (сливочное масло, сыр, яичный желток, икра и грибы).Оптимизировать защитные функции организма помогают омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Ими богаты жирные сорта рыбы — сардины, треска, лососевые (форель, семга). Витамин Е — один из важных антиоксидантов, он содержится в достаточном количестве в орехах, их можно потреблять не более 30 граммов в день.Образованию иммунных клеток в организме также способствует селен, который содержится в морской рыбе и морепродуктах, грибах, орехах и семенах подсолнечника, не менее важен и цинк, которым богаты морская рыба, мясо, креветки, орехи, грибы и сыр.В то же время снижать иммунитет могут продукты, богатые быстрыми углеводами, то есть продукты, из которых быстро усваивается глюкоза."Это сахар в чистом виде, различные торты, пирожные, конфеты, соки, газировки. Помимо этого, негативно на состоянии иммунной системы сказывается увлечение копченостями, фастфудом, жареными блюдами, алкоголем. Все это пагубно влияет на состояние кишечника и, соответственно, на иммунитет", — добавила Собаева.
https://ru.sputnik.md/20210822/produkty-ratsion-bolel-covid-19-44126311.html
https://ru.sputnik.md/20210709/vrachi-nazvali-produkt-kotoryy-umenshaet-riski-obrazovaniya-trombov-35423651.html
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в мире, иммунитет

Не дать болезни шанса: эндокринолог рассказала, как укрепить иммунитет осенью

13:45 01.09.2021 (обновлено: 13:51 01.09.2021)
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© Pixabay / falconp4Чай
Чай - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Pixabay / falconp4
С наступлением холодного сезона иммунитет человека испытывает повышенную нагрузку, а организм нуждается в дополнительных витаминах.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Соблюдать режим дня, придерживаться правильного питания и быть физически активным - все это необходимо для поддержания иммунитета осенью, рассказала "Известиям" врач-эндокринолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Надежда Собаева.
Чтобы иммунитет был крепким, ложиться спать желательно до 22–23 часов, говорит специалист. Именно до полуночи происходит пиковая выработка мелатонина — гормона сна, который также оказывает поддерживающее влияние на иммунную систему.
Не менее важной составляющей крепкого иммунитета является сбалансированное питание.
"Важно, чтобы организму хватало и различных витаминов, и антиоксидантов, то есть веществ, которые препятствуют протеканию различных неблагоприятных реакций в нашем организме, то есть это некий природный щит для организма. Соответственно, для этого необходимы различные микронутриенты", — подчеркнула Собаева.
Также для иммунитета важны витамины, особенно витамин С. Он содержится в цитрусовых — апельсинах, лимонах, грейпфрутах, а также в шиповнике, клюкве, облепихе, болгарском перце, цветной и брюссельской капусте и зелени (петрушка, укроп).
Кроме того, важно включить в свой рацион продукты, которые содержат витамины A (руккола и укроп) и D (сливочное масло, сыр, яичный желток, икра и грибы).
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Оптимизировать защитные функции организма помогают омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Ими богаты жирные сорта рыбы — сардины, треска, лососевые (форель, семга). Витамин Е — один из важных антиоксидантов, он содержится в достаточном количестве в орехах, их можно потреблять не более 30 граммов в день.
Образованию иммунных клеток в организме также способствует селен, который содержится в морской рыбе и морепродуктах, грибах, орехах и семенах подсолнечника, не менее важен и цинк, которым богаты морская рыба, мясо, креветки, орехи, грибы и сыр.
"Не стоит забывать о кисломолочных продуктах и о клетчатке. Они нормализуют работу желудочно-кишечного тракта и помогают собственной микробиоте защищать слизистую кишечника. Что обеспечивает хорошую работу иммунитета. Потому что кишечник сам по себе обладает собственной иммунной системой, и на нее приходится 70–80% иммунной системы всего организма. Здоровый кишечник — залог здоровой иммунной системы", — рассказала эндокринолог.
В то же время снижать иммунитет могут продукты, богатые быстрыми углеводами, то есть продукты, из которых быстро усваивается глюкоза.
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"Это сахар в чистом виде, различные торты, пирожные, конфеты, соки, газировки. Помимо этого, негативно на состоянии иммунной системы сказывается увлечение копченостями, фастфудом, жареными блюдами, алкоголем. Все это пагубно влияет на состояние кишечника и, соответственно, на иммунитет", — добавила Собаева.
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