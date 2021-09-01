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Это провал: Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу, а потом извинилась
Это провал: Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу, а потом извинилась
Скандал Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу а потом извинилась
2021-09-01T10:15+0300
2021-09-01T10:15+0300
общество
в молдове
вакцинация
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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В эфире одного из молдавских телеканалов прямо накануне Дня знаний премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что "учителя должны вакцинироваться, а если не хотят, то пусть ищут себе другое занятие".Это заявление стало серьезным ударом по педагогам в канун Дня знаний. Позже на своей странице в Facebook председатель правительства опубликовала сообщение, в котором выразила сожаление по поводу ранее сказанного."Я сожалею о неудачном заявлении, касающемся отказа учителей от вакцинации (...). Эта фраза никоим образом не выражает политику правительства. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной - учителя имеют право отказаться от вакцинации и продолжать обучение в классе в течение того времени, пока они регулярно подтверждают отрицательный результат тестов на COVID-19. Прошу прощения у учителей, кого мое заявление ранило", - написала Наталья Гаврилица.Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения обязала сотрудников сферы образования, которые отказываются пройти иммунизацию против COVID-19, каждые 14 дней предоставлять тесты, проводимые за свой счет, подтверждающие отсутствие заражения коронавирусом. Это решение вызвало волну недовольства, особенно среди работников сферы образования.В этом контексте Федерация профсоюзов образования и науки резко отреагировала на решение Нацкомиссии. Члены профсоюза отметили, что педагоги должны бесплатно пользоваться как экспресс-тестами на антигены, так и тестами ПЦР, поскольку они являются плательщиками взносов на обязательное медицинское страхование.Ранее министр здравоохранения Алла Немеренко заявляла: она не считает, что государство нарушает права учителей, поскольку "предлагает людям бесплатный доступ ко всем видам вакцин".
https://ru.sputnik.md/20210831/minobrazovaniya-profsoyuzy-44354218.html
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в молдове, вакцинация

Это провал: Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу, а потом извинилась

10:15 01.09.2021
60
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate Natalia Gavrilița
 Natalia Gavrilița - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Photo : Facebook / Partidul Acțiune și Solidaritate
Alina Munteanu - Sputnik Молдова
Алина Мунтяну
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Серьезную ошибку допустила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица - настолько серьезную, что пришлось извиняться.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В эфире одного из молдавских телеканалов прямо накануне Дня знаний премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что "учителя должны вакцинироваться, а если не хотят, то пусть ищут себе другое занятие".
Это заявление стало серьезным ударом по педагогам в канун Дня знаний. Позже на своей странице в Facebook председатель правительства опубликовала сообщение, в котором выразила сожаление по поводу ранее сказанного.
"Я сожалею о неудачном заявлении, касающемся отказа учителей от вакцинации (...). Эта фраза никоим образом не выражает политику правительства. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной - учителя имеют право отказаться от вакцинации и продолжать обучение в классе в течение того времени, пока они регулярно подтверждают отрицательный результат тестов на COVID-19. Прошу прощения у учителей, кого мое заявление ранило", - написала Наталья Гаврилица.
Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения обязала сотрудников сферы образования, которые отказываются пройти иммунизацию против COVID-19, каждые 14 дней предоставлять тесты, проводимые за свой счет, подтверждающие отсутствие заражения коронавирусом. Это решение вызвало волну недовольства, особенно среди работников сферы образования.
Sală de clasă - Sputnik Молдова, 1920, 31.08.2021
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Минобразования и профсоюзы обсудили тестирование учителей
Вчера, 07:30
188
В этом контексте Федерация профсоюзов образования и науки резко отреагировала на решение Нацкомиссии. Члены профсоюза отметили, что педагоги должны бесплатно пользоваться как экспресс-тестами на антигены, так и тестами ПЦР, поскольку они являются плательщиками взносов на обязательное медицинское страхование.
Ранее министр здравоохранения Алла Немеренко заявляла: она не считает, что государство нарушает права учителей, поскольку "предлагает людям бесплатный доступ ко всем видам вакцин".
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