https://ru.sputnik.md/20210901/gavrilitsa-skazala-neprivitym-uchitelyam-iskat-druguyu-rabotu-potom-izvinilas-44377509.html

Это провал: Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу, а потом извинилась

Это провал: Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу, а потом извинилась

Скандал Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу а потом извинилась

2021-09-01T10:15+0300

2021-09-01T10:15+0300

2021-09-01T10:15+0300

общество

в молдове

вакцинация

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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В эфире одного из молдавских телеканалов прямо накануне Дня знаний премьер-министр Наталья Гаврилица заявила, что "учителя должны вакцинироваться, а если не хотят, то пусть ищут себе другое занятие".Это заявление стало серьезным ударом по педагогам в канун Дня знаний. Позже на своей странице в Facebook председатель правительства опубликовала сообщение, в котором выразила сожаление по поводу ранее сказанного."Я сожалею о неудачном заявлении, касающемся отказа учителей от вакцинации (...). Эта фраза никоим образом не выражает политику правительства. Наша позиция по этому вопросу остается неизменной - учителя имеют право отказаться от вакцинации и продолжать обучение в классе в течение того времени, пока они регулярно подтверждают отрицательный результат тестов на COVID-19. Прошу прощения у учителей, кого мое заявление ранило", - написала Наталья Гаврилица.Напомним, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здравоохранения обязала сотрудников сферы образования, которые отказываются пройти иммунизацию против COVID-19, каждые 14 дней предоставлять тесты, проводимые за свой счет, подтверждающие отсутствие заражения коронавирусом. Это решение вызвало волну недовольства, особенно среди работников сферы образования.В этом контексте Федерация профсоюзов образования и науки резко отреагировала на решение Нацкомиссии. Члены профсоюза отметили, что педагоги должны бесплатно пользоваться как экспресс-тестами на антигены, так и тестами ПЦР, поскольку они являются плательщиками взносов на обязательное медицинское страхование.Ранее министр здравоохранения Алла Немеренко заявляла: она не считает, что государство нарушает права учителей, поскольку "предлагает людям бесплатный доступ ко всем видам вакцин".

https://ru.sputnik.md/20210831/minobrazovaniya-profsoyuzy-44354218.html

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2021

Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

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Алина Мунтяну https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, вакцинация