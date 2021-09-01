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https://ru.sputnik.md/20210901/genprokurature-obvinili-vlasti-manipulyatsii-pomoschi-es-44379230.html
В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции с помощью от ЕС
В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции с помощью от ЕС
В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции в отношении помощи от ЕС
2021-09-01T11:40+0300
2021-09-01T11:47+0300
общество
в молдове
молдова
майя санду
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Генпрокуратуре обвинили президента Молдовы Майи Санду в дезинформировании общества.Как отметили в ведомстве, речь идет о заявлениях Санду во время ее встречи с исполнительным вице-председателем Совета Европы Валдисом Домбровскисом. Она заявила, что "единственное условие, по которому у нас нет нужного прогресса для получения транша в размере 50 миллионов евро из пакета макрофинансовой помощи – это отсутствие стратегии возврата денег, украденных из банковской системы, которую должны разработать в Генпрокуратуре".Как уточнили в инстанции, в связи с такими заявлениями президента необходимо сделать несколько уточнений, поскольку "не должно быть дезинформации по Меморандуму о взаимопонимании с ЕС по макрофинансовой помощи" (подписан в Кишиневе 21 июля 2020 года и в Брюсселе 23 июля 2020 года, ратифицирован Законом № 167 от 10.09.2020).В Генпрокуратуре пояснили, что обязанность сообщать о процессе взыскания не включена ни в один нормативный акт, и ни один механизм условий получения макрофинансовой помощи ЕС не предусматривает этого.В ведомстве добавили, что лишь в приложении к Меморандуму говорится о необходимости разработки властями стратегии по возврату украденных денег, но без указания прокуратуры как ответственного института. Кроме того, в документе отмечается, что власти подготовят и направят в парламент отчет о достигнутом прогрессе.По данным Генпрокуратуры, до сих пор ни один депутат не обращался в прокуратуру с предложениями или планом совместных действий по реализации этого документа.Как рассказали в ведомстве, действия, которые молдавские власти должны предпринять для реализации положений Меморандума, были рассмотрены в отношении прокуратуры только врио премьера Аурелиу Чокоем 7 мая 2021 года. Тогда прокуратуре рекомендовали совместно с компетентными органами обновить, в том числе с помощью международных партнеров, стратегию взыскания финансовых средств, похищенных из банковской системы.В прокуратуре подчеркнули, что окончательное возвращение денег, изъятых путем специальной или расширенной конфискации, не входит в компетенцию прокуратуры – это решения, принимаемые судами, которые будут рассматривать дела по существу.Более того, как уверены в Генпрокуратуре, "сосредотачивать внимание только на криминальных механизмах в процессе возврата украденных денег - неправильный подход государства". Как объяснили в ведомстве, из-за судебных процедур этот процесс сложный и долгий. В то же время прокуратура берет на себя ответственность за ускорение судебного разбирательства по этому поводу в пределах, допускаемых законом.В прокуратуре призвали компетентные государственные органы принимать во внимание неуголовные механизмы возвращения финансовых средств, которые могут быть более эффективными и быстрыми, с прямым или косвенным участием банков. Таким образом, компетентные учреждения (правительство, Национальный банк Молдовы, Агентство публичной собственности и др.) должны занять активную позицию в этом направлении.В прокуратуре отметили, что осознают всю важность макрофинансовой помощи ЕС."Считаем заявления высшего руководства государства по Меморандуму о взаимопонимании с ЕС безответственными и манипулятивными, направленными на дезинформирование общественности и перекладывание ответственности на прокуратуру ввиду неспособности или нежелания выполнять условия внешних партнеров, взятые правительством и парламентом", - пояснили в Генпрокуратуре. В заключении в инстанции подчеркнули, что "хоть нынешнее правительство не заинтересовано в справедливом институциональном диалоге, основанном на взаимном уважении и конструктивных отношениях, прокуратура вновь заявляет о своей готовности присоединиться к государственным органам, наряду со всеми государственными структурами, при условии соблюдения правовых рамок и Конституции".
https://ru.sputnik.md/20210825/genprokuratura-otvetili-trebovanie-parlamenta-44219379.html
https://ru.sputnik.md/20210819/ustoit-li-stoyanoglo-chem-zavershitsya-protivostoyanie-vlasti-i-prokuratury-44073603.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, майя санду, генеральная прокуратура

В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции с помощью от ЕС

11:40 01.09.2021 (обновлено: 11:47 01.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЗдание Генпрокуратуры в Молдове
Здание Генпрокуратуры в Молдове - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Генпрокуратуре раскритиковали заявления представителей власти в отношении финансовой помощи от ЕС, условия для получения которой якобы не выполнены из-за прокуратуры.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Генпрокуратуре обвинили президента Молдовы Майи Санду в дезинформировании общества.
Как отметили в ведомстве, речь идет о заявлениях Санду во время ее встречи с исполнительным вице-председателем Совета Европы Валдисом Домбровскисом. Она заявила, что "единственное условие, по которому у нас нет нужного прогресса для получения транша в размере 50 миллионов евро из пакета макрофинансовой помощи – это отсутствие стратегии возврата денег, украденных из банковской системы, которую должны разработать в Генпрокуратуре".
Как уточнили в инстанции, в связи с такими заявлениями президента необходимо сделать несколько уточнений, поскольку "не должно быть дезинформации по Меморандуму о взаимопонимании с ЕС по макрофинансовой помощи" (подписан в Кишиневе 21 июля 2020 года и в Брюсселе 23 июля 2020 года, ратифицирован Законом № 167 от 10.09.2020).
В Генпрокуратуре пояснили, что обязанность сообщать о процессе взыскания не включена ни в один нормативный акт, и ни один механизм условий получения макрофинансовой помощи ЕС не предусматривает этого.
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В ведомстве добавили, что лишь в приложении к Меморандуму говорится о необходимости разработки властями стратегии по возврату украденных денег, но без указания прокуратуры как ответственного института. Кроме того, в документе отмечается, что власти подготовят и направят в парламент отчет о достигнутом прогрессе.
По данным Генпрокуратуры, до сих пор ни один депутат не обращался в прокуратуру с предложениями или планом совместных действий по реализации этого документа.
Как рассказали в ведомстве, действия, которые молдавские власти должны предпринять для реализации положений Меморандума, были рассмотрены в отношении прокуратуры только врио премьера Аурелиу Чокоем 7 мая 2021 года. Тогда прокуратуре рекомендовали совместно с компетентными органами обновить, в том числе с помощью международных партнеров, стратегию взыскания финансовых средств, похищенных из банковской системы.

До настоящего времени по делу было изъято 3,1 миллиарда леев, о чем неоднократно сообщали органы.

В прокуратуре подчеркнули, что окончательное возвращение денег, изъятых путем специальной или расширенной конфискации, не входит в компетенцию прокуратуры – это решения, принимаемые судами, которые будут рассматривать дела по существу.
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Более того, как уверены в Генпрокуратуре, "сосредотачивать внимание только на криминальных механизмах в процессе возврата украденных денег - неправильный подход государства". Как объяснили в ведомстве, из-за судебных процедур этот процесс сложный и долгий. В то же время прокуратура берет на себя ответственность за ускорение судебного разбирательства по этому поводу в пределах, допускаемых законом.
В прокуратуре призвали компетентные государственные органы принимать во внимание неуголовные механизмы возвращения финансовых средств, которые могут быть более эффективными и быстрыми, с прямым или косвенным участием банков. Таким образом, компетентные учреждения (правительство, Национальный банк Молдовы, Агентство публичной собственности и др.) должны занять активную позицию в этом направлении.
"Считаем, что разработка и реализация стратегии по возвращению украденных средств не должны возлагаться исключительно на ответственность прокуратуры и других правоохранительных органов. Этот документ должен предусматривать комплексные подходы и содержать два компонента: уголовный и неуголовный, который должен быть разработан, по крайней мере, на уровне правительства с участием всех компетентных органов", - заявили в Генпрокуратуре.
В прокуратуре отметили, что осознают всю важность макрофинансовой помощи ЕС.
"Считаем заявления высшего руководства государства по Меморандуму о взаимопонимании с ЕС безответственными и манипулятивными, направленными на дезинформирование общественности и перекладывание ответственности на прокуратуру ввиду неспособности или нежелания выполнять условия внешних партнеров, взятые правительством и парламентом", - пояснили в Генпрокуратуре.
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В заключении в инстанции подчеркнули, что "хоть нынешнее правительство не заинтересовано в справедливом институциональном диалоге, основанном на взаимном уважении и конструктивных отношениях, прокуратура вновь заявляет о своей готовности присоединиться к государственным органам, наряду со всеми государственными структурами, при условии соблюдения правовых рамок и Конституции".
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