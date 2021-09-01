https://ru.sputnik.md/20210901/harry-potter-skulptura-studenta-pridnestrove-44390890.html
Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
Похожую на Гарри Поттера скульптуру студента установили в Приднестровье
2021-09-01T15:08+0300
2021-09-01T15:08+0300
2021-09-01T15:08+0300
общество
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Во дворе Приднестровского госуниверситета установили скульптуру студента, похожую на известного литературного героя Гарри Поттера. Установка скульптуры стала завершением масштабных работ по преображению университета к его 90-летию. К новому учебному году завершен первый этап: проведены масштабные кровельно-фасадные работы, благоустроена территория"Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, провели на новой университетской площади, в центре которой открыт фонтанный комплекс и статуя студента", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Красносельский адресовал благодарность каждому, кто принял участие в реконструкции ПГУ, подчеркнув, что это был только первый этап реализации масштабного проекта по инфраструктурному обновлению госуниверситета.
https://ru.sputnik.md/20210823/pridnestrove-shkola-44168868.html
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, приднестровье, молдова, гарри поттер
Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
Новая загадочная достопримечательность появилась во дворе одного из вузов на левом берегу Днестра. Некоторые отметили схожесть скульптуры со знаменитым "мальчиком, который выжил".
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Во дворе Приднестровского госуниверситета установили скульптуру студента, похожую на известного литературного героя Гарри Поттера.
Установка скульптуры стала завершением масштабных работ по преображению университета к его 90-летию.
К новому учебному году завершен первый этап: проведены масштабные кровельно-фасадные работы, благоустроена территория
"Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, провели на новой университетской площади, в центре которой открыт фонтанный комплекс и статуя студента", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
Красносельский адресовал благодарность каждому, кто принял участие в реконструкции ПГУ, подчеркнув, что это был только первый этап реализации масштабного проекта по инфраструктурному обновлению госуниверситета.