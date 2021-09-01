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Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
Похожую на Гарри Поттера скульптуру студента установили в Приднестровье
2021-09-01T15:08+0300
2021-09-01T15:08+0300
общество
в молдове
приднестровье
молдова
гарри поттер
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Во дворе Приднестровского госуниверситета установили скульптуру студента, похожую на известного литературного героя Гарри Поттера. Установка скульптуры стала завершением масштабных работ по преображению университета к его 90-летию. К новому учебному году завершен первый этап: проведены масштабные кровельно-фасадные работы, благоустроена территория"Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, провели на новой университетской площади, в центре которой открыт фонтанный комплекс и статуя студента", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья Вадима Красносельского. Красносельский адресовал благодарность каждому, кто принял участие в реконструкции ПГУ, подчеркнув, что это был только первый этап реализации масштабного проекта по инфраструктурному обновлению госуниверситета.
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в молдове, приднестровье, молдова, гарри поттер

Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье

15:08 01.09.2021
46
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья / Скульптура студента во дворе Приднестровского госуниверситета
Скульптура студента во дворе Приднестровского госуниверситета - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
CC BY 4.0 / Официальный сайт лидера Приднестровья /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Новая загадочная достопримечательность появилась во дворе одного из вузов на левом берегу Днестра. Некоторые отметили схожесть скульптуры со знаменитым "мальчиком, который выжил".
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Во дворе Приднестровского госуниверситета установили скульптуру студента, похожую на известного литературного героя Гарри Поттера.
Установка скульптуры стала завершением масштабных работ по преображению университета к его 90-летию.
К новому учебному году завершен первый этап: проведены масштабные кровельно-фасадные работы, благоустроена территория
"Торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний, провели на новой университетской площади, в центре которой открыт фонтанный комплекс и статуя студента", - говорится в сообщении на сайте лидера Приднестровья Вадима Красносельского.
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Красносельский адресовал благодарность каждому, кто принял участие в реконструкции ПГУ, подчеркнув, что это был только первый этап реализации масштабного проекта по инфраструктурному обновлению госуниверситета.
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