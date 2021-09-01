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Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест
Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест
Кафе и рестораны "COVID free" в Молдове: все посетители должны быть привиты
2021-09-01T12:04+0300
2021-09-01T12:30+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free, таким образом, они смогут работать на полную мощность. Об этом сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры по итогам заседания в среду с участием главы ведомства Серджиу Гайбу и представителей бизнеса. Как отметили в ведомстве, все сотрудники, работающие в секторе HoReCa и торговом секторе, должны будут предоставить как минимум один документ - подтверждающий вакцинацию против COVID-19, отрицательный тест на вирус ПЦР или тест на антитела, проведенный не ранее чем за 48 часов. По данным министерства, эти меры охватывают:На встрече с представителями бизнес-среды, в частности, из сферы торговли и общественного питания, Гайбу отметил, что высокий уровень вакцинации некоторых профессиональных категорий уже показал свое положительное влияние. По его мнению, для сотрудников, работающих с людьми, необходимо обеспечить максимальный уровень вакцинации для безопасного рабочего процесса, при этом следует отметить важность соблюдения мер защиты от COVID-19. В этом контексте министр упомянул, что новые меры, предложенные Министерством экономики, направлены на предотвращение возможного локдауна, при этом ключевой целью является предотвращение скопления людей в общественных местах. Также Гайбу предложил ввести продажу средств защиты при входе на рынки и в торговые центры.
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в молдове, молдова, вакцинация

Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест

12:04 01.09.2021 (обновлено: 12:30 01.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausRestaurant
Restaurant - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Сотрудников и посетителей ресторанов могут обязать вакцинироваться или же они должны будут предоставлять отрицательные тесты на коронавирус либо тест на антитела.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free, таким образом, они смогут работать на полную мощность. Об этом сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры по итогам заседания в среду с участием главы ведомства Серджиу Гайбу и представителей бизнеса.
Как отметили в ведомстве, все сотрудники, работающие в секторе HoReCa и торговом секторе, должны будут предоставить как минимум один документ - подтверждающий вакцинацию против COVID-19, отрицательный тест на вирус ПЦР или тест на антитела, проведенный не ранее чем за 48 часов.

"Также администратор заведения сможет принять решение об объявлении заведения COVID free, тогда все посетители должны будут предъявлять на входе сертификат об иммунизации, наличии антител, отрицательном результате теста на COVID-19. В противном случае такие заведения будут работать с ограничениями", - отмечается в сообщении.

По данным министерства, эти меры охватывают:
предприятия общественного питания, имеющие служебные помещения;
частные мероприятия, организованные на предприятиях общественного питания;
сотрудников, занимающихся предоставлением коммерческих услуг, продавцов и персонал, работающий в коммерческих областях;
торговые объекты на открытом воздухе;
розничные или оптовые торговые объекты с закрытой торговой зоной и зонами отдыха.
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На встрече с представителями бизнес-среды, в частности, из сферы торговли и общественного питания, Гайбу отметил, что высокий уровень вакцинации некоторых профессиональных категорий уже показал свое положительное влияние.
По его мнению, для сотрудников, работающих с людьми, необходимо обеспечить максимальный уровень вакцинации для безопасного рабочего процесса, при этом следует отметить важность соблюдения мер защиты от COVID-19.
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В этом контексте министр упомянул, что новые меры, предложенные Министерством экономики, направлены на предотвращение возможного локдауна, при этом ключевой целью является предотвращение скопления людей в общественных местах.
Также Гайбу предложил ввести продажу средств защиты при входе на рынки и в торговые центры.
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