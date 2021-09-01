https://ru.sputnik.md/20210901/kafe-restorany-covid-free-moldova-vse-posetiteli-dolzhny-byt-privity-44382093.html

Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест

Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест

Кафе и рестораны "COVID free" в Молдове: все посетители должны быть привиты

2021-09-01T12:04+0300

2021-09-01T12:04+0300

2021-09-01T12:30+0300

коронавирус

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вакцинация

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые заведения в секторе HoReCa могут получить статус COVID free, таким образом, они смогут работать на полную мощность. Об этом сообщили в Министерстве экономики и инфраструктуры по итогам заседания в среду с участием главы ведомства Серджиу Гайбу и представителей бизнеса. Как отметили в ведомстве, все сотрудники, работающие в секторе HoReCa и торговом секторе, должны будут предоставить как минимум один документ - подтверждающий вакцинацию против COVID-19, отрицательный тест на вирус ПЦР или тест на антитела, проведенный не ранее чем за 48 часов. По данным министерства, эти меры охватывают:На встрече с представителями бизнес-среды, в частности, из сферы торговли и общественного питания, Гайбу отметил, что высокий уровень вакцинации некоторых профессиональных категорий уже показал свое положительное влияние. По его мнению, для сотрудников, работающих с людьми, необходимо обеспечить максимальный уровень вакцинации для безопасного рабочего процесса, при этом следует отметить важность соблюдения мер защиты от COVID-19. В этом контексте министр упомянул, что новые меры, предложенные Министерством экономики, направлены на предотвращение возможного локдауна, при этом ключевой целью является предотвращение скопления людей в общественных местах. Также Гайбу предложил ввести продажу средств защиты при входе на рынки и в торговые центры.

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в молдове, молдова, вакцинация