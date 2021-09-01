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Как соблюдаются права детей в Молдове
Как соблюдаются права детей в Молдове
Как соблюдаются права детей в Молдове
2021-09-01T08:30+0300
2021-09-01T10:16+0300
радио
молдова
права
дети
в молдове
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Сегодня особый праздник для детей в Молдове, которые идут в свои школы, гимназии и лицеи. Забота о детях - это вечно актуальная тема. Ведь они - будущее нашей страны.Много в республике и детей-сирот, неких современных молдавских "Маугли", которые выживают как могут и надеются лишь на себя.О детях, их правах, заботе о подрастающем поколении пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'е".Как максимально защитить права подрастающего поколения в Молдове? Что такое приюты семейного, интегрированного типа в Молдове? Как дети-сироты выживают в нашей стране, и обеспечивает ли их государство жильем по достижении совершеннолетия?Ответы на эти вопросы – в интервью с народным адвокатом по правам ребенка Майей Бэнэреску.
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Андрей Петрик
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Как соблюдаются права детей в Молдове

08:30 01.09.2021 (обновлено: 10:16 01.09.2021)
85
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
В День знаний в программе "Утро на Sputnik'е" - серьезный разговор о том, как защищены те в нашей стране, кто стремится учиться, - дети и подростки.
Сегодня особый праздник для детей в Молдове, которые идут в свои школы, гимназии и лицеи. Забота о детях - это вечно актуальная тема. Ведь они - будущее нашей страны.

Но и перед самыми маленькими гражданами нашей страны встают весьма серьезные, взрослые и наболевшие проблемы. Это и разделенные семьи, когда родители трудятся за рубежом, а их дети оставлены на попечение бабушкам или другим родственникам. Это и дурное влияние улицы.

Много в республике и детей-сирот, неких современных молдавских "Маугли", которые выживают как могут и надеются лишь на себя.
О детях, их правах, заботе о подрастающем поколении пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'е".
Как максимально защитить права подрастающего поколения в Молдове? Что такое приюты семейного, интегрированного типа в Молдове? Как дети-сироты выживают в нашей стране, и обеспечивает ли их государство жильем по достижении совершеннолетия?
Ответы на эти вопросы – в интервью с народным адвокатом по правам ребенка Майей Бэнэреску.
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