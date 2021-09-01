https://ru.sputnik.md/20210901/kak-soblyudayutsya-prava-detey-v-moldove-44222890.html

Как соблюдаются права детей в Молдове

Как соблюдаются права детей в Молдове

Как соблюдаются права детей в Молдове

2021-09-01T08:30+0300

2021-09-01T08:30+0300

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молдова

права

дети

в молдове

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Сегодня особый праздник для детей в Молдове, которые идут в свои школы, гимназии и лицеи. Забота о детях - это вечно актуальная тема. Ведь они - будущее нашей страны.Много в республике и детей-сирот, неких современных молдавских "Маугли", которые выживают как могут и надеются лишь на себя.О детях, их правах, заботе о подрастающем поколении пойдет речь в сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'е".Как максимально защитить права подрастающего поколения в Молдове? Что такое приюты семейного, интегрированного типа в Молдове? Как дети-сироты выживают в нашей стране, и обеспечивает ли их государство жильем по достижении совершеннолетия?Ответы на эти вопросы – в интервью с народным адвокатом по правам ребенка Майей Бэнэреску.

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2021

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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