https://ru.sputnik.md/20210901/kishinev-1-sentyabrya-punkty-vaktsinatsii-44383959.html

Где в Кишиневе 1 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 1 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

Где в Кишиневе 1 сентября находятся мобильные пункты вакцинации

2021-09-01T12:38+0300

2021-09-01T12:38+0300

2021-09-01T12:38+0300

коронавирус

в молдове

кишинев

молдова

вакцинация

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Мобильные пункты вакцинации — троллейбус и автобус — продолжают работать и в сентябре. В кишиневской мэрии сообщили, где они находятся в среду до 18.00.Доступные вакцины: AstraZeneca, Pfizer, Sinopharm, Johnson & Johnson.Троллейбус размещен в секторе Ботаника, на проспекте Дачия, возле стадиона "Зимбру".Автобус находится в Бубуечь на улице Тоадер Бубуег, 28, напротив примэрии.Где будут находиться мобильные пункты вакцинации 2 сентябряТроллейбус размещен в секторе Чеканы, на проспекте Мирча чел Бэтрын, возле супермаркета Kaufland.Автобус находится в Будешть на улице Кишинэулуй, 115, напротив центра молодежи.Меры по борьбе с COVID-19 в МолдовеС 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код". Позднее, 15 июля в столице утвердили "зеленый код", но уже 27 июля спецкомиссия вернула "желтый".Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

https://ru.sputnik.md/20210901/kafe-restorany-covid-free-moldova-vse-posetiteli-dolzhny-byt-privity-44382093.html

https://ru.sputnik.md/20210831/boytes-koronavirusa-44254874.html

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в молдове, кишинев, молдова, вакцинация