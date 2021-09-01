Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Микрофон с символикой радио Sputnik в студии - Sputnik Молдова
Радио
Самые острые мнения, актуальные точки зрения и комментарии слушайте в программах и подкастах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210901/kozhokaru-o-vechnoy-borbe-cheloveka-s-virusami-44260046.html
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
Эксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии.
2021-09-01T09:00+0300
2021-09-01T10:10+0300
радио
утро на sputnik’e
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44260159_0:0:640:361_1920x0_80_0_0_f34df8ccd7b2c7b0098686ecc312e103.jpg
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
"В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком в борьбе с микробами, поскольку микробы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/1a/44260159_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_c809461f79311c524e8d756f71a86bdb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
утро на sputnik’e, подкасты, аудио

Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами

09:00 01.09.2021 (обновлено: 10:10 01.09.2021)
158
Радио
Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Эксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии.

"Никто не дает гарантий, что вакцинированные люди не заболеют коронавирусом, поскольку вакцинация не освобождает от заражения этой инфекцией, она лишь снижает число людей, которые могут заболеть повторно. Вакцинация также снижает число больных с тяжелыми формами и дает вакцинированным более легкие формы заболевания", - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова директор клиники анестезии Республиканской больницы Виктор Кожокару.

"В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".
"Повторно заболеть той же инфекцией, даже если ты переболел или вакцинировался, можно при большой дозе инфекта, то есть микроба. Также решающим является состояние иммунного статуса человека – слабый иммунитет может стать причиной повторного заражения", - считает эксперт.
По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком в борьбе с микробами, поскольку микробы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса.

"Глупо думать, что с мутацией коронавируса иммунитет человека остается прежним - высокая температура, которую вызывает штамм дельта, - тому пример. Чем агрессивнее микроб, тем более агрессивно реагирует на него наш организм", - заключил собеседник.

000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:15Это провал: Гаврилица сказала непривитым учителям искать другую работу, а потом извинилась
09:42Закончились каникулы: бюджетники вернулись на работу, а дети в школу
09:14Погиб молдавский боксер Василий Белоус
09:00Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами
08:46Мир за сутки: "школьные" троллейбусы, счастливое спасение и одинокий Зеленский
08:30Как соблюдаются права детей в Молдове
08:00Чуря: победа Генеральной прокуратуры приблизит демократию
07:30Россия с 1 сентября изменила правила въезда для граждан Молдовы
07:00Самый точный прогноз погоды: каким будет 1 сентября
ВчераКогда Молдова может стать членом Европейского союза
ВчераТренер сборной Молдовы о матче с Австрией: мы проанализировали соперника
ВчераТалибы вмешались в выборы во Франции и Германии
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераОт кумиров молодежи до классики русского рока: как прошел Summer Fest-2021
ВчераПогиб на рабочем месте: молодого человека раздавил комбайн
ВчераБрат погибшего при ударе США афганца заявил, что он сотрудничал с американцами
ВчераЗавершены консультации по новому правительству Афганистана
ВчераКрасносельский прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам
ВчераПрезидентом Эстонии избран Алар Карис
ВчераУкраина запрещает въезд на свою территорию с приднестровскими номерами