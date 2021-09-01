https://ru.sputnik.md/20210901/kozhokaru-o-vechnoy-borbe-cheloveka-s-virusami-44260046.html

Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами

Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами

Эксперт рассказал о принципе работы вакцин, привел пример инфекционного опыта в Афганистане и напомнил о тупиковости антибиотикотерапии.

2021-09-01T09:00+0300

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Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами Кожокару: о вечной борьбе человека с вирусами

"В Афганистане, - продолжил Кожокару, - я работал начальником Центрального инфекционного госпиталя Кабула. Там были больные брюшным тифом. Говорят, что тот, кто заболел брюшным тифом однажды, второй раз никогда не заболеет, но я переболел брюшным тифом дважды".По мнению Кожокару, человек пребывает в вечной борьбе с вирусами, микробами и грибками, и антибиотикотерапия является тупиком в борьбе с микробами, поскольку микробы постоянно адаптируются и видоизменяются, как и сам вирус. За два года появилось семь штаммов коронавируса.

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2021

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