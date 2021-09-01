https://ru.sputnik.md/20210901/kurs-valyut-44405212.html

Курс валют на четверг: доллар и евро отвоевывают позиции

Курс валют на четверг: доллар и евро отвоевывают позиции

Курс валют на четверг: доллар и евро отвоевывают позиции

2021-09-01T22:40+0300

2021-09-01T22:40+0300

2021-09-01T22:40+0300

экономика

молдавский лей

доллары сша

курс валют

евро

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 2 сентября. Евро и доллар США вырастут в цене по отношению к молдавскому лею.Евро подорожает на 8 банов и закрепится на уровне 20,9363 лея.Доллар незначительно подорожает и будет стоить в среду 17,7134 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть. В августе доллар просел на 22 бана, евро – почти на 50 банов.Что касается остальных валют, то 2 сентября укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2425 лея. Стоимость украинской гривны упадет до 0,6556 лея. Румынский лей подорожает до 4,2427 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210818/gavrilitsa-glava-natsbanka-denezhnoya-politika-44011273.html

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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молдавский лей, доллары сша, курс валют, евро