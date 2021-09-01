https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-otsenil-zayavlenie-baydena-o-nevmeshatelstve-v-dela-drugikh-stran-44380129.html
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Лавров назвал позитивным заявление Байдена о невмешательстве в дела других государств.
2021-09-01T13:15+0300
2021-09-01T13:15+0300
2021-09-01T13:35+0300
политика
в мире
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_d779bcecc466c72ba7f677ae53b313e5.jpg
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров."Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - цитирует Лаврова РИА Новости."Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил глава российской дипломатии.
https://ru.sputnik.md/20210628/lavrov-eurosoyuz-aktivno-podpevaet-pozitsii-usa-35285109.html
россия
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_ff69c4524d599f0b3804f9966b002735.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
13:15 01.09.2021 (обновлено: 13:35 01.09.2021)
Глава российского МИД назвал позитивным заявление Байдена о невмешательстве в дела других государств.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik.
Заявления президента США Джо Байдена
о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду на встрече со студентами МГИМО
глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции
(Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - цитирует Лаврова РИА Новости
.
"Мы приветствуем такие заявления. Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались", - отметил российский министр.
"Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил глава российской дипломатии.