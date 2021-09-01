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Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
Лавров назвал позитивным заявление Байдена о невмешательстве в дела других государств.
2021-09-01T13:15+0300
2021-09-01T13:35+0300
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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров."Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - цитирует Лаврова РИА Новости."Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил глава российской дипломатии.
https://ru.sputnik.md/20210628/lavrov-eurosoyuz-aktivno-podpevaet-pozitsii-usa-35285109.html
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в мире, россия

Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран

13:15 01.09.2021 (обновлено: 13:35 01.09.2021)
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© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС
Заседание Совета министров иностранных дел государств - членов ШОС - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Пресс-служба МИД РФ
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Глава российского МИД назвал позитивным заявление Байдена о невмешательстве в дела других государств.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - цитирует Лаврова РИА Новости.
"Мы приветствуем такие заявления. Мы давно призывали к тому, чтобы извлекать уроки из тех авантюр, в которые наши западные коллеги в последние десятилетия ввязывались", - отметил российский министр.
"Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил глава российской дипломатии.
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