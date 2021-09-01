https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-otsenil-zayavlenie-baydena-o-nevmeshatelstve-v-dela-drugikh-stran-44380129.html

Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран

Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран

Лавров назвал позитивным заявление Байдена о невмешательстве в дела других государств.

2021-09-01T13:15+0300

2021-09-01T13:15+0300

2021-09-01T13:35+0300

политика

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/0c/43843172_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_d779bcecc466c72ba7f677ae53b313e5.jpg

КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Заявления президента США Джо Байдена о том, что "пора завязывать" со вмешательством в дела других стран, позитивны, Москва приветствует такой подход, заявил в среду на встрече со студентами МГИМО глава МИД РФ Сергей Лавров."Момент очень интересный, который был отмечен и президентом США Байденом, и президентом Франции (Эммануэлем) Макроном: они оба практически с разрывом в один-два дня заявили, что пора завязывать, извините за такое выражение, со вмешательством во внутренние дела других стран с целью навязать им демократию западного образца", - цитирует Лаврова РИА Новости."Надеюсь, если эти заявления отражают выстраданный вывод, что у нас в будущем на планете будет немножко поспокойнее", - добавил глава российской дипломатии.

https://ru.sputnik.md/20210628/lavrov-eurosoyuz-aktivno-podpevaet-pozitsii-usa-35285109.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, россия