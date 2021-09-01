Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-rossiya-gotova-sotrudnichat-s-zapadom-no-ne-po-printsipu-uchitel-uchenik-44380914.html
Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"
Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"
Лавров рассказал, на каких принципах Россия готова сотрудничать с Западом
2021-09-01T14:15+0300
2021-09-01T14:15+0300
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35315352_0:0:2851:1605_1920x0_80_0_0_38904ef03db87e19d57246b136ba8692.jpg
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Глава МИД России по традиции выступает перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений в День знаний 1 сентября.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/1e/35315352_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_795cc6c0daa80159b39d88869658bda7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире

Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"

14:15 01.09.2021
114
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Гватемалы С. Лаврова и П. Броло
Встреча глав МИД РФ и Гватемалы С. Лаврова и П. Броло - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Пресс-служба МИД РФ
/
Перейти в фотобанк
Заявления прозвучали в ходе выступления главы российского МИД в МГИМО.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Мы никогда не стремились ни к какой конфронтации, ни самоизоляции тем более, и открыты к взаимодействию с теми же западными странами, если они изменят свой подход и перестанут выступать в качестве учителей, которые знают все и которые безгрешны, а вот Россия является учеником, который должен выполнять домашнее задание. Ну так нельзя разговаривать вообще ни с кем, а с Россией тем более", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.
Глава МИД России по традиции выступает перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений в День знаний 1 сентября.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:40Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс
15:15Ураган "Ида" в США: число жертв растет
15:14Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
15:08Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
14:42Налоговая служба с начала года зафиксировала большие поступления в бюджет
14:29Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
14:15Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"
14:00Праздник за забором - как прошел День знаний в школах Гагаузии
13:54Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии
13:45Не дать болезни шанса: эндокринолог рассказала, как укрепить иммунитет осенью
13:15Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
13:00Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
12:50Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
12:38Где в Кишиневе 1 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
12:30Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом
12:28Шевцов: "Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ"
12:04Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест
11:40В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции с помощью от ЕС
11:30В Молдову приедет глава французской дипломатии
11:18В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей