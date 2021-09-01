https://ru.sputnik.md/20210901/lavrov-rossiya-gotova-sotrudnichat-s-zapadom-no-ne-po-printsipu-uchitel-uchenik-44380914.html

Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"

Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"

Лавров рассказал, на каких принципах Россия готова сотрудничать с Западом

2021-09-01T14:15+0300

2021-09-01T14:15+0300

2021-09-01T14:15+0300

россия

в мире

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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.Глава МИД России по традиции выступает перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений в День знаний 1 сентября.

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в мире