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Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"
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© Пресс-служба МИД РФ/
Заявления прозвучали в ходе выступления главы российского МИД в МГИМО.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Россия не стремится к конфронтации или тем более изоляции, готова к сотрудничеству с Западом, но не по принципу "учитель-ученик", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.
"Мы никогда не стремились ни к какой конфронтации, ни самоизоляции тем более, и открыты к взаимодействию с теми же западными странами, если они изменят свой подход и перестанут выступать в качестве учителей, которые знают все и которые безгрешны, а вот Россия является учеником, который должен выполнять домашнее задание. Ну так нельзя разговаривать вообще ни с кем, а с Россией тем более", - сказал он в ходе выступления в МГИМО.
Глава МИД России по традиции выступает перед первокурсниками Московского государственного института международных отношений в День знаний 1 сентября.