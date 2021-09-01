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Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии
Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии
Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии
2021-09-01T13:54+0300
2021-09-01T13:58+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Появились новые подробности ДТП с участием автобуса с молдавскими гражданами, произошедшего в уезде Сучава в Румынии. Детали сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Как отметили в ведомстве, авария произошла 1 сентября в населенном пункте Пояна-Стампеи. Автобус, угодивший в ДТП, пересекал Румынию транзитом и направлялся в Молдову. По информации местных властей, в автобусе ехали пять граждан Молдовы: все они получили множественные травмы и были госпитализированы в уездную больницу Бистрица. По данным ведомства, сотрудники МИДЕИ находятся на связи с румынскими коллегами, а также запросили помощь в мониторинге этой ситуации у Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД. Напомним, ранее появилось сообщение, что в населенном пункте Пояна-Стампеи на особо опасном повороте микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик. В кабине грузового буса находились шесть пассажиров, пятеро из них - граждане Молдовы. По сообщениям прессы соседней страны, двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве и серьезно пострадали.
https://ru.sputnik.md/20210901/dtp-v-rumynii-mikroavtobus-stolknulsya-s-furoy-postradali-grazhdane-moldovy-44377928.html
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в мире, румыния, молдова, дтп

Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии

13:54 01.09.2021 (обновлено: 13:58 01.09.2021)
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© Photo : Monitorul de Suceava Un microbuz cu cetăţeni moldoveni s-a lovit violent cu un TIR în România
 Un microbuz cu cetăţeni moldoveni s-a lovit violent cu un TIR în România - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Photo : Monitorul de Suceava
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Два гражданина Молдовы находятся в нестабильном состоянии после серьезной аварии.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Появились новые подробности ДТП с участием автобуса с молдавскими гражданами, произошедшего в уезде Сучава в Румынии. Детали сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как отметили в ведомстве, авария произошла 1 сентября в населенном пункте Пояна-Стампеи. Автобус, угодивший в ДТП, пересекал Румынию транзитом и направлялся в Молдову.
По информации местных властей, в автобусе ехали пять граждан Молдовы: все они получили множественные травмы и были госпитализированы в уездную больницу Бистрица.
"Два человека находятся в нестабильном состоянии", - добавили в МИДЕИ.
По данным ведомства, сотрудники МИДЕИ находятся на связи с румынскими коллегами, а также запросили помощь в мониторинге этой ситуации у Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД.
ДТП с участием молдавского микроавтобуса в Румынии - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Общество
ДТП в Румынии: микроавтобус столкнулся с фурой, пострадали граждане Молдовы
10:28
184
Напомним, ранее появилось сообщение, что в населенном пункте Пояна-Стампеи на особо опасном повороте микроавтобус вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.
В кабине грузового буса находились шесть пассажиров, пятеро из них - граждане Молдовы. По сообщениям прессы соседней страны, двое пострадавших были заблокированы в транспортном средстве и серьезно пострадали.
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