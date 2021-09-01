https://ru.sputnik.md/20210901/mir-za-sutki-shkolnye-trolleybusy-schastlivoe-spasenie-i-odinokiy-zelenskiy-44374726.html

Мир за сутки: "школьные" троллейбусы, счастливое спасение и одинокий Зеленский

Мир за сутки: "школьные" троллейбусы, счастливое спасение и одинокий Зеленский

Школьные трлоллейбусы спасли женщин в Америке высмеяли Зеленского

2021-09-01T08:46+0300

2021-09-01T08:46+0300

2021-09-01T10:14+0300

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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В День знаний в Кишиневе снова появились "школьные" троллейбусы. Как сообщили в Управлении электротранспорта, эти транспортные средства специально выделены для перевозки детей в детсады и школы.Так, с 𝟬𝟲.𝟱𝟬 до 𝟬𝟵.𝟬𝟬 каждый четвертый троллейбус маршрутов 𝟮, 𝟴, 𝟭𝟬, 𝟭𝟮, 𝟮𝟮 и 𝟮𝟱 предназначен только для перевозки детей, их сопровождающих, а также педагогических кадров (учителей и воспитателей). На данный момент действует приблизительный график, он также опубликован ведомством и размещен в соцсетях.Пропавшие больше недели женщины найдены живымиДве женщины, пропавшие в лесу на севере Сахалина, 9 дней назад, найдены живыми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Сахалинской области.Ранее сообщалось, что 27 августа от ОМВД Смирныховского района (север Сахалина) поступил запрос о привлечении спасателей для оказания помощи в поисках двух женщин (1971 и 1988 годов рождения), которые ушли собирать дикоросы на гору Вайда в 17 километрах восточнее автодороги Смирных - Первомайск. Об их исчезновении родственники заявили еще 24 августа. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство".Зеленский стал поводом для шуток интернет-пользователейУкраинские пользователи Сети высмеяли фотографию президента Владимира Зеленского во время подписания ряда документов в ходе его визита в США, пишет РИА Новости.Ранее в офисе президента Украины сообщили, что "в присутствии Зеленского" было подписано два документа в энергетической отрасли. На фото, опубликованном его офисом в Facebook, украинский лидер стоит один сложа руки возле флагов двух стран позади участвующих в подписании документов."Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого", - написала пользователь Леся."Ой, а что, нашему президенту даже стула не предложили? Стоит, бедненький", – пошутил Oleksandr Kravchenko."Авторы не замечают, как забавно это звучит: "в присутствии президента Украины... подписано два документа", - заметила Ruma Andreeva."Ну, реально же смешное фото", - добавил Dmitriy Drapov.Зеленский находится с рабочим визитом в Вашингтоне, у него запланирован ряд встреч, в том числе с президентом США Джо Байденом. Среди ключевых тем — привлечение американцев к мирному урегулированию в Донбассе, а также "Северный поток — 2" и гарантии энергетической безопасности Украины.

https://ru.sputnik.md/20210826/pochemu-shkolakh-moldova-lineyki-44261491.html

https://ru.sputnik.md/20210831/peskov-prokommentiroval-vstrechu-zelenskogo-i-baydena-44363961.html

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