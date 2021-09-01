https://ru.sputnik.md/20210901/moldova-avstria-44394582.html

Павел Чебану: против Австрии ребята настроились и дадут бой

Павел Чебану: против Австрии ребята настроились и дадут бой

Павел Чебану о матче Молдовы с Австрией

2021-09-01T16:51+0300

2021-09-01T16:51+0300

2021-09-01T16:51+0300

спорт

сборная молдовы по футболу

футбол

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Вечером в понедельник национальная команда сыграет на домашнем стадионе против соперника по группе."Люди соскучились по футболу, давно не видели его, ребята настроились, я думаю, что дадут бой, хотя будет очень тяжело", – добавил собеседник.Национальная сборная Молдовы по футболу в понедельник проведет четвертый матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022. Молдавские футболисты сыграют со сборной Австрии.Матч состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе в 21.45, судить его будет англичанин Пол Тирни. Этот матч с Австрией станет 253 для сборной Молдовы.

https://ru.sputnik.md/20210824/moldova-austria-44203839.html

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сборная молдовы по футболу, футбол