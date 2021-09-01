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Павел Чебану: против Австрии ребята настроились и дадут бой
Павел Чебану: против Австрии ребята настроились и дадут бой
Павел Чебану о матче Молдовы с Австрией
2021-09-01T16:51+0300
2021-09-01T16:51+0300
спорт
сборная молдовы по футболу
футбол
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Вечером в понедельник национальная команда сыграет на домашнем стадионе против соперника по группе."Люди соскучились по футболу, давно не видели его, ребята настроились, я думаю, что дадут бой, хотя будет очень тяжело", – добавил собеседник.Национальная сборная Молдовы по футболу в понедельник проведет четвертый матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022. Молдавские футболисты сыграют со сборной Австрии.Матч состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе в 21.45, судить его будет англичанин Пол Тирни. Этот матч с Австрией станет 253 для сборной Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20210824/moldova-austria-44203839.html
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сборная молдовы по футболу, футбол

Павел Чебану: против Австрии ребята настроились и дадут бой

16:51 01.09.2021
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© Pixabay / blickpixel Футбольный мяч на поле
Футбольный мяч на поле - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Pixabay / blickpixel
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Максим Огненный
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Почетный президент Молдавской федерации футбола Павел Чебану поделился своими ожиданиями от предстоящего матча сборной Молдовы в отборе на чемпионат мира.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Вечером в понедельник национальная команда сыграет на домашнем стадионе против соперника по группе.

"Для нас каждый матч тяжелый. Хорошо, что играем дома. Единственный минус, что много игроков опытных пропускают матч. Как у нас, так и у австрийцев. Только у соперника больше игроков для замен", – заявил Чебану.

"Люди соскучились по футболу, давно не видели его, ребята настроились, я думаю, что дадут бой, хотя будет очень тяжело", – добавил собеседник.
Сборная Молдовы по футболу - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Спорт
При каких условиях пройдет матч Молдова – Австрия на отборе к ЧМ-2022
24 августа, 22:42
242
Национальная сборная Молдовы по футболу в понедельник проведет четвертый матч отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022. Молдавские футболисты сыграют со сборной Австрии.
Матч состоится на стадионе "Зимбру" в Кишиневе в 21.45, судить его будет англичанин Пол Тирни. Этот матч с Австрией станет 253 для сборной Молдовы.
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