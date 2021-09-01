https://ru.sputnik.md/20210901/moldova-priedet-glava-frantsuzskoy-diplomatii-44380447.html

В Молдову приедет глава французской дипломатии

В Молдову приедет глава французской дипломатии

В Молдову приедет глава французской дипломатии

2021-09-01T11:30+0300

2021-09-01T11:30+0300

2021-09-01T11:30+0300

политика

в молдове

кишинев

молдова

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Кишинев в четверг, 2 сентября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Как уточнили в ведомстве, французский дипломат прибудет в Молдову по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску. В программе визита французского чиновника - встречи с его коллегой Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. По данным МИДЕИ, в ходе обсуждений будут рассмотрены пути активизации политических контактов на высоком уровне, экономического и культурного сотрудничества, а также отношений Молдовы с Европейским союзом.

https://ru.sputnik.md/20210819/vizit-glavy-mid-czech-moldova-otlozhen-44040389.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, кишинев, молдова