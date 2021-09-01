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В Молдову приедет глава французской дипломатии
В Молдову приедет глава французской дипломатии
В Молдову приедет глава французской дипломатии
2021-09-01T11:30+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Кишинев в четверг, 2 сентября. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).Как уточнили в ведомстве, французский дипломат прибудет в Молдову по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску. В программе визита французского чиновника - встречи с его коллегой Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. По данным МИДЕИ, в ходе обсуждений будут рассмотрены пути активизации политических контактов на высоком уровне, экономического и культурного сотрудничества, а также отношений Молдовы с Европейским союзом.
https://ru.sputnik.md/20210819/vizit-glavy-mid-czech-moldova-otlozhen-44040389.html
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в молдове, кишинев, молдова

В Молдову приедет глава французской дипломатии

11:30 01.09.2021
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© REUTERS / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTМинистр иностранных дел Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан
Министр иностранных дел Европы и иностранных дел Французской Республики Жан-Ив Ле Дриан - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© REUTERS / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Кишиневе стороны обсудят сотрудничество на высшем уровне, а также отношения Молдовы и ЕС.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан посетит Кишинев в четверг, 2 сентября.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ).
Как уточнили в ведомстве, французский дипломат прибудет в Молдову по приглашению главы МИДЕИ Нику Попеску.
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Визит главы МИД Чехии в Молдову отложен
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В программе визита французского чиновника - встречи с его коллегой Нику Попеску, президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей.
По данным МИДЕИ, в ходе обсуждений будут рассмотрены пути активизации политических контактов на высоком уровне, экономического и культурного сотрудничества, а также отношений Молдовы с Европейским союзом.
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