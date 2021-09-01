https://ru.sputnik.md/20210901/nalogovaya-sluzhba-postupleniya-byudzhet-44386667.html

Налоговая служба с начала года зафиксировала большие поступления в бюджет

Налоговая служба с начала года зафиксировала большие поступления в бюджет

Большие поступления в бюджет Молдовы обеспечила Налоговая служба. 01.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-01T14:42+0300

2021-09-01T14:42+0300

2021-09-01T14:42+0300

экономика

в молдове

государственная налоговая служба

молдова

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Поступления в государственный публичный бюджет Налоговой службы за 8 месяцев текущего года составили 30 миллиардов леев (более 1 миллиарда 430 миллионов евро), что указывает на рост более чем на 4,5 миллиарда леев (+17,9%) по сравнению с тем же периодом 2020 года.По данным Налоговой службы, в госбюджет поступило 12,5 миллиардов леев, что на 2 миллиарда леев больше по сравнению с тем же периодом 2020 года (+18,7%).Поступления в местные бюджеты составили 3,3 миллиарда леев (+653 миллиардов леев, или +24,5%).В бюджет государственного социального страхования за указанный период было собрано 10,5 миллиардов леев (+1,4 млрд леев, или +15,7%).В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 3,5 млрд леев (+488,7 млн леев, или +16%).

https://ru.sputnik.md/20210802/nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-prevysili-26-milliardov-leev-43502101.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, государственная налоговая служба, молдова