https://ru.sputnik.md/20210901/naznachenie-sovetnik-44397859.html

Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника

Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника

Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника

2021-09-01T18:45+0300

2021-09-01T18:45+0300

2021-09-01T18:45+0300

общество

в молдове

молдова

майя санду

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении советника в области образования и исследований. Теперь эту должность будет занимать Валентина Кику.Сообщается, что указ был подписан на основании части 3 статьи 8 Закона о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности. Постановление вступает в силу в среду, первого сентября. Известно, что Валентина Кику преподает в университете.Напомним, ранее эту должность занимала Лилиана Николаеску-Онофрей, которая стала депутатом парламента.

https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-podpisala-ukaz-ob-otstavke-andrei-spinu-43757768.html

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2021

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в молдове, молдова, майя санду