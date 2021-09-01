https://ru.sputnik.md/20210901/naznachenie-sovetnik-44397859.html
Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
2021-09-01T18:45+0300
2021-09-01T18:45+0300
2021-09-01T18:45+0300
общество
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении советника в области образования и исследований. Теперь эту должность будет занимать Валентина Кику.Сообщается, что указ был подписан на основании части 3 статьи 8 Закона о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности. Постановление вступает в силу в среду, первого сентября. Известно, что Валентина Кику преподает в университете.Напомним, ранее эту должность занимала Лилиана Николаеску-Онофрей, которая стала депутатом парламента.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-podpisala-ukaz-ob-otstavke-andrei-spinu-43757768.html
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в молдове, молдова, майя санду
Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
В администрации президента появился новый советник.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении советника в области образования и исследований. Теперь эту должность будет занимать Валентина Кику.
Сообщается, что указ был подписан на основании части 3 статьи 8 Закона о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности.
Постановление вступает в силу в среду, первого сентября.
Известно, что Валентина Кику преподает в университете.
Напомним, ранее эту должность занимала Лилиана Николаеску-Онофрей
, которая стала депутатом парламента.