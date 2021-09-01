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Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
2021-09-01T18:45+0300
2021-09-01T18:45+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении советника в области образования и исследований. Теперь эту должность будет занимать Валентина Кику.Сообщается, что указ был подписан на основании части 3 статьи 8 Закона о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности. Постановление вступает в силу в среду, первого сентября. Известно, что Валентина Кику преподает в университете.Напомним, ранее эту должность занимала Лилиана Николаеску-Онофрей, которая стала депутатом парламента.
https://ru.sputnik.md/20210810/sandu-podpisala-ukaz-ob-otstavke-andrei-spinu-43757768.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, майя санду

Президент Молдовы подписала указ о назначении нового советника

18:45 01.09.2021
123
© Sputnik / Miroslav RotariАдминистрация президента Молдовы
Администрация президента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В администрации президента появился новый советник.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении советника в области образования и исследований. Теперь эту должность будет занимать Валентина Кику.
Сообщается, что указ был подписан на основании части 3 статьи 8 Закона о статусе персонала кабинета лиц, исполняющих ответственные государственные должности.
Постановление вступает в силу в среду, первого сентября.
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Санду подписала указ об отставке своего советника Андрея Спыну
10 августа, 09:50
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Известно, что Валентина Кику преподает в университете.
Напомним, ранее эту должность занимала Лилиана Николаеску-Онофрей, которая стала депутатом парламента.
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