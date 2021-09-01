https://ru.sputnik.md/20210901/novoanenskiy-litsey-pushkina-44405726.html

Новоаненский лицей Пушкина – онлайн-линейка и учителя с ПЦР тестами

Новоаненский лицей Пушкина – онлайн-линейка и учителя с ПЦР тестами

Новоаненский лицей Пушкина – онлайн-линейка и учителя с ПЦР тестами

2021-09-01T22:20+0300

2021-09-01T22:20+0300

2021-09-01T22:21+0300

общество

учителя

новые анены

вакцинация

первое сентября

в молдове

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Русский теоретический лицей имени Александра Пушкина в Новых Аненах отметил первого сентября День знаний разрушающимся фундаментом, нетрадиционной линейкой и надеждой, что более не придется проводить уроки онлайн.Оказалось, в чем-то начало нового учебного года здесь полностью аналогично картине, которую мы наблюдаем в каждом среднеобразовательном учреждении республики, но есть у новоаненского русского лицея, как нам показалось, только ему присущие особенности.Непрекращающаяся пандемия сильнее всего испортила нынешний День знаний не столько эпидемиологической опасностью, сколько вынужденным отсутствием в этом году исконного ритуала – торжественной первосентябрьской линейки."Ковид ковидом, но есть школьные традиции, которые игнорировать попросту неправильно, – говорит директор лицей Анна Васильевна Лунгу. – Особенно это касается первоклашек: нельзя допустить, чтобы первый в их жизни школьный день не стал праздником. И мы придумали онлайн-линейку. Все предыдущие праздничные августовские дни мы готовили и снимали 30-минутный интернет-проект для тех, кто сегодня пришел в наш лицей в первый класс. Каждый родитель получил сегодня эту запись, чтобы наши первоклассники почувствовали, что лицей Пушкина отрыл свои двери персонально для каждого из них".По словам Анны Лунгу, примерно 55% преподавательского состава в данный момент – вакцинированы, остальные, включая вспомогательный персонал, начинают учебный год с отрицательными ПЦР-тестами на руках.Однако проблема, о которую в Кишиневе последнюю неделю ломаются копья в спорах между мунициальной властью и Министерством образования, актуальна и в Новых Аненах."Костяк дидактических кадров лицея – это по-прежнему, так сказать, наша старая гвардия. Люди в годах, с хроническими болезнями, некоторые из которых побаиваются вакцинации. Впрочем, опасения есть и у наших молодых преподавателей, и они готовы регулярно сдавать тесты на коронавирус даже за свой счет", – говорит директор лицея.Минувший учебный год в условиях пандемии в русском лицее Новых Анен, как и везде в республике, частично прошел онлайн. Но в целом, утверждает Анна Лунгу, учебных часов с физическим присутствием было больше. Тем не менее, этот частичный онлайн сказался на уровне учебной подготовки ребят все же негативно. И хотя экзамены в выпускных классах в этом году сдали 100% учеников, Анна Лунгу отмечает, что качество их знаний пусть не критично, но просело.Отметим, что проект здания нынешнего русского лицея в Новых Аненах, сданный в эксплуатацию в 1979 году, показался нам, во-первых, нетипичным, а во-вторых – совершенно великолепным. Высокие потолки, большие окна в светлых классах, удобный (теоретически) спортзал, а например, актовый зал – и вовсе огромный. Одногодки в столице, строившиеся в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века, выглядят тесными.Одна беда: здание за минувшие без малого 42 года не ремонтировалось капитально ни разу. Результат – неработающий водосток, постоянно подтапливаемый фундамент, требующий строчной гидроизоляции, сырость и откровенные лужи в некоторых классных помещениях.Для кардинального решения проблемы ныне нужны миллионы леев."Нам из года в год со всех сторон советуют: надо участвовать в проектах. Мы и пытаемся, но до сих пор так ни одного и не выиграли. Только в этом календарном году мы предприняли пять попыток, из трех выбыли сразу, две наши заявки все еще находятся на рассмотрении. Кроме очевидного капитального ремонта нужно современное оборудование для кабинетов физики и химии и, конечно, для спортзала", – перечисляет насущные нужды лицея учитель истории, заместитель директора по воспитательной работе Наталья Зыкова.К слову, новоаненский румынский лицей им. Еминеску куда более удачлив в этом смысле и посредством участия в проектах уже получил и капитальный ремонт, и современное оборудование. На просьбу объяснить причину подобного контраста наша собеседница лишь развела руками.Но что любопытно, внешне, мягко говоря, непрезентабельное (полагаем, зимой оно в нынешнем состоянии выглядит особенно уныло) здание лицея Пушкина внутри довольно уютно."Тут все просто. В отсутствие необходимых средств, мы решаем проблемы "по кусочкам". Последняя модернизация – 12 отремонтированных кабинетов, новые парты, доски, линолеум двери. И хотя сейчас все проблемы, по сути, переложены на плечи директоров, какие-то средства выделяют нам примэрия и районный совет. Но самая ценная поддержка – от неравнодушных, полных энтузиазма родителей наших ребят. Результат их усилий вы можете увидеть воочию", – говорит Анна Лунгу.Как и следовало ожидать, еще одна типичная для современного молдавского образования проблема – дефицит молодых дидактических кадров. И здесь, замечает Лунгу, очень бы пригодилась государственная программа жилья для молодых специалистов, поскольку текучка молодых учителей почти на 100% обусловлена именно этой проблемой.И тут, кстати, об особенностях. Большая часть молодых дидактических кадров новоаненского лицея – его бывшие выпускники. Это здесь уже традиция, хорошая и какая-то очень несовременная.В целом, единственный в Новоаненском районе русский лицей просит немногого: толику внимания со стороны государства, а также (хоть учителя скромно не говорят об этом вслух) молдавских представительств государственных структур России.Со всем остальным они справятся сами.

новые анены

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Дмитрий Терехов https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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учителя, новые анены, вакцинация, первое сентября, в молдове