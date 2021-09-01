https://ru.sputnik.md/20210901/orban-grosu-vizit-bukharest-44399398.html
Встреча с Орбаном и подпись в Книге почета: Гросу совершил визит в Бухарест
Встреча с Орбаном и подпись в Книге почета: Гросу совершил визит в Бухарест
Игорь Гросу совершил визит в Бухарест и встретился с Людовиком Орбаном
2021-09-01T20:08+0300
2021-09-01T20:08+0300
2021-09-01T20:08+0300
политика
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу совершил официальный визит в Бухарест. Во время нахождения в румынской столице Гросу провел встречу с председателем палаты депутатов парламента Румынии Людовиком Орбаном, а также оставил запись в Книге почета. Официальные лица обменялись мнениями о развитии двустороннего диалога и важности укрепления межпарламентского сотрудничества. Игорь Гросу поблагодарил Румынию как члена ЕС и лично Людовика Орбана за программу технической и финансовой помощи, предложенную Молдове властями Бухареста.Одно из доказательств улучшений отношений, по мнению Гросу, - встречи молдавских депутатов с руководством парламентских комиссий палаты депутатов Румынии. Гросу выразил надежду, что за время его мандата "отношения между двумя государственными институтами достигнут наивысшей степени сотрудничества со времени провозглашения независимости".Председатель палаты депутатов Румынии Людовик Орбан подтвердил готовность своего государства поддерживать Молдову во всех аспектах.Кроме того, Гросу оставил запись в Книге почета палаты депутатов соседнего государства. Спикер молдавского законодательного органа выразил благодарность Орбану и румынским властям за сотрудничество.
https://ru.sputnik.md/20210830/igor-grosu-romania-44342642.html
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в мире, бухарест, румыния, молдова, игорь гросу, в молдове
Встреча с Орбаном и подпись в Книге почета: Гросу совершил визит в Бухарест
Спикер парламента и еще десять депутатов побывали в румынской столице.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Председатель парламента Игорь Гросу совершил официальный визит в Бухарест. Во время нахождения в румынской столице Гросу провел встречу с председателем палаты депутатов парламента Румынии Людовиком Орбаном, а также оставил запись в Книге почета.
Официальные лица обменялись мнениями о развитии двустороннего диалога и важности укрепления межпарламентского сотрудничества. Игорь Гросу поблагодарил Румынию как члена ЕС и лично Людовика Орбана за программу технической и финансовой помощи, предложенную Молдове властями Бухареста.
"Эти дружеские отношения между нашими государствами приносят конкретные выгоды гражданам и продолжают помогать нам бороться за лучшее будущее", - заявил Гросу.
Одно из доказательств улучшений отношений, по мнению Гросу, - встречи молдавских депутатов с руководством парламентских комиссий палаты депутатов Румынии.
Гросу выразил надежду, что за время его мандата "отношения между двумя государственными институтами достигнут наивысшей степени сотрудничества со времени провозглашения независимости".
Председатель палаты депутатов Румынии Людовик Орбан подтвердил готовность своего государства поддерживать Молдову во всех аспектах.
Кроме того, Гросу оставил запись в Книге почета палаты депутатов соседнего государства. Спикер молдавского законодательного органа выразил благодарность Орбану и румынским властям за сотрудничество.