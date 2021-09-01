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Отношения Молдовы и России при Санду: куда зайдет двусторонний диалог
Отношения Молдовы и России при Санду: куда зайдет двусторонний диалог
Политический аналитик рассуждает на видео, как будут складываться отношения Молдовы и России в течение президентского срока Майи Санду
2021-09-01T21:57+0300
2021-09-01T22:37+0300
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приднестровье
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Если президент Молдовы Майя Санду попытается заигрывать с коллективным Западом и будет стараться понравиться ему, как это делал экс-лидер Демпартии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк, – через конфронтацию с Россией, то это станет огромной ошибкой. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.Как считает эксперт, что касается приднестровского конфликта, то здесь интересы европейцев и американцев расходятся, несмотря на то, что мы можем достаточно серьезно утверждать, что все-таки политика Америки влияет на позицию европейцев", – добавил эксперт.По его мнению, Евросоюзу не нужны какие-то вспышки конфликтов в непосредственной близости к его границам, так как любые, даже локальные конфликты, все равно скажутся на настроениях европейцев и, естественно, на безопасности Европы. Что касается США, полагает аналитик, в этом смысле они более свободны и "хотели бы посеять вокруг границ хаос и поддержать зоны дестабилизации".Как уточнил аналитик, в урегулировании приднестровского конфликта заинтересованы как Россия, так и европейцы. "По крайней мере, так подсказывает логика", – добавил он.В тоже время, уточнил собеседник, нужно учитывать еще один важный момент – "если раньше была коалиционная власть и кроме управления государством на партии ложилась какая-то частичная ответственность и они всегда могли за какие-то неудачи показывать друг на друга пальцем, то сегодня Санду сделать этого не может, так как у нее есть все рычаги власти для решения тех или иных вопросов"."Насколько она захочет решать эти вопросы, зависит от них. Но без России глобальных вопросов, серьезных вопросов, экономических вопросов она решить не сможет", – сказал Тулянцев.Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Алена Матвеева
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в молдове, приднестровье, россия, запад, видео

Отношения Молдовы и России при Санду: куда зайдет двусторонний диалог

21:57 01.09.2021 (обновлено: 22:37 01.09.2021)
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© Sputnik
Матвеева Алена - Sputnik Молдова
Алена Матвеева
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Политический аналитик проанализировал, как будет развиваться диалог между Кишиневом и Москвой в период президентства Майи Санду и возможно ли решение приднестровского вопроса в этот период.
Если президент Молдовы Майя Санду попытается заигрывать с коллективным Западом и будет стараться понравиться ему, как это делал экс-лидер Демпартии, беглый олигарх Владимир Плахотнюк, – через конфронтацию с Россией, то это станет огромной ошибкой. Такое мнение озвучил в эфире радиостудии Sputnik Молдова политический аналитик и общественный деятель Игорь Тулянцев.
Как считает эксперт, что касается приднестровского конфликта, то здесь интересы европейцев и американцев расходятся, несмотря на то, что мы можем достаточно серьезно утверждать, что все-таки политика Америки влияет на позицию европейцев", – добавил эксперт.
По его мнению, Евросоюзу не нужны какие-то вспышки конфликтов в непосредственной близости к его границам, так как любые, даже локальные конфликты, все равно скажутся на настроениях европейцев и, естественно, на безопасности Европы. Что касается США, полагает аналитик, в этом смысле они более свободны и "хотели бы посеять вокруг границ хаос и поддержать зоны дестабилизации".
Как уточнил аналитик, в урегулировании приднестровского конфликта заинтересованы как Россия, так и европейцы. "По крайней мере, так подсказывает логика", – добавил он.

Если Санду сегодня попытается заиграться и будет сильно стараться понравиться Западу, как это делал Плахотнюк, – через какую-то конфронтацию с Россией, то это будет огромнейшей ошибкой. И ни к каким позитивным последствиям это не приведет.

Игорь Тулянцев - Sputnik Молдова
Игорь Тулянцев
политический аналитик
В тоже время, уточнил собеседник, нужно учитывать еще один важный момент – "если раньше была коалиционная власть и кроме управления государством на партии ложилась какая-то частичная ответственность и они всегда могли за какие-то неудачи показывать друг на друга пальцем, то сегодня Санду сделать этого не может, так как у нее есть все рычаги власти для решения тех или иных вопросов".
"Насколько она захочет решать эти вопросы, зависит от них. Но без России глобальных вопросов, серьезных вопросов, экономических вопросов она решить не сможет", – сказал Тулянцев.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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