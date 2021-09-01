https://ru.sputnik.md/20210901/pervye-litsa-strany-pozdravili-shkolnikov-44383281.html
Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом
Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом
Первые лица страны поздравили школьников с новым учебным годом
2021-09-01T12:30+0300
2021-09-01T12:30+0300
2021-09-01T12:30+0300
общество
в молдове
кишинев
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школа
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Министр образования и исследований Анатол Топалэ поздравил учеников, педагогов и родителей с Днем знаний. В начале своего поздравления он отметил, что пандемия еще не отступила, поэтому новый учебный год начинается не в самых оптимальных условиях для всех. Однако, как отметил Топалэ, "любые сложности дают опыт и закаляют следующее поколение". По его мнению, молодое поколение "будет отвечать за будущее этой страны и общества". Слова поздравлений школьникам передал и примар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что местные власти продолжат обновлять учебные заведения, приводить в порядок и строить новые спортзалы, налаживать инфраструктуру, чтобы кишиневским школьникам было комфортно и интересно учиться. В то же время он подчеркнул, что в этом процессе важны старания и целеустремленность молодого поколения. Также он выразил сожаление, что начало учебного года проходит в условиях строгих ограничительных мер. Однако Чебан уверен, что ответственное отношение и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических рекомендаций позволит как можно скорее вернуться к привычному формату.
https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html
https://ru.sputnik.md/20210828/primar-kishineva-otkazalsya-ispolnyat-reshenie-ob-obyazatelnom-testirovanii-uchiteley-44315981.html
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в молдове, кишинев, молдова, школа
Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом
В школах страны стартовал 2021/2022 учебный год.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Министр образования и исследований Анатол Топалэ поздравил учеников, педагогов и родителей с Днем знаний.
В начале своего поздравления он отметил, что пандемия еще не отступила, поэтому новый учебный год начинается не в самых оптимальных условиях для всех. Однако, как отметил Топалэ, "любые сложности дают опыт и закаляют следующее поколение".
"Безусловно, в жизни есть увлекательные и интересные вещи, но учеба - это серьезная и важная забота для вашего будущего, для того, кем вы станете и чего сможете достичь. Учеба требует много труда, дисциплины, преданности делу и энтузиазма. Она сформирует из вас гражданина завтрашнего дня", - заявил Топалэ, обращаясь к учащимся.
По его мнению, молодое поколение "будет отвечать за будущее этой страны и общества".
Слова поздравлений школьникам передал и примар Кишинева Ион Чебан.
"Хорошее образование - это основа успешной карьеры и благополучной жизни, от него зависит ваше будущее, будущее нашего города и нашей страны", - заявил Чебан.
Он подчеркнул, что местные власти продолжат обновлять учебные заведения, приводить в порядок и строить новые спортзалы, налаживать инфраструктуру, чтобы кишиневским школьникам было комфортно и интересно учиться.
В то же время он подчеркнул, что в этом процессе важны старания и целеустремленность молодого поколения.
Также он выразил сожаление, что начало учебного года проходит в условиях строгих ограничительных мер. Однако Чебан уверен, что ответственное отношение и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических рекомендаций позволит как можно скорее вернуться к привычному формату.