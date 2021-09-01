https://ru.sputnik.md/20210901/pervye-litsa-strany-pozdravili-shkolnikov-44383281.html

Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом

Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом

Первые лица страны поздравили школьников с новым учебным годом

2021-09-01T12:30+0300

2021-09-01T12:30+0300

2021-09-01T12:30+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

школа

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Министр образования и исследований Анатол Топалэ поздравил учеников, педагогов и родителей с Днем знаний. В начале своего поздравления он отметил, что пандемия еще не отступила, поэтому новый учебный год начинается не в самых оптимальных условиях для всех. Однако, как отметил Топалэ, "любые сложности дают опыт и закаляют следующее поколение". По его мнению, молодое поколение "будет отвечать за будущее этой страны и общества". Слова поздравлений школьникам передал и примар Кишинева Ион Чебан. Он подчеркнул, что местные власти продолжат обновлять учебные заведения, приводить в порядок и строить новые спортзалы, налаживать инфраструктуру, чтобы кишиневским школьникам было комфортно и интересно учиться. В то же время он подчеркнул, что в этом процессе важны старания и целеустремленность молодого поколения. Также он выразил сожаление, что начало учебного года проходит в условиях строгих ограничительных мер. Однако Чебан уверен, что ответственное отношение и неукоснительное соблюдение всех эпидемиологических рекомендаций позволит как можно скорее вернуться к привычному формату.

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в молдове, кишинев, молдова, школа