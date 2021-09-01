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Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
2021-09-01T21:06+0300
2021-09-01T21:06+0300
коронавирус
полиция
подделка
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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В Молдове возбуждены пять уголовных дел по фактам фальсификации результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Подделкой результатов занимались как юридические, так и физические лица, которые выдавали фальшивые справки или перевозили за границу лиц с заведомо поддельными справками.Кроме того, расследуется дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Правоохранители отмечают, что речь идет о целой преступной сети.
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Александр Исаев
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полиция, подделка, тесты

Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов

21:06 01.09.2021
464
© Sputnik / Mihai CarausПолиция
Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В полиции заявили о выявлении целого преступного сообщества, наладившего торговлю фальсифицированными документами о COVID-19.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В Молдове возбуждены пять уголовных дел по фактам фальсификации результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Подделкой результатов занимались как юридические, так и физические лица, которые выдавали фальшивые справки или перевозили за границу лиц с заведомо поддельными справками.
Кроме того, расследуется дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Правоохранители отмечают, что речь идет о целой преступной сети.
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