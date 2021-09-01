https://ru.sputnik.md/20210901/poddelka-spravok-44403649.html

Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов

Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов

Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов

2021-09-01T21:06+0300

2021-09-01T21:06+0300

2021-09-01T21:06+0300

коронавирус

полиция

подделка

тесты

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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В Молдове возбуждены пять уголовных дел по фактам фальсификации результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Подделкой результатов занимались как юридические, так и физические лица, которые выдавали фальшивые справки или перевозили за границу лиц с заведомо поддельными справками.Кроме того, расследуется дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Правоохранители отмечают, что речь идет о целой преступной сети.

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

полиция, подделка, тесты