https://ru.sputnik.md/20210901/poddelka-spravok-44403649.html
Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
2021-09-01T21:06+0300
2021-09-01T21:06+0300
2021-09-01T21:06+0300
коронавирус
полиция
подделка
тесты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/16/31760909_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c37119c3118dc8f5b93e2e5f650f5f8a.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В Молдове возбуждены пять уголовных дел по фактам фальсификации результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.Подделкой результатов занимались как юридические, так и физические лица, которые выдавали фальшивые справки или перевозили за границу лиц с заведомо поддельными справками.Кроме того, расследуется дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Правоохранители отмечают, что речь идет о целой преступной сети.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/16/31760909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5d3035a11f5ee9c575327dc9ca8c2161.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
полиция, подделка, тесты
Полиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
В полиции заявили о выявлении целого преступного сообщества, наладившего торговлю фальсифицированными документами о COVID-19.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В Молдове возбуждены пять уголовных дел по фактам фальсификации результатов тестов на COVID-19. Об этом сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Подделкой результатов занимались как юридические, так и физические лица, которые выдавали фальшивые справки или перевозили за границу лиц с заведомо поддельными справками.
Кроме того, расследуется дело о выдаче поддельных сертификатов о вакцинации. Правоохранители отмечают, что речь идет о целой преступной сети.