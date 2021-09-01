https://ru.sputnik.md/20210901/pogib-moldavskiy-bokser-vasiliy-belous-44375799.html
Погиб молдавский боксер Василий Белоус
Погиб молдавский боксер Василий Белоус
Погиб молдавский боксер Василий Белоус
2021-09-01T09:14+0300
2021-09-01T09:14+0300
2021-09-01T10:07+0300
спорт
в молдове
бокс
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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В результате дорожной аварии погиб один из лучших молдавских боксеров Василий Белоус. Спортсмену было всего 33 года. Соболезнования родным и близким Белоуса направил Национальный олимпийский комитет Молдовы.Василий Белоус родился в селе Унгурь Окницкого района. С 2004 года его тренировал Петру Кадук в школе бокса в Гриманкэуцах. Белоус занял 9-е место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, стал бронзовым медалистом чемпионата Европы 2017 года, не раз становился национальным чемпионом и победителем международных турниров. У спортсмена остались жена и двое детей.
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в молдове, бокс
Погиб молдавский боксер Василий Белоус
09:14 01.09.2021 (обновлено: 10:07 01.09.2021)
У спортсмена остались жена и двое детей.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В результате дорожной аварии погиб один из лучших молдавских боксеров Василий Белоус. Спортсмену было всего 33 года. Соболезнования родным и близким Белоуса направил Национальный олимпийский комитет Молдовы.
"Национальный олимпийский и спортивный комитет выражает соболезнования семье, друзьям, коллегам в связи с кончиной одного из лучших боксеров страны Василия Белоуса. Он скончался в возрасте 33 лет в автокатастрофе", - отмечает ведомство.
Василий Белоус родился в селе Унгурь Окницкого района. С 2004 года его тренировал Петру Кадук в школе бокса в Гриманкэуцах. Белоус занял 9-е место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, стал бронзовым медалистом чемпионата Европы 2017 года, не раз становился национальным чемпионом и победителем международных турниров.
У спортсмена остались жена и двое детей.