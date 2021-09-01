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Погиб молдавский боксер Василий Белоус
Погиб молдавский боксер Василий Белоус
Погиб молдавский боксер Василий Белоус
2021-09-01T09:14+0300
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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В результате дорожной аварии погиб один из лучших молдавских боксеров Василий Белоус. Спортсмену было всего 33 года. Соболезнования родным и близким Белоуса направил Национальный олимпийский комитет Молдовы.Василий Белоус родился в селе Унгурь Окницкого района. С 2004 года его тренировал Петру Кадук в школе бокса в Гриманкэуцах. Белоус занял 9-е место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, стал бронзовым медалистом чемпионата Европы 2017 года, не раз становился национальным чемпионом и победителем международных турниров. У спортсмена остались жена и двое детей.
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в молдове, бокс

Погиб молдавский боксер Василий Белоус

09:14 01.09.2021 (обновлено: 10:07 01.09.2021)
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© Photo : Comitetul Național Olimpic și SportivБоксер Василий Белоус
Боксер Василий Белоус - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Photo : Comitetul Național Olimpic și Sportiv
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
У спортсмена остались жена и двое детей.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. В результате дорожной аварии погиб один из лучших молдавских боксеров Василий Белоус. Спортсмену было всего 33 года. Соболезнования родным и близким Белоуса направил Национальный олимпийский комитет Молдовы.
"Национальный олимпийский и спортивный комитет выражает соболезнования семье, друзьям, коллегам в связи с кончиной одного из лучших боксеров страны Василия Белоуса. Он скончался в возрасте 33 лет в автокатастрофе", - отмечает ведомство.
Василий Белоус родился в селе Унгурь Окницкого района. С 2004 года его тренировал Петру Кадук в школе бокса в Гриманкэуцах. Белоус занял 9-е место на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году, стал бронзовым медалистом чемпионата Европы 2017 года, не раз становился национальным чемпионом и победителем международных турниров.
У спортсмена остались жена и двое детей.
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