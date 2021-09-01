https://ru.sputnik.md/20210901/prazdnik-za-zaborom---kak-proshel-den-znaniy-v-shkolakh-gagauzii-44386795.html

Праздник за забором - как прошел День знаний в школах Гагаузии

Праздник за забором - как прошел День знаний в школах Гагаузии

В Гагаузии в школах 1 сентября провели линейки с соблюдением эпидправил

2021-09-01T14:00+0300

2021-09-01T14:00+0300

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общество

в молдове

день знаний

гагаузия

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КОМРАТ, 1 сен - Sputnik, Максим Топал. Первый день в школе не для всех выдался праздничным. Школьная линейка - торжественный ритуал начала учебного года - прошла в учебных заведениях Гагаузии только для первоклашек. Виной всему - пандемия коронавируса.Нарядная форма, цветы и глаза детей, которые глядят на здание школы, в которой им предстоит проучиться 12 лет - на площадке перед комратским лицеем имени Дмитрия Карачобана этим утром собрались лишь около пяти десятков первоклашек.По словам директора учебного заведения Марии Ангеловой, пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Дня знаний.Родителям пришлось наблюдать за детьми, находясь за забором учебного заведения и соблюдая дистанцию. Многие из них возмущены тем, как проходит в этом году торжественная линейка."Прямо и открыто скажу: значит, День города можно было праздновать, а праздник для детей отменили? Мое мнение – я разочарована. У меня ребенок – первоклассник. Думаю, все понятно", - говорит одна из пришедших к зданию школы жительниц Комрата.Ученики старших классов тоже расстроены. Для них сегодня не только нет праздничной линейки, но и праздничный день начался сразу с уроков.Похожая ситуация, когда линейка - только для первоклашек, была и в комратском лицее имени Николая Третьякова. Но родителей на территорию школы все же впустили - наблюдать за своими детьми им пришлось издалека.Хотя Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения и запретила проводить День знаний в традиционном формате, в Гагаузии Главное управление образования рекомендовало учебным заведениям "все-таки этот день сделать праздничным".Всего в Гагаузии в первый класс пошли в этом году 1,5 тысячи учеников.

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в молдове, день знаний, гагаузия