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Праздник за забором - как прошел День знаний в школах Гагаузии
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© Sputnik / Maxim TopalЛицей Карачобана
© Sputnik / Maxim Topal
Несмотря на запрет со стороны национальной чрезвычайной комиссии в области здравоохранения, в Гагаузии линейки по случаю Дня знаний все же провели. Правда, с рядом ограничений.
КОМРАТ, 1 сен - Sputnik, Максим Топал. Первый день в школе не для всех выдался праздничным. Школьная линейка - торжественный ритуал начала учебного года - прошла в учебных заведениях Гагаузии только для первоклашек. Виной всему - пандемия коронавируса.
Нарядная форма, цветы и глаза детей, которые глядят на здание школы, в которой им предстоит проучиться 12 лет - на площадке перед комратским лицеем имени Дмитрия Карачобана этим утром собрались лишь около пяти десятков первоклашек.
По словам директора учебного заведения Марии Ангеловой, пандемия коронавируса внесла коррективы в празднование Дня знаний.
"Очень обидно, что в этом году ситуация с коронавирусом не позволила нам провести эту торжественную линейку так, как мы планировали. Хотя бы у первоклассников будет праздник, пусть и без родителей, без посторонних лиц на территории лицея", - сказала Мария Ангелова.
Родителям пришлось наблюдать за детьми, находясь за забором учебного заведения и соблюдая дистанцию. Многие из них возмущены тем, как проходит в этом году торжественная линейка.
© Sputnik / Maxim TopalЛицей им. Д. Карачобана
Лицей им. Д. Карачобана
© Sputnik / Maxim Topal
"Прямо и открыто скажу: значит, День города можно было праздновать, а праздник для детей отменили? Мое мнение – я разочарована. У меня ребенок – первоклассник. Думаю, все понятно", - говорит одна из пришедших к зданию школы жительниц Комрата.
Ученики старших классов тоже расстроены. Для них сегодня не только нет праздничной линейки, но и праздничный день начался сразу с уроков.
Похожая ситуация, когда линейка - только для первоклашек, была и в комратском лицее имени Николая Третьякова. Но родителей на территорию школы все же впустили - наблюдать за своими детьми им пришлось издалека.
© Sputnik / Maxim TopalЛицей им. Н. Третьякова
Лицей им. Н. Третьякова
© Sputnik / Maxim Topal
Хотя Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения и запретила проводить День знаний в традиционном формате, в Гагаузии Главное управление образования рекомендовало учебным заведениям "все-таки этот день сделать праздничным".
"В таком формате, может, более узком, но каждый первоклассник должен почувствовать, что он впервые пришел в школу. Все наши дети идут в учебные заведения, начинается организация полноценного учебного процесса. Учащимся 1-4 классов не рекомендуется ношение масок, учащимся 6-12 классов рекомендуется ношение масок в том случае, если нет возможности соблюсти дистанцию в один метр", - сказала начальник ведомства Наталия Кристева.
Всего в Гагаузии в первый класс пошли в этом году 1,5 тысячи учеников.