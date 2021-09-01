https://ru.sputnik.md/20210901/pridnestrovskie-nomera-44402236.html

МИД РФ прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам

МИД РФ прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам

"Возмутительный шаг" – МИД РФ прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам

2021-09-01T19:39+0300

2021-09-01T19:39+0300

2021-09-01T19:39+0300

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молдова

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мид рф

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. МИД России призвал Киев соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а Европейский союз – "дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных". Ранее украинские власти закрыли, начиная с 1 сентября, доступ на территорию страны приднестровскому автотранспорту без так называемых "нейтральных номеров". По данным МИД, реально оформленное количество таких номеров сейчас многократно ниже потребностей 120 тысяч автовладельцев левобережья Днестра, пишет РИА Новости."Призываем Киев неукоснительно соблюдать свои международные обязательства в сфере прав и свобод человека, а международные структуры, прежде всего, Европейский союз, – дать адекватную оценку поведению своих украинских подопечных", – заявила представитель МИД.По словам Захаровой, необходимо учитывать, что блокадные меры Киева в отношении Приднестровья окажут "самое негативное влияние на процесс урегулирования конфликта на Днестре, сведут на "нет" все усилия по восстановлению его позитивной динамики". "Тем самым Украина полностью дискредитирует себя как гаранта и посредника в работе "Постоянного совещания по политическим вопросам в рамках переговорного процесса приднестровского урегулирования (формат "5+2")", – добавила представитель ведомства."Похоже, что борьба с собственным населением и украинскими гражданами, проживающими на близлежащих территориях, становится "фирменным знаком" политики нынешнего руководства Украины, зачастую вопреки собственным интересам выполняющего указания зарубежных кураторов. Вслед за бесчеловечной водной блокадой Крыма и социально-экономической изоляцией Донбасса украинские политики принялись за удушение жителей Приднестровья", – заключила Захарова.Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла.В Приднестровье действуют два пункта регистрации транспортных средств (ПРТС) – в Тирасполе и Рыбнице. Они начали работать 1 сентября 2018 года.

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в молдове, приднестровье, россия, молдова, мария захарова, мид рф