https://ru.sputnik.md/20210901/primesi-vaktsina-44407104.html
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
2021-09-01T23:07+0300
2021-09-01T23:07+0300
2021-09-01T23:07+0300
коронавирус
япония
вакцина
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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Минздрав Японии обнародовал исследования примесей, обнаруженных в вакцине Moderna, поступившей в страну. Компания Takeda Pharmaceutical, проводившая расследование, пришла к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. По мнению компании, крошка могла попасть в вакцину от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования, сообщает РИА Новости.В августе стало известно, что в вакцине Moderna в Японии обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения страны остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз, в то время, как они были распределены по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Также появилась информация о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации Moderna одного из трех лотов, использование которых впоследствии было приостановлено. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.В среду стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование препарата приостановлено.
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япония, вакцина
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
Министерство здравоохранения Японии остановило применение трех лотов вакцины Moderna общим объемом 1,63 миллиона доз.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Минздрав Японии обнародовал исследования примесей, обнаруженных в вакцине Moderna, поступившей в страну.
Компания Takeda Pharmaceutical, проводившая расследование, пришла к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. По мнению компании, крошка могла попасть в вакцину от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования, сообщает РИА Новости
.
В августе стало известно, что в вакцине Moderna в Японии обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения страны остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз, в то время, как они были распределены по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Также появилась информация о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации Moderna одного из трех лотов, использование которых впоследствии было приостановлено. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.
В среду стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование препарата приостановлено.