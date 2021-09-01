Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова, 1920
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210901/primesi-vaktsina-44407104.html
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
2021-09-01T23:07+0300
2021-09-01T23:07+0300
коронавирус
япония
вакцина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/03/35357603_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03cc2fbe948c600c27e27d7a703c086e.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Минздрав Японии обнародовал исследования примесей, обнаруженных в вакцине Moderna, поступившей в страну. Компания Takeda Pharmaceutical, проводившая расследование, пришла к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. По мнению компании, крошка могла попасть в вакцину от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования, сообщает РИА Новости.В августе стало известно, что в вакцине Moderna в Японии обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения страны остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз, в то время, как они были распределены по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Также появилась информация о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации Moderna одного из трех лотов, использование которых впоследствии было приостановлено. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.В среду стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование препарата приостановлено.
япония
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/03/35357603_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d77940278749959791b49f006e3fc693.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
япония, вакцина

Японские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna

23:07 01.09.2021
150
© AFP 2021 / SAM YEHModerna
Moderna - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© AFP 2021 / SAM YEH
Министерство здравоохранения Японии остановило применение трех лотов вакцины Moderna общим объемом 1,63 миллиона доз.
КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Минздрав Японии обнародовал исследования примесей, обнаруженных в вакцине Moderna, поступившей в страну.
Компания Takeda Pharmaceutical, проводившая расследование, пришла к заключению, что металлическая крошка в ампулах – из нержавеющей стали. По мнению компании, крошка могла попасть в вакцину от заводских станков в процессе производства из-за неверной установки оборудования, сообщает РИА Новости.
В августе стало известно, что в вакцине Moderna в Японии обнаружены примеси в виде металлической крошки. Министерство здравоохранения страны остановило применение трех лотов вакцины общим объемом 1,63 миллиона доз, в то время, как они были распределены по 889 центрам вакцинации и уже использовали на 55 из них. Также появилась информация о смерти двух мужчин 30 и 38 лет на третий день после вакцинации Moderna одного из трех лотов, использование которых впоследствии было приостановлено. Кроме того, об обнаружении черной крошки, похожей на фрагменты крышек от ампул, сообщили префектуры Гумма и Окинава.
В среду стало известно об обнаружении в других лотах вакцины, применявшейся в префектуре Канагава, мельчайших частиц черного цвета, похожих на крошку от пробки на ампуле. Примеси были выявлены при проверке перед использованием. Вакцину этого же лота уже получили в двух крупных вакцинационных центрах около 25 тысяч человек. Дальнейшее использование препарата приостановлено.
000011
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 2 сентября
ВчераАфганское правительство возглавит верховный лидер "Талибана*"
ВчераЯпонские эксперты обнаружили примеси нержавеющей стали в вакцине Moderna
ВчераКурс валют на четверг: доллар и евро отвоевывают позиции
ВчераНовоаненский лицей Пушкина – онлайн-линейка и учителя с ПЦР тестами
ВчераОтношения Молдовы и России при Санду: куда зайдет двусторонний диалог
ВчераУчителя и ПЦР-тесты — спор, в котором все не то, чем кажется
ВчераПолиция раскрыла сеть по подделке справок о вакцинации и ПЦР-тестов
ВчераНаркотики, налоги и таинственные спонсоры. Откуда у талибов миллиарды
ВчераВстреча с Орбаном и подпись в Книге почета: Гросу совершил визит в Бухарест
ВчераМИД РФ прокомментировал решение Украины по приднестровским номерам
ВчераВ надежде на успех: школьник предложил Путину подписаться на свой блог
ВчераМинздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
ВчераПрезидент Молдовы подписала указ о назначении нового советника
ВчераТранспорт для детей – в Приднестровье вышли на линию школьные автобусы
ВчераАссоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"
ВчераГлава Таможенной службы Серджиу Бурдужа ушел в отставку
Вчера"Не допустить блокаду": Украина не пускает машины с приднестровскими номерами
ВчераПавел Чебану: против Австрии ребята настроились и дадут бой
ВчераТигранян: с 1 сентября въезд в РФ – с "Путешествую без COVID-19"