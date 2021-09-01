https://ru.sputnik.md/20210901/prognoz-pogody-44371951.html
Самый точный прогноз погоды: каким будет 1 сентября
Самый точный прогноз погоды: каким будет 1 сентября
Точный прогноз погоды на 1 и 2 сентября – Gismeteo
2021-09-01T07:00+0300
2021-09-01T07:00+0300
2021-09-01T07:00+0300
прогноз погоды
погода
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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 августа: ночью – от +12 до +14, днем – от +24 до +26.Второго сентября также ожидаются дожди. Днем – до +22, ночью – до +10 градусов.Народные праздники и приметыПравославная церковь 1 сентября почитает память мученика Андрея Стратилата, а также отмечается праздник Донской иконы Божией Матери.Люди верили – если человек родился 1 сентября, то по приметам он будет очень мудрым. А его талисманы – агат и гранат. Также считалось, что сны, увиденные в ночь на 1 сентября, большой роли не играют и, как правило, не сбываются.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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прогноз погоды, погода
Самый точный прогноз погоды: каким будет 1 сентября
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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 августа: ночью – от +12 до +14, днем – от +24 до +26.
Второго сентября также ожидаются дожди. Днем – до +22, ночью – до +10 градусов.
Народные праздники и приметы
Православная церковь 1 сентября почитает память мученика Андрея Стратилата, а также отмечается праздник Донской иконы Божией Матери.
Люди верили – если человек родился 1 сентября, то по приметам он будет очень мудрым. А его талисманы – агат и гранат. Также считалось, что сны, увиденные в ночь на 1 сентября, большой роли не играют и, как правило, не сбываются.