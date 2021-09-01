https://ru.sputnik.md/20210901/prognoz-pogody-44371951.html

Самый точный прогноз погоды: каким будет 1 сентября

Самый точный прогноз погоды: каким будет 1 сентября

Точный прогноз погоды на 1 и 2 сентября – Gismeteo

2021-09-01T07:00+0300

2021-09-01T07:00+0300

2021-09-01T07:00+0300

прогноз погоды

погода

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КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 1 сентября погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, возможны дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +11 до +16 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 31 августа: ночью – от +12 до +14, днем – от +24 до +26.Второго сентября также ожидаются дожди. Днем – до +22, ночью – до +10 градусов.Народные праздники и приметыПравославная церковь 1 сентября почитает память мученика Андрея Стратилата, а также отмечается праздник Донской иконы Божией Матери.Люди верили – если человек родился 1 сентября, то по приметам он будет очень мудрым. А его талисманы – агат и гранат. Также считалось, что сны, увиденные в ночь на 1 сентября, большой роли не играют и, как правило, не сбываются.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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прогноз погоды, погода