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Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
Sputnik Молдова вел трансляцию протеста неправительственной организации "Солидарные родители" (Părinți Solidari) у здания правительства. 01.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-01T13:00+0300
2021-09-01T13:00+0300
2021-09-01T15:21+0300
видео
в молдове
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О намерении выйти на протест неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила в понедельник. Представители организации отметили, что в День знаний первого сентября соберутся на пикет у здания правительства.Основанием для протеста послужил разработанный в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья график учебы в школах.Детям придется учиться один день онлайн, а другой присутствовать в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в молдове, видео
Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
13:00 01.09.2021 (обновлено: 15:21 01.09.2021)
Sputnik Молдова вел трансляцию протеста неправительственной организации "Солидарные родители" (Părinți Solidari) у здания правительства.
О намерении выйти на протест неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила в понедельник. Представители организации отметили, что в День знаний первого сентября соберутся на пикет у здания правительства.
Основанием для протеста послужил разработанный в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья график учебы в школах.
Детям придется учиться один день онлайн, а другой присутствовать в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.