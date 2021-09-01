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Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
Sputnik Молдова вел трансляцию протеста неправительственной организации "Солидарные родители" (Părinți Solidari) у здания правительства. 01.09.2021, Sputnik Молдова
2021-09-01T13:00+0300
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О намерении выйти на протест неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила в понедельник. Представители организации отметили, что в День знаний первого сентября соберутся на пикет у здания правительства.Основанием для протеста послужил разработанный в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья график учебы в школах.Детям придется учиться один день онлайн, а другой присутствовать в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.
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в молдове, видео

Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников

13:00 01.09.2021 (обновлено: 15:21 01.09.2021)
238
Sputnik Молдова вел трансляцию протеста неправительственной организации "Солидарные родители" (Părinți Solidari) у здания правительства.
О намерении выйти на протест неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила в понедельник. Представители организации отметили, что в День знаний первого сентября соберутся на пикет у здания правительства.
Основанием для протеста послужил разработанный в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья график учебы в школах.
Детям придется учиться один день онлайн, а другой присутствовать в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.
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