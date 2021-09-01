https://ru.sputnik.md/20210901/protest-assotsiatsii-roditeley-protiv-razrabotannogo-vlastyami-grafika-shkolnikov--44379165.html

Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников

Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников

Sputnik Молдова вел трансляцию протеста неправительственной организации "Солидарные родители" (Părinți Solidari) у здания правительства. 01.09.2021, Sputnik Молдова

2021-09-01T13:00+0300

2021-09-01T13:00+0300

2021-09-01T15:21+0300

видео

в молдове

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44386354_36:0:3346:1862_1920x0_80_0_0_821d530e9df280d8db67f689da25105f.png

О намерении выйти на протест неправительственная организация "Солидарные родители" (Părinți Solidari) заявила в понедельник. Представители организации отметили, что в День знаний первого сентября соберутся на пикет у здания правительства.Основанием для протеста послужил разработанный в соответствии с решениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья график учебы в школах.Детям придется учиться один день онлайн, а другой присутствовать в школе, или учиться по сокращенной учебной программе посменно, заявляет организация. По мнению "Солидарных родителей", это стало следствием ввода ограничений, а именно соблюдения физической дистанции не менее одного метра между учениками во время занятий.

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, видео