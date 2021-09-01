https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-44392410.html

Протест родителей завершился: что пообещали власти

Протест родителей завершился: что пообещали власти

Протест родителей завершился: что пообещали власти

2021-09-01T16:08+0300

2021-09-01T16:08+0300

2021-09-01T16:08+0300

общество

в молдове

кишинев

молдова

школа

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Родители завершили свой протест перед зданием правительства. Во время протеста представители ассоциации "Солидарные родители" провели беседу с представителями власти. О чем удалось договориться, рассказала протестующим лидер ассоциации Алла Ревенко."У властей – свое видение. Нам говорят, что они не могут отказаться от тех решений, которые были рекомендованы в том числе в разных международных протоколах", – заявила Ревенко.По ее словам, на данный момент в Кишиневе есть 82 школы, где введен смешанный режим образования. По мнению лидера ассоциации, за эти две недели власти вряд ли смогут решить все проблемы. Как уточнила Ревенко, прозвучало предложение, что в случае, если 100% будут детей физически присутствовать в классе, с этим должны быть согласны все родители, для чего нужно будет подписать декларацию. Ревенко добавила, что в течение этих двух недель родителям, чьи дети не смогут посещать школу, рекомендуется отправлять жалобы в Совет по недискриминации в связи с отсутствием доступа к обучению.Напомним, родители выступили с протестом против введения в школах смешанного режима обучения, согласно которому дети один день посещают занятия, а другой обучаются в режиме онлайн. Также родители требуют отмены обязательной социальной дистанции между детьми на уроках.

https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-moldova-44389410.html

https://ru.sputnik.md/20210901/protest-assotsiatsii-roditeley-protiv-razrabotannogo-vlastyami-grafika-shkolnikov--44379165.html

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в молдове, кишинев, молдова, школа