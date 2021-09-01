https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-44392410.html
Протест родителей завершился: что пообещали власти
Протест родителей завершился: что пообещали власти
Протест родителей завершился: что пообещали власти
2021-09-01T16:08+0300
2021-09-01T16:08+0300
2021-09-01T16:08+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Родители завершили свой протест перед зданием правительства. Во время протеста представители ассоциации "Солидарные родители" провели беседу с представителями власти. О чем удалось договориться, рассказала протестующим лидер ассоциации Алла Ревенко."У властей – свое видение. Нам говорят, что они не могут отказаться от тех решений, которые были рекомендованы в том числе в разных международных протоколах", – заявила Ревенко.По ее словам, на данный момент в Кишиневе есть 82 школы, где введен смешанный режим образования. По мнению лидера ассоциации, за эти две недели власти вряд ли смогут решить все проблемы. Как уточнила Ревенко, прозвучало предложение, что в случае, если 100% будут детей физически присутствовать в классе, с этим должны быть согласны все родители, для чего нужно будет подписать декларацию. Ревенко добавила, что в течение этих двух недель родителям, чьи дети не смогут посещать школу, рекомендуется отправлять жалобы в Совет по недискриминации в связи с отсутствием доступа к обучению.Напомним, родители выступили с протестом против введения в школах смешанного режима обучения, согласно которому дети один день посещают занятия, а другой обучаются в режиме онлайн. Также родители требуют отмены обязательной социальной дистанции между детьми на уроках.
https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-moldova-44389410.html
https://ru.sputnik.md/20210901/protest-assotsiatsii-roditeley-protiv-razrabotannogo-vlastyami-grafika-shkolnikov--44379165.html
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в молдове, кишинев, молдова, школа
Протест родителей завершился: что пообещали власти
Представители ассоциации "Солидарные родители" прошли в здание правительства и провели беседу с представителями власти.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Родители завершили свой протест перед зданием правительства. Во время протеста представители ассоциации "Солидарные родители" провели беседу с представителями власти. О чем удалось договориться, рассказала протестующим лидер ассоциации Алла Ревенко.
"У властей – свое видение. Нам говорят, что они не могут отказаться от тех решений, которые были рекомендованы в том числе в разных международных протоколах", – заявила Ревенко.
По ее словам, на данный момент в Кишиневе есть 82 школы, где введен смешанный режим образования.
"Власти будут искать для каждой отдельной школы решения для того, чтобы как можно большее количество детей физически посещали занятия. Минимальный срок, который нам пообещали для решения задач – две недели", – добавила Ревенко.
По мнению лидера ассоциации, за эти две недели власти вряд ли смогут решить все проблемы. Как уточнила Ревенко, прозвучало предложение, что в случае, если 100% будут детей физически присутствовать в классе, с этим должны быть согласны все родители, для чего нужно будет подписать декларацию.
Ревенко добавила, что в течение этих двух недель родителям, чьи дети не смогут посещать школу, рекомендуется отправлять жалобы в Совет по недискриминации в связи с отсутствием доступа к обучению.
Напомним, родители выступили с протестом против введения в школах смешанного режима обучения, согласно которому дети один день посещают занятия, а другой обучаются в режиме онлайн. Также родители требуют отмены обязательной социальной дистанции между детьми на уроках.