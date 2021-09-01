Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-moldova-44389410.html
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
2021-09-01T14:29+0300
2021-09-01T14:29+0300
общество
в молдове
кишинев
молдова
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44388209_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_0e2d5f61fa0a6cf6b450eb4ae5e9a1aa.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Домашняя обстановка непригодна для учебы, кроме того, в связи с обучением в режиме онлайн у многих детей развиваются проблемы со здоровьем. Об этом заявили участники акции протеста, организованной в среду родителями школьников совместно с ассоциацией "Солидарные родители" (Părinți Solidari), они выразили недовольство недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Собравшиеся считают, что решение ограничивает доступ учащихся к качественному обучению, поэтому родители подписали соответствующую петицию.При этом родители отмечают, что домашняя среда непригодна для учебы, в частности, из-за угрозы безопасности. Дети постарше остаются дома одни на целый день, потому что их родители уходят на работу. В этом контексте родители призывают образовательные учреждения работать на регулярной основе с физическим присутствием детей, без онлайн-уроков, и отменить меры по поддержанию социальной дистанции в один метр между учениками.Согласно решению комиссии, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между детьми должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все ученики смогут посещать занятия в классах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, и ученикам придется один день ходить в класс и один день учиться онлайн. Это то, что расстроило многих родителей. Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.
https://ru.sputnik.md/20210901/protest-assotsiatsii-roditeley-protiv-razrabotannogo-vlastyami-grafika-shkolnikov--44379165.html
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
кишинев
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Марина Гончарук
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/01/44388209_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_f85f249089e78067f633c45df7136861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, кишинев, молдова, школа

Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы

14:29 01.09.2021
130
© Sputnik / Evghenii PanasencoProtestul părinților în fața Guvernului
Protestul părinților în fața Guvernului - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
Все материалы
Десятки родителей собрались перед зданием правительства Молдовы, чтобы потребовать от властей обеспечить детям нормальный режим обучения, а не смешанный, как это было в прошлом году.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Домашняя обстановка непригодна для учебы, кроме того, в связи с обучением в режиме онлайн у многих детей развиваются проблемы со здоровьем.
Об этом заявили участники акции протеста, организованной в среду родителями школьников совместно с ассоциацией "Солидарные родители" (Părinți Solidari), они выразили недовольство недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Собравшиеся считают, что решение ограничивает доступ учащихся к качественному обучению, поэтому родители подписали соответствующую петицию.
"Самая большая боль в последние годы - это то, как дети учились, и неуверенность в том, как дети пойдут в школу завтра. В течение этого года и трех месяцев некоторые родители уволились с работы, некоторые перешли на неполный рабочий день и допоздна сидели с детьми, чтобы сделать уроки. Многие родители сообщают о проблемах со здоровьем у детей в результате учебы. В то же время у некоторых детей после довольно хаотичного года учебы есть проблемы со зрением, либо спиной, либо явные проблемы с общением", - рассказал один из участников акции.
Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика школьников - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
Видео
Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
13:00
234
3
При этом родители отмечают, что домашняя среда непригодна для учебы, в частности, из-за угрозы безопасности. Дети постарше остаются дома одни на целый день, потому что их родители уходят на работу.
"Даже если дети сидят перед компьютером, ни родители, ни учитель не знают, что ребенок делает по ту сторону экрана. Это серьезная опасность как для здоровья, так и для жизни ребенка", - уточнили протестующие.
В этом контексте родители призывают образовательные учреждения работать на регулярной основе с физическим присутствием детей, без онлайн-уроков, и отменить меры по поддержанию социальной дистанции в один метр между учениками.
Школьный класс. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Коронавирус
Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
23 августа, 17:01
980
Согласно решению комиссии, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между детьми должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все ученики смогут посещать занятия в классах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, и ученикам придется один день ходить в класс и один день учиться онлайн. Это то, что расстроило многих родителей.
Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:40Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс
15:15Ураган "Ида" в США: число жертв растет
15:14Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
15:08Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
14:42Налоговая служба с начала года зафиксировала большие поступления в бюджет
14:29Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
14:15Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"
14:00Праздник за забором - как прошел День знаний в школах Гагаузии
13:54Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии
13:45Не дать болезни шанса: эндокринолог рассказала, как укрепить иммунитет осенью
13:15Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
13:00Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
12:50Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
12:38Где в Кишиневе 1 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
12:30Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом
12:28Шевцов: "Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ"
12:04Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест
11:40В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции с помощью от ЕС
11:30В Молдову приедет глава французской дипломатии
11:18В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей