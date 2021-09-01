https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-moldova-44389410.html
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
2021-09-01T14:29+0300
2021-09-01T14:29+0300
2021-09-01T14:29+0300
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школа
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Домашняя обстановка непригодна для учебы, кроме того, в связи с обучением в режиме онлайн у многих детей развиваются проблемы со здоровьем. Об этом заявили участники акции протеста, организованной в среду родителями школьников совместно с ассоциацией "Солидарные родители" (Părinți Solidari), они выразили недовольство недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. Собравшиеся считают, что решение ограничивает доступ учащихся к качественному обучению, поэтому родители подписали соответствующую петицию.При этом родители отмечают, что домашняя среда непригодна для учебы, в частности, из-за угрозы безопасности. Дети постарше остаются дома одни на целый день, потому что их родители уходят на работу. В этом контексте родители призывают образовательные учреждения работать на регулярной основе с физическим присутствием детей, без онлайн-уроков, и отменить меры по поддержанию социальной дистанции в один метр между учениками.Согласно решению комиссии, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между детьми должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все ученики смогут посещать занятия в классах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, и ученикам придется один день ходить в класс и один день учиться онлайн. Это то, что расстроило многих родителей. Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.
https://ru.sputnik.md/20210901/protest-assotsiatsii-roditeley-protiv-razrabotannogo-vlastyami-grafika-shkolnikov--44379165.html
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в молдове, кишинев, молдова, школа
Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
Десятки родителей собрались перед зданием правительства Молдовы, чтобы потребовать от властей обеспечить детям нормальный режим обучения, а не смешанный, как это было в прошлом году.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. Домашняя обстановка непригодна для учебы, кроме того, в связи с обучением в режиме онлайн у многих детей развиваются проблемы со здоровьем.
Об этом заявили участники акции протеста, организованной в среду родителями школьников совместно с ассоциацией "Солидарные родители" (Părinți Solidari), они выразили недовольство недавним решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.
Собравшиеся считают, что решение ограничивает доступ учащихся к качественному обучению, поэтому родители подписали соответствующую петицию.
"Самая большая боль в последние годы - это то, как дети учились, и неуверенность в том, как дети пойдут в школу завтра. В течение этого года и трех месяцев некоторые родители уволились с работы, некоторые перешли на неполный рабочий день и допоздна сидели с детьми, чтобы сделать уроки. Многие родители сообщают о проблемах со здоровьем у детей в результате учебы. В то же время у некоторых детей после довольно хаотичного года учебы есть проблемы со зрением, либо спиной, либо явные проблемы с общением", - рассказал один из участников акции.
При этом родители отмечают, что домашняя среда непригодна для учебы, в частности, из-за угрозы безопасности. Дети постарше остаются дома одни на целый день, потому что их родители уходят на работу.
"Даже если дети сидят перед компьютером, ни родители, ни учитель не знают, что ребенок делает по ту сторону экрана. Это серьезная опасность как для здоровья, так и для жизни ребенка", - уточнили протестующие.
В этом контексте родители призывают образовательные учреждения работать на регулярной основе с физическим присутствием детей, без онлайн-уроков, и отменить меры по поддержанию социальной дистанции в один метр между учениками.
Согласно решению комиссии, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между детьми должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все ученики смогут посещать занятия в классах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, и ученикам придется один день ходить в класс и один день учиться онлайн. Это то, что расстроило многих родителей.
Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.