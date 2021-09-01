https://ru.sputnik.md/20210901/psrm-obzhaluyut-obyazannost-uchiteley-testirovatsya-44378733.html

ПСРМ обжалует в суде обязательное тестирование учителей на COVID-19

ПСРМ обжалует в суде обязательное тестирование учителей на COVID-19

ПСРМ обжалуют в суде обязанность учителей регулярно тестироваться на COVID-19

2021-09-01T10:50+0300

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общество

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) обжалует в суде решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об обязательном тестировании на COVID-19 для работников сферы образования за свой счет, сообщили в пресс-службе партии. Социалисты считают, что вакцинация должна оставаться добровольной, но не обязательной.Как напомнили социалисты, Гаврилица заявила, что тем, кто отказывается от вакцинации, "следует искать другую работу".Как отметили в пресс-службе, руководство страны заставляет людей проходить вакцинацию или оплачивать тесты на COVID-19 за счет собственной зарплаты, которой и без того недостаточно для удовлетворения самых необходимых потребностей.По мнению представителей ПСРМ, власть не хочет учитывать индивидуальный подход к сотрудникам учебных заведений, у некоторых из которых могут быть противопоказания к вакцинации или другие причины не прививаться. Как полагают в ПСРМ, действия нынешнего правительства приводят к мысли, что миссия новой власти в Молдове - уничтожить систему образования, школы и лицеи в стране. По данным партии, в этом убеждаются все больше граждан, в том числе те, кто проголосовал за изменения, однако "пока изменения приносят плохие времена для народа, а хорошие времена - только для родственников власть имущих"."Создается впечатление, что нынешнее руководство страны вместе с правящей партией - ПДС - относятся к учителям, врачам, а также ко всем гражданам республики исключительно как к "электорату", который им нужен только на выборах, потому что сразу после получения голосов они забывают об обещаниях и нуждах людей", - пояснили в ПСРМ.В заключение своего заявления социалисты поздравили всех педагогов и учащихся с Днем знаний.

https://ru.sputnik.md/20210901/gavrilitsa-skazala-neprivitym-uchitelyam-iskat-druguyu-rabotu-potom-izvinilas-44377509.html

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