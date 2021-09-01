https://ru.sputnik.md/20210901/psrm-obzhaluyut-obyazannost-uchiteley-testirovatsya-44378733.html
ПСРМ обжалует в суде обязательное тестирование учителей на COVID-19
ПСРМ обжалует в суде обязательное тестирование учителей на COVID-19
ПСРМ обжалуют в суде обязанность учителей регулярно тестироваться на COVID-19
2021-09-01T10:50+0300
2021-09-01T10:50+0300
2021-09-01T11:06+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) обжалует в суде решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об обязательном тестировании на COVID-19 для работников сферы образования за свой счет, сообщили в пресс-службе партии. Социалисты считают, что вакцинация должна оставаться добровольной, но не обязательной.Как напомнили социалисты, Гаврилица заявила, что тем, кто отказывается от вакцинации, "следует искать другую работу".Как отметили в пресс-службе, руководство страны заставляет людей проходить вакцинацию или оплачивать тесты на COVID-19 за счет собственной зарплаты, которой и без того недостаточно для удовлетворения самых необходимых потребностей.По мнению представителей ПСРМ, власть не хочет учитывать индивидуальный подход к сотрудникам учебных заведений, у некоторых из которых могут быть противопоказания к вакцинации или другие причины не прививаться. Как полагают в ПСРМ, действия нынешнего правительства приводят к мысли, что миссия новой власти в Молдове - уничтожить систему образования, школы и лицеи в стране. По данным партии, в этом убеждаются все больше граждан, в том числе те, кто проголосовал за изменения, однако "пока изменения приносят плохие времена для народа, а хорошие времена - только для родственников власть имущих"."Создается впечатление, что нынешнее руководство страны вместе с правящей партией - ПДС - относятся к учителям, врачам, а также ко всем гражданам республики исключительно как к "электорату", который им нужен только на выборах, потому что сразу после получения голосов они забывают об обещаниях и нуждах людей", - пояснили в ПСРМ.В заключение своего заявления социалисты поздравили всех педагогов и учащихся с Днем знаний.
https://ru.sputnik.md/20210901/gavrilitsa-skazala-neprivitym-uchitelyam-iskat-druguyu-rabotu-potom-izvinilas-44377509.html
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в молдове, кишинев, молдова
ПСРМ обжалует в суде обязательное тестирование учителей на COVID-19
10:50 01.09.2021 (обновлено: 11:06 01.09.2021)
Социалисты раскритиковали правительство за неоправданные меры, применяемые к учителям в стране.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Партия социалистов (ПСРМ) обжалует в суде решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об обязательном тестировании на COVID-19 для работников сферы образования за свой счет, сообщили в пресс-службе партии.
Социалисты считают, что вакцинация должна оставаться добровольной, но не обязательной.
"Осуждаем дискриминационные действия правительства, а также безответственное и скандальное заявление премьер-министра Натальи Гаврилицы в отношении учителей. Накануне начала нового учебного года правительство предприняло целую серию шагов по травле работников сферы образования", - отмечается в заявлении.
Как напомнили социалисты, Гаврилица заявила, что тем, кто отказывается от вакцинации, "следует искать другую работу".
Как отметили в пресс-службе, руководство страны заставляет людей проходить вакцинацию или оплачивать тесты на COVID-19 за счет собственной зарплаты, которой и без того недостаточно для удовлетворения самых необходимых потребностей.
По мнению представителей ПСРМ, власть не хочет учитывать индивидуальный подход к сотрудникам учебных заведений, у некоторых из которых могут быть противопоказания к вакцинации или другие причины не прививаться.
"Такое вызывающее и высокомерное отношение к педагогам со стороны руководства государства может спровоцировать кризис в образовании, когда многие учителя уйдут из системы. И это в условиях, когда школы по-прежнему испытывают большой дефицит учителей, а в детских садах не хватает воспитателей", - добавили в политформировании.
Как полагают в ПСРМ, действия нынешнего правительства приводят к мысли, что миссия новой власти в Молдове - уничтожить систему образования, школы и лицеи в стране. По данным партии, в этом убеждаются все больше граждан, в том числе те, кто проголосовал за изменения, однако "пока изменения приносят плохие времена для народа, а хорошие времена - только для родственников власть имущих".
"Создается впечатление, что нынешнее руководство страны вместе с правящей партией - ПДС - относятся к учителям, врачам, а также ко всем гражданам республики исключительно как к "электорату", который им нужен только на выборах, потому что сразу после получения голосов они забывают об обещаниях и нуждах людей", - пояснили в ПСРМ.
В заключение своего заявления социалисты поздравили всех педагогов и учащихся с Днем знаний.