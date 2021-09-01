https://ru.sputnik.md/20210901/puteshestvuy-bez-covid-44390791.html
Тигранян: с 1 сентября въезд в РФ – с "Путешествую без COVID-19"
Тигранян: с 1 сентября въезд в РФ – с "Путешествую без COVID-19"
Куратор проекта "Путешествую без COVID-19" рассказал, как граждане Молдовы могут въехать в РФ.
2021-09-01T16:36+0300
2021-09-01T16:36+0300
2021-09-01T16:36+0300
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Тигранян: с 1 сентября въезд в РФ с "Путешествуй без COVID-19"
Тигранян: с 1 сентября въезд в РФ с "Путешествуй без COVID-19"
С 1 сентября жители стран СНГ смогут пересечь российскую границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 в приложении "Путешествую без COVID-19". Тест должен быть сделан не ранее трех дней до прибытия. С 25 июля эти правила действовали только для приезжающих с территории стран ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.После чего, продолжил Тигранян, вы получите бланк согласия на получение результатов в мобильном приложении с QR-кодом, который можно отсканировать в приложении. На момент проведения анализа вашему тесту будет присвоен статус "В работе". За это время можно отсканировать паспорт. Готовый тест у вас появится в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" – зеленый QR-код значит тест отрицательный, красный - положительный.Тигранян отметил, что речь идет не только о гражданах Евразийского союза, но и об иностранцах, которые въезжают из стран ЕАЭС. Если страны ЕАЭС не являются для них транзитными, и ПЦР-тест сделан в стране убытия в течении 72 часов, то по этому ПЦР-тесту можно въехать в РФ. Если путешественники пребывали в странах ЕАЭС дольше 72 часов, тогда ПЦР-тест необходимо сделать в странах ЕАЭС, получив его в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
подкасты, аудио, сказано в эфире, россия
Тигранян: с 1 сентября въезд в РФ – с "Путешествую без COVID-19"
Глава Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития, куратор проекта "Путешествую без COVID-19" рассказал, как граждане Молдовы могут въехать в Российскую Федерацию.
С 1 сентября жители стран СНГ смогут пересечь российскую границу только после предъявления отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 в приложении "Путешествую без COVID-19". Тест должен быть сделан не ранее трех дней до прибытия. С 25 июля эти правила действовали только для приезжающих с территории стран ЕАЭС, куда входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
"Приложение "Путешествую без COVID-19" можно скачать в магазинах приложений App Store и Google Play. Выбрать маршрут при помощи геолокации, после чего будут предложены ближайшие лаборатории и можно будет выбрать наиболее удобную. Записаться на прием, прийти в лабораторию с паспортом и сдать анализ. Обязательно сообщите операторам лаборатории, что хотите получить результат в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19", - рассказал в эфире радио Sputnik куратор проекта "Путешествую без COVID-19".
После чего, продолжил Тигранян, вы получите бланк согласия на получение результатов в мобильном приложении с QR-кодом, который можно отсканировать в приложении. На момент проведения анализа вашему тесту будет присвоен статус "В работе". За это время можно отсканировать паспорт. Готовый тест у вас появится в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19" – зеленый QR-код значит тест отрицательный, красный - положительный.
"QR-код нужен для предъявления в точках контроля по маршруту следования. Если вы хотите въехать в Российскую Федерацию, то с учетом последнего изменения в распоряжении правительства РФ № 635, с 25 июля иностранные граждане из стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) должны иметь ПЦР-тест в виде QR-кода в приложении "Путешествую без COVID-19", - пояснил собеседник.
Тигранян отметил, что речь идет не только о гражданах Евразийского союза, но и об иностранцах, которые въезжают из стран ЕАЭС. Если страны ЕАЭС не являются для них транзитными, и ПЦР-тест сделан в стране убытия в течении 72 часов, то по этому ПЦР-тесту можно въехать в РФ. Если путешественники пребывали в странах ЕАЭС дольше 72 часов, тогда ПЦР-тест необходимо сделать в странах ЕАЭС, получив его в мобильном приложении "Путешествую без COVID-19".
"С 1 сентября 2021 года для Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Молдовы приложение "Путешествую без COVID-19" становится обязательным. Мы также планируем добавить в приложение сертификат о вакцинации пользователя, который, отображаясь в виде зеленого QR-кода, можно будет легко загрузить", – заключил глава Дирекции цифровых инициатив Евразийского банка развития.