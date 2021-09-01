https://ru.sputnik.md/20210901/restorany-covid-free-44395865.html

Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"

Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"

Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"

2021-09-01T17:47+0300

2021-09-01T17:47+0300

2021-09-01T18:04+0300

общество

в молдове

молдова

серджиу гайбу

horeca

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Ассоциации представителей ресторанного бизнеса (MĂR) выступили с уточнением в связи с информацией, опубликованной в Министерстве экономики о возможном введении для заведений общепита статуса "COVID free". С таким же призывом позднее выступило и министерство. По данным организации, подобные введения обсуждались в министерстве на встрече с представителями HoReCa и заседание носило консультативный характер без обязательного исполнения озвученных рекомендаций."Решения об ограничении экономической деятельности в целях борьбы с распространением COVID-19 могут приниматься только Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, а не каким-либо другим государственным учреждением", – добавили в ассоциации.Кроме того, в MĂR отметили открытость, проявленную центральными государственными органами, которые организовали ​​консультативную встречу до утверждения каких-либо ограничений, что дает возможность для открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами.Как рассказали в ассоциации, на встрече с министром экономики Серджиу Гайбу обсуждались следующие вопросы:

https://ru.sputnik.md/20210901/kafe-restorany-covid-free-moldova-vse-posetiteli-dolzhny-byt-privity-44382093.html

https://ru.sputnik.md/20210810/horeca-pismo-gavrilitsa-43781731.html

молдова

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, серджиу гайбу, horeca