https://ru.sputnik.md/20210901/restorany-covid-free-44395865.html
Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"
Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"
Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"
2021-09-01T17:47+0300
2021-09-01T17:47+0300
2021-09-01T18:04+0300
общество
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серджиу гайбу
horeca
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Ассоциации представителей ресторанного бизнеса (MĂR) выступили с уточнением в связи с информацией, опубликованной в Министерстве экономики о возможном введении для заведений общепита статуса "COVID free". С таким же призывом позднее выступило и министерство. По данным организации, подобные введения обсуждались в министерстве на встрече с представителями HoReCa и заседание носило консультативный характер без обязательного исполнения озвученных рекомендаций."Решения об ограничении экономической деятельности в целях борьбы с распространением COVID-19 могут приниматься только Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, а не каким-либо другим государственным учреждением", – добавили в ассоциации.Кроме того, в MĂR отметили открытость, проявленную центральными государственными органами, которые организовали консультативную встречу до утверждения каких-либо ограничений, что дает возможность для открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами.Как рассказали в ассоциации, на встрече с министром экономики Серджиу Гайбу обсуждались следующие вопросы:
https://ru.sputnik.md/20210901/kafe-restorany-covid-free-moldova-vse-posetiteli-dolzhny-byt-privity-44382093.html
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в молдове, молдова, серджиу гайбу, horeca
Ассоциация рестораторов призвала не искажать информацию о кафе "COVID free"
17:47 01.09.2021 (обновлено: 18:04 01.09.2021)
В Ассоциации рестораторов призвали прессу правильно информировать общественность о предлагаемых властями изменениях.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. В Ассоциации представителей ресторанного бизнеса (MĂR) выступили с уточнением в связи с информацией, опубликованной в Министерстве экономики о возможном введении для заведений общепита статуса "COVID free".
С таким же призывом позднее выступило и министерство.
"Призываем прессу не искажать коммюнике Минэкономики, правильно информировать граждан и внести необходимые исправления в публикуемые новости, содержащие ошибочную информацию", – подчеркнули в ассоциации.
По данным организации, подобные введения обсуждались в министерстве на встрече с представителями HoReCa и заседание носило консультативный характер без обязательного исполнения озвученных рекомендаций.
"Решения об ограничении экономической деятельности в целях борьбы с распространением COVID-19 могут приниматься только Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья, а не каким-либо другим государственным учреждением", – добавили в ассоциации.
Кроме того, в MĂR отметили открытость, проявленную центральными государственными органами, которые организовали консультативную встречу до утверждения каких-либо ограничений, что дает возможность для открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами.
Как рассказали в ассоциации, на встрече с министром экономики Серджиу Гайбу обсуждались следующие вопросы:
необходимость принятия действий по поддержке деловой среды в случае применения ограничительных мер;
необходимость консультаций с профильными ассоциациями перед вынесением решений комиссии;
создание активного секретариата комиссии, который должен находиться в постоянном контакте с деловой средой, для четкой интерпретации решений и анализа возможных предложений.