https://ru.sputnik.md/20210901/roditeli-vozmuscheny-i-gotovy-protestovat-takoe-otnoshenie-my-ne-zasluzhili-44382678.html

Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"

Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"

Чем недовольны родители кишиневских школьников

2021-09-01T12:50+0300

2021-09-01T12:50+0300

2021-09-01T13:02+0300

общество

в молдове

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые родители считают: учитывая, что все учреждения работают нормально, ученики тоже должны вернуться к допандемийному режиму учебы. В День знаний родители школьников проводят акцию протеста перед правительством, чтобы выразить свое недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению (НАЧКОЗ).Согласно решению НАЧКОЗ, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между партами должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все учащиеся смогут посещать занятия в классных комнатах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, так что детям придется день ходить в класс, а день учиться онлайн. Это вызывает недовольство многих родителей.Одна из организаторов акции протеста - Алла Ревенко. Она утверждает, что дистанционное обучение привело к серьезным проблемам со здоровьем у детей, и так дальше продолжаться не может.Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.В ходе акции протеста родители хотят попросить власти пересмотреть решение НАЧКОЗ от 23 августа.Алла Ревенко также является одним из руководителей группы "Солидарные родители" (Părinți Solidari), она считает, что эти ограничения бьют по уязвимым группам, в частности, по родителям-одиночкам, не имеющим стабильной работы, и по многодетным семьям.По ее мнению, все педагогические кадры должны прививаться, но это никому нельзя навязывать. В то же время Алла Ревенко утверждает, что радикальные меры не работают, и властям следует найти другие способы мотивировать людей пройти вакцинацию от COVID-19. В частности, такой мерой может стать бесплатное тестирование.В студии Sputnik Молдова Алла Ревенко заявила, что если власти не учтут требования родителей, их потребуют провести оценку здоровья детей, чтобы показать, как влияет на школьников дистанционное обучение.Уточняем, что недовольные решением Чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению родители также подали петицию по этому поводу. Заявители считают, что решение НАЧКОЗ нарушает права детей на качественное образование, особенно в контексте, когда онлайн или смешанный образовательный процесс не обеспечивает хорошую успеваемость. При этом, по мнению авторов петиции, нарушается право детей на безопасность и здоровье, а некоторые школьники даже подвергаются дискриминации.

https://ru.sputnik.md/20210824/reshenie-komissii-pervogo-zvonka-shkolakh-ne-budet-44191893.html

https://ru.sputnik.md/20210816/shkol-kishineva-vaktsinirovany-bolee-75-uchiteley-43943004.html

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2021

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в молдове