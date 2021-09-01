https://ru.sputnik.md/20210901/roditeli-vozmuscheny-i-gotovy-protestovat-takoe-otnoshenie-my-ne-zasluzhili-44382678.html
Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
Чем недовольны родители кишиневских школьников
2021-09-01T12:50+0300
2021-09-01T12:50+0300
2021-09-01T13:02+0300
общество
в молдове
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые родители считают: учитывая, что все учреждения работают нормально, ученики тоже должны вернуться к допандемийному режиму учебы. В День знаний родители школьников проводят акцию протеста перед правительством, чтобы выразить свое недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению (НАЧКОЗ).Согласно решению НАЧКОЗ, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между партами должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все учащиеся смогут посещать занятия в классных комнатах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, так что детям придется день ходить в класс, а день учиться онлайн. Это вызывает недовольство многих родителей.Одна из организаторов акции протеста - Алла Ревенко. Она утверждает, что дистанционное обучение привело к серьезным проблемам со здоровьем у детей, и так дальше продолжаться не может.Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.В ходе акции протеста родители хотят попросить власти пересмотреть решение НАЧКОЗ от 23 августа.Алла Ревенко также является одним из руководителей группы "Солидарные родители" (Părinți Solidari), она считает, что эти ограничения бьют по уязвимым группам, в частности, по родителям-одиночкам, не имеющим стабильной работы, и по многодетным семьям.По ее мнению, все педагогические кадры должны прививаться, но это никому нельзя навязывать. В то же время Алла Ревенко утверждает, что радикальные меры не работают, и властям следует найти другие способы мотивировать людей пройти вакцинацию от COVID-19. В частности, такой мерой может стать бесплатное тестирование.В студии Sputnik Молдова Алла Ревенко заявила, что если власти не учтут требования родителей, их потребуют провести оценку здоровья детей, чтобы показать, как влияет на школьников дистанционное обучение.Уточняем, что недовольные решением Чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению родители также подали петицию по этому поводу. Заявители считают, что решение НАЧКОЗ нарушает права детей на качественное образование, особенно в контексте, когда онлайн или смешанный образовательный процесс не обеспечивает хорошую успеваемость. При этом, по мнению авторов петиции, нарушается право детей на безопасность и здоровье, а некоторые школьники даже подвергаются дискриминации.
https://ru.sputnik.md/20210824/reshenie-komissii-pervogo-zvonka-shkolakh-ne-budet-44191893.html
https://ru.sputnik.md/20210816/shkol-kishineva-vaktsinirovany-bolee-75-uchiteley-43943004.html
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в молдове
Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
12:50 01.09.2021 (обновлено: 13:02 01.09.2021)
Пандемия и онлайн-образование привели к возникновению серьезных проблем со здоровьем среди детей, некоторые родители больше не хотят принимать смешанный режим обучения и протестуют в надежде, что власти пересмотрят свое решение.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые родители считают: учитывая, что все учреждения работают нормально, ученики тоже должны вернуться к допандемийному режиму учебы. В День знаний родители школьников проводят акцию протеста перед правительством, чтобы выразить свое недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению (НАЧКОЗ).
Согласно решению НАЧКОЗ, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между партами должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все учащиеся смогут посещать занятия в классных комнатах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, так что детям придется день ходить в класс, а день учиться онлайн. Это вызывает недовольство многих родителей.
"Создание внутри учебных заведений (двор, классы, коридоры, спортивные залы, столовые, мастерские и т. д.) четкого разграничения путем видимых полос для обеспечения заранее определенных маршрутов входа, выхода и движения внутри учебного заведения, с соблюдением дистанции между людьми не менее 1 метра все время пребывания в образовательном учреждении ", - говорится в решении НАЧКОЗ.
Одна из организаторов акции протеста - Алла Ревенко. Она утверждает, что дистанционное обучение привело к серьезным проблемам со здоровьем у детей, и так дальше продолжаться не может.
"Мы больше не принимаем такой подход, потому что он имеет довольно серьезные последствия для детей. От физических проблем, таких, как миопия, сколиоз, грыжа межпозвоночных дисков, до проблем с психическим здоровьем, таких, как апатия, отсутствие мотивации к обучению. Да и качество образования в целом снижается", - говорит Ревенко.
Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.
В ходе акции протеста родители хотят попросить власти пересмотреть решение НАЧКОЗ от 23 августа.
"Не должно быть дискриминации, когда кто-то в школу ходит каждый день, а в другом классе, где меньше места, дети ходят в школу через день. Все дети должны иметь возможность посещать занятия лично. Мы также просили, чтобы при принятии последующих решений НАЧКОЗ учитывалась сложность этих проблем и их последствия", - заявила Ревенко.
Алла Ревенко также является одним из руководителей группы "Солидарные родители" (Părinți Solidari), она считает, что эти ограничения бьют по уязвимым группам, в частности, по родителям-одиночкам, не имеющим стабильной работы, и по многодетным семьям.
"Школа не обязательно должна быть единственным учреждением в государстве, работающим по жестким ограничениям, не адаптированным к ситуации. Мы очень хорошо знаем, что все лето у нас были фестивали и концерты, даже если они были на природе, свадьбы проводились везде, устраивались вечеринки, а когда дошло до 1 сентября, на учебный процесс вводятся ограничения. Это нелогично. Власти должны предвидеть такие ситуации и принимать меры для других категорий населения", - утверждает Ревенко.
По ее мнению, все педагогические кадры должны прививаться, но это никому нельзя навязывать. В то же время Алла Ревенко утверждает, что радикальные меры не работают, и властям следует найти другие способы мотивировать людей пройти вакцинацию от COVID-19. В частности, такой мерой может стать бесплатное тестирование.
В студии Sputnik Молдова Алла Ревенко заявила, что если власти не учтут требования родителей, их потребуют провести оценку здоровья детей, чтобы показать, как влияет на школьников дистанционное обучение.
Уточняем, что недовольные решением Чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению родители также подали петицию по этому поводу. Заявители считают, что решение НАЧКОЗ нарушает права детей на качественное образование, особенно в контексте, когда онлайн или смешанный образовательный процесс не обеспечивает хорошую успеваемость. При этом, по мнению авторов петиции, нарушается право детей на безопасность и здоровье, а некоторые школьники даже подвергаются дискриминации.