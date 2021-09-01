Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210901/roditeli-vozmuscheny-i-gotovy-protestovat-takoe-otnoshenie-my-ne-zasluzhili-44382678.html
Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
Чем недовольны родители кишиневских школьников
2021-09-01T12:50+0300
2021-09-01T13:02+0300
общество
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364588_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_48bff34ee8cccf87658fd593dabe0777.jpg
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые родители считают: учитывая, что все учреждения работают нормально, ученики тоже должны вернуться к допандемийному режиму учебы. В День знаний родители школьников проводят акцию протеста перед правительством, чтобы выразить свое недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению (НАЧКОЗ).Согласно решению НАЧКОЗ, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между партами должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все учащиеся смогут посещать занятия в классных комнатах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, так что детям придется день ходить в класс, а день учиться онлайн. Это вызывает недовольство многих родителей.Одна из организаторов акции протеста - Алла Ревенко. Она утверждает, что дистанционное обучение привело к серьезным проблемам со здоровьем у детей, и так дальше продолжаться не может.Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.В ходе акции протеста родители хотят попросить власти пересмотреть решение НАЧКОЗ от 23 августа.Алла Ревенко также является одним из руководителей группы "Солидарные родители" (Părinți Solidari), она считает, что эти ограничения бьют по уязвимым группам, в частности, по родителям-одиночкам, не имеющим стабильной работы, и по многодетным семьям.По ее мнению, все педагогические кадры должны прививаться, но это никому нельзя навязывать. В то же время Алла Ревенко утверждает, что радикальные меры не работают, и властям следует найти другие способы мотивировать людей пройти вакцинацию от COVID-19. В частности, такой мерой может стать бесплатное тестирование.В студии Sputnik Молдова Алла Ревенко заявила, что если власти не учтут требования родителей, их потребуют провести оценку здоровья детей, чтобы показать, как влияет на школьников дистанционное обучение.Уточняем, что недовольные решением Чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению родители также подали петицию по этому поводу. Заявители считают, что решение НАЧКОЗ нарушает права детей на качественное образование, особенно в контексте, когда онлайн или смешанный образовательный процесс не обеспечивает хорошую успеваемость. При этом, по мнению авторов петиции, нарушается право детей на безопасность и здоровье, а некоторые школьники даже подвергаются дискриминации.
https://ru.sputnik.md/20210824/reshenie-komissii-pervogo-zvonka-shkolakh-ne-budet-44191893.html
https://ru.sputnik.md/20210816/shkol-kishineva-vaktsinirovany-bolee-75-uchiteley-43943004.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/0d/34364588_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a0431b71cdccb4278681181290fafd0b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"

12:50 01.09.2021 (обновлено: 13:02 01.09.2021)
202
© Photo : Miroslav RotariElevi
Elevi - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Пандемия и онлайн-образование привели к возникновению серьезных проблем со здоровьем среди детей, некоторые родители больше не хотят принимать смешанный режим обучения и протестуют в надежде, что власти пересмотрят свое решение.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Некоторые родители считают: учитывая, что все учреждения работают нормально, ученики тоже должны вернуться к допандемийному режиму учебы. В День знаний родители школьников проводят акцию протеста перед правительством, чтобы выразить свое недовольство решением Национальной чрезвычайной комиссии по здравоохранению (НАЧКОЗ).
Согласно решению НАЧКОЗ, школьники возвращаются на занятия с физическим присутствием, но расстояние между партами должно быть не менее одного метра. Таким образом, не все учащиеся смогут посещать занятия в классных комнатах, потому что эта мера не позволит получить доступ всем, так что детям придется день ходить в класс, а день учиться онлайн. Это вызывает недовольство многих родителей.

"Создание внутри учебных заведений (двор, классы, коридоры, спортивные залы, столовые, мастерские и т. д.) четкого разграничения путем видимых полос для обеспечения заранее определенных маршрутов входа, выхода и движения внутри учебного заведения, с соблюдением дистанции ​​между людьми не менее 1 метра все время пребывания в образовательном учреждении ", - говорится в решении НАЧКОЗ.

Одна из организаторов акции протеста - Алла Ревенко. Она утверждает, что дистанционное обучение привело к серьезным проблемам со здоровьем у детей, и так дальше продолжаться не может.
"Мы больше не принимаем такой подход, потому что он имеет довольно серьезные последствия для детей. От физических проблем, таких, как миопия, сколиоз, грыжа межпозвоночных дисков, до проблем с психическим здоровьем, таких, как апатия, отсутствие мотивации к обучению. Да и качество образования в целом снижается", - говорит Ревенко.
Другой проблемой, на которую указывают родители, является тот факт, что дистанционное обучение создает препятствия для взрослых на рабочем месте, поскольку родители не могут оставлять своих детей без присмотра и вынуждены либо брать их на работу, либо увольняться.
Первый звонок - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Коронавирус
Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
24 августа, 13:22
4968
В ходе акции протеста родители хотят попросить власти пересмотреть решение НАЧКОЗ от 23 августа.

"Не должно быть дискриминации, когда кто-то в школу ходит каждый день, а в другом классе, где меньше места, дети ходят в школу через день. Все дети должны иметь возможность посещать занятия лично. Мы также просили, чтобы при принятии последующих решений НАЧКОЗ учитывалась сложность этих проблем и их последствия", - заявила Ревенко.

Алла Ревенко также является одним из руководителей группы "Солидарные родители" (Părinți Solidari), она считает, что эти ограничения бьют по уязвимым группам, в частности, по родителям-одиночкам, не имеющим стабильной работы, и по многодетным семьям.

"Школа не обязательно должна быть единственным учреждением в государстве, работающим по жестким ограничениям, не адаптированным к ситуации. Мы очень хорошо знаем, что все лето у нас были фестивали и концерты, даже если они были на природе, свадьбы проводились везде, устраивались вечеринки, а когда дошло до 1 сентября, на учебный процесс вводятся ограничения. Это нелогично. Власти должны предвидеть такие ситуации и принимать меры для других категорий населения", - утверждает Ревенко.

По ее мнению, все педагогические кадры должны прививаться, но это никому нельзя навязывать. В то же время Алла Ревенко утверждает, что радикальные меры не работают, и властям следует найти другие способы мотивировать людей пройти вакцинацию от COVID-19. В частности, такой мерой может стать бесплатное тестирование.
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 16.08.2021
Новости Кишинева
В трети школ Кишинева вакцинированы более 75% учителей
16 августа, 14:14
130
В студии Sputnik Молдова Алла Ревенко заявила, что если власти не учтут требования родителей, их потребуют провести оценку здоровья детей, чтобы показать, как влияет на школьников дистанционное обучение.
Уточняем, что недовольные решением Чрезвычайной национальной комиссии по здравоохранению родители также подали петицию по этому поводу. Заявители считают, что решение НАЧКОЗ нарушает права детей на качественное образование, особенно в контексте, когда онлайн или смешанный образовательный процесс не обеспечивает хорошую успеваемость. При этом, по мнению авторов петиции, нарушается право детей на безопасность и здоровье, а некоторые школьники даже подвергаются дискриминации.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:40Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс
15:15Ураган "Ида" в США: число жертв растет
15:14Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
15:08Похожую на Гарри Поттера "скульптуру студента" установили в Приднестровье
14:42Налоговая служба с начала года зафиксировала большие поступления в бюджет
14:29Протест недовольных родителей: домашняя обстановка непригодна для учебы
14:15Лавров: Россия готова сотрудничать с Западом, но не по принципу "учитель-ученик"
14:00Праздник за забором - как прошел День знаний в школах Гагаузии
13:54Новые детали ДТП в Румынии: два пассажира в нестабильном состоянии
13:45Не дать болезни шанса: эндокринолог рассказала, как укрепить иммунитет осенью
13:15Лавров оценил заявление Байдена о невмешательстве в дела других стран
13:00Протест Ассоциации родителей против разработанного властями графика для школьников
12:50Родители возмущены и готовы протестовать: "Такое отношение мы не заслужили"
12:38Где в Кишиневе 1 сентября находятся мобильные пункты вакцинации
12:30Министр и мэр поздравили школьников с новым учебным годом
12:28Шевцов: "Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ"
12:04Кафе и рестораны COVID free в Молдове: гости должны привиться или предъявить тест
11:40В Генпрокуратуре обвинили власти в манипуляции с помощью от ЕС
11:30В Молдову приедет глава французской дипломатии
11:18В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей