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Россия с 1 сентября изменила правила въезда для граждан Молдовы
Россия с 1 сентября изменила правила въезда для граждан Молдовы
Россия с 1 сентября изменили правила въезда для граждан Молдовы
2021-09-01T07:30+0300
2021-09-01T08:30+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменились правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо вносить результаты теста на COVID-19 в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".Ранее об этом напомнили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД.Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке.При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции."Нет необходимости проводить ПЦР-тест на территории РФ гражданам Молдовы, имеющим подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.В приложении "Путешествую без COVID-19" указаны лаборатории, где можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, который следует загрузить в приложение.
https://ru.sputnik.md/20210820/pravila-vezda-na-ukrainu-dlya-grazhdan-moldovy-chto-nuzhno-znat-44103138.html
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в мире, россия, молдова

Россия с 1 сентября изменила правила въезда для граждан Молдовы

07:30 01.09.2021 (обновлено: 08:30 01.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausФлаги Молдовы и России
Флаги Молдовы и России - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Теперь въехать в Россию можно при наличии специального приложения, содержащего результат теста на коронавирус и данные о вакцинации.
КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменились правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо вносить результаты теста на COVID-19 в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".
Ранее об этом напомнили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД.
Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке.
"Тест должен быть проведен методом ПЦР, быть отрицательным и иметь срок действия не более 72 часов", – уточнили в Минздраве.
При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции.
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"Нет необходимости проводить ПЦР-тест на территории РФ гражданам Молдовы, имеющим подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.
В приложении "Путешествую без COVID-19" указаны лаборатории, где можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, который следует загрузить в приложение.
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