https://ru.sputnik.md/20210901/russia-izmenili-pravila-vezda-grazhdan-moldovy-44372943.html

Россия с 1 сентября изменила правила въезда для граждан Молдовы

Россия с 1 сентября изменила правила въезда для граждан Молдовы

Россия с 1 сентября изменили правила въезда для граждан Молдовы

2021-09-01T07:30+0300

2021-09-01T07:30+0300

2021-09-01T08:30+0300

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молдова

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КИШИНЕВ, 1 сен – Sputnik. С 1 сентября для граждан Молдовы изменились правила въезда на территорию России. Теперь до момента пересечения границы РФ необходимо вносить результаты теста на COVID-19 в мобильное приложение "Путешествую без COVID-19".Ранее об этом напомнили в молдавском Минздраве со ссылкой на российский МИД.Приложение, разработанное российскими властями, можно скачать по ссылке.При этом, как отметили в ведомстве, в течение трех календарных дней с момента въезда на территорию России молдавские граждане будут обязаны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР. До получения результатов им придется соблюдать режим самоизоляции."Нет необходимости проводить ПЦР-тест на территории РФ гражданам Молдовы, имеющим подтверждение, что в течение последних 12 месяцев они были вакцинированы против COVID-19 или что в течение последних шести месяцев перенесли инфекцию", – пояснили в Минздраве.В приложении "Путешествую без COVID-19" указаны лаборатории, где можно сделать тест. Также при пересечении российской границы необходимо показать на телефоне QR-код с результатами анализа, который следует загрузить в приложение.

https://ru.sputnik.md/20210820/pravila-vezda-na-ukrainu-dlya-grazhdan-moldovy-chto-nuzhno-znat-44103138.html

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в мире, россия, молдова