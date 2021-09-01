https://ru.sputnik.md/20210901/shevtsov-rossotrudnichestvo-uvelichit-kvoty-dlya-vsekh-stran-sng-44381379.html

Шевцов: "Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ"

Шевцов: "Россотрудничество увеличит квоты для всех стран СНГ"

Как поступить в российский вуз очно и онлайн

2021-09-01T12:28+0300

2021-09-01T12:28+0300

2021-09-01T12:53+0300

россия

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КИШИНЕВ, 1 сент - Данара Курманова, Sputnik. В День знаний, 1 сентября на сайте федерального агентства "Россотрудничество" стартовал очередной отбор иностранцев, желающих получить высшее образование в России.Чем новая приемная кампания отличается от прошлогодней? Почему в СНГ растет интерес к изучению русского языка? И каковы альтернативные способы бесплатного обучения в российских вузах, кроме квот? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью в эфире радиостудии Sputnik рассказывает заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов.Зачем Россия выделяет квоты иностранцам?На учебный год 2022-2023 Россотрудничество увеличит объем квот для иностранцев – их количество достигнет 23 тысячи мест. Для сравнения: в этом учебном году агентство предоставило 18 тысяч квотных мест, говорит Павел Шевцов.Заявки на участие в отборе Россотрудничества приходят от абитуриентов из 175 стран. Однако СНГ остается в приоритете для агентства, подчеркивает Шевцов.Таким образом, агентство выровняет показатели с числом квот для Узбекистана – в следующем году узбекистанские абитуриенты тоже смогут рассчитывать на 750 мест. А в этом году для республики выделено 405 квот.Определяя объемы квот, агентство консультируется с российскими послами за рубежом и ведущими крупными компаниями России, уточняет Павел Шевцов.Абитуриенты из СНГ – самые активныеТем временем и сами студенты анализируют рынок, прежде чем подавать заявки на обучение, и это не может не радовать, считает Павел Шевцов.Абитуриенты из СНГ – самые активные участники отбора Россотрудничества, добавляет Павел Шевцов. По его словам, лидером по интересу к российскому образованию является Таджикистан. На 630 квот в этом году, например, поступило около 6 тысяч заявок – то есть на каждое бюджетное место претендовало 9 человек.Был период, когда страны Союза развивали различные языковые модели, делая упор на английский, французский или турецкий язык, поясняет Шевцов. Однако на сегодняшний день востребованность русского языка вернулась в связи с развитием торгово-экономических отношений и научных связей в постсоветском пространстве. Об этом, по мнению заместителя руководителя Россотрудничества, говорит и тот факт, что растет интерес не только к программам бакалавриата в российских вузах, но и к магистратуре."Подрастает поколение ребят, которые выучились в России, понимают, что это образование – качественное, поможет в жизни, и приезжают в магистратуру, то есть уже как молодые ученые", - говорит Павел Шевцов.Как поступить в российский вуз онлайнПодать заявку на получение квоты можно онлайн через сайт education-in-russia.com, рассказывает Павел Шевцов.Далее абитуриент должен предоставить набор документов. "Он тоже достаточно простой, - рассказывает Павел Шевцов. – И после этого надо ждать сообщения в личном кабинете о датах и времени проведения тестовых испытаний, сдавать их нужно онлайн. Во всех странах, кроме Таджикистана и Узбекистана, мы уже проводили испытания в таком формате".Если абитуриент не прошел квотный отбор, это не значит, что путь в Россию ему закрыт, напоминает Павел Шевцов. "У ребят из СНГ есть возможность обучаться по разным направлениям, таким, как программы для соотечественников, есть и льготные программы", - говорит он."Олимпиада – один из универсальных и объективных способов определить талантливых ребят. Есть и другие олимпиады, специализированные. Это олимпиады университетов, нужно следить за ними и участвовать", - подытожил Шевцов.

https://ru.sputnik.md/20210820/inostrannye-studenty-rossiya-uchebu-44088991.html

https://ru.sputnik.md/20210531/primakov-naskolko-vostrebovano-obrazovanie-v-rossii-sredi-inostrannykh-studentov-34920325.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, поступление, вуз