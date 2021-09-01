https://ru.sputnik.md/20210901/shkolnik-putin-44395580.html

В надежде на успех: школьник предложил Путину подписаться на свой блог

В надежде на успех: школьник предложил Путину подписаться на свой блог

Школьник попросил Путина подписаться на его канал в YouTube

2021-09-01T19:17+0300

2021-09-01T19:17+0300

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владимир путин

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Встреча с президентом России проходила во всероссийском детском центре "Океан". Школьник Егор Сотнич поднял вопрос о загрязнении озера Байкал и объявил, что ведет свой видеоблог "Красная вилка".Владимир Путин пообещал подумать над предложением школьника. Как отмечает RT, за несколько часов количество подписчиков блога выросло в несколько раз.

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