https://ru.sputnik.md/20210901/shkolnik-putin-44395580.html
В надежде на успех: школьник предложил Путину подписаться на свой блог
В надежде на успех: школьник предложил Путину подписаться на свой блог
Школьник попросил Путина подписаться на его канал в YouTube
2021-09-01T19:17+0300
2021-09-01T19:17+0300
2021-09-01T19:20+0300
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Встреча с президентом России проходила во всероссийском детском центре "Океан". Школьник Егор Сотнич поднял вопрос о загрязнении озера Байкал и объявил, что ведет свой видеоблог "Красная вилка".Владимир Путин пообещал подумать над предложением школьника. Как отмечает RT, за несколько часов количество подписчиков блога выросло в несколько раз.
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В надежде на успех: школьник предложил Путину подписаться на свой блог
19:17 01.09.2021 (обновлено: 19:20 01.09.2021)
Мастер-класс по привлечению подписчиков в свой видеоблог провел на встрече с Владимиром Путиным российский школьник.
Встреча с президентом России проходила во всероссийском детском центре "Океан". Школьник Егор Сотнич поднял вопрос о загрязнении озера Байкал и объявил, что ведет свой видеоблог "Красная вилка".
"Подпишитесь, пожалуйста, я буду очень рад. И помогите, пожалуйста, очистить эту великую жемчужину нашей планеты", – обратился Егор к президенту.
Владимир Путин пообещал подумать над предложением школьника. Как отмечает RT
, за несколько часов количество подписчиков блога выросло в несколько раз.