https://ru.sputnik.md/20210901/shkolnye-avtobusy-44398210.html
Транспорт для детей – в Приднестровье вышли на линию школьные автобусы
Транспорт для детей – в Приднестровье вышли на линию школьные автобусы
Транспорт для детей – в Приднестровье вышли на линию школьные автобусы
2021-09-01T18:16+0300
2021-09-01T18:16+0300
2021-09-01T18:16+0300
общество
в молдове
приднестровье
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ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье дети будут добираться в школы и детсады на новых автобусах. Школьные транспортные средства подарили сельским учебным заведениям в День знаний."Сегодня хорошее событие для сел. Их надо развивать, сохранять там школы, детские садики, ремонтировать их. В сельской местности проживает много активной и интересной молодежи. Без хорошей коммуникации и перемещения невозможно представить удобство проживания именно там. Из года в год мы вкладываем денежные средства в создание комфорта именно в сельской местности. Не все, конечно, сделано, но мы будем стремиться улучшать жизнь там", – сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.Первая партия – это 12 ярко-желтых автобусов для учеников Каменского, Рыбницкого, Дубоссарского и Слободзейского районов. Они заменят старые автомобили, которые часто ломались. Дети ходили в школу пешком.В течение нескольких лет в Приднестровье планируют закупить еще 24 школьных автобуса.
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в молдове, приднестровье
Транспорт для детей – в Приднестровье вышли на линию школьные автобусы
В приднестровских селах на учебу школьников будут доставлять на новых автобусах российского производства, приспособленных для перевозки детей.
ТИРАСПОЛЬ, 1 сен – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Приднестровье дети будут добираться в школы и детсады на новых автобусах. Школьные транспортные средства подарили сельским учебным заведениям в День знаний.
"Сегодня хорошее событие для сел. Их надо развивать, сохранять там школы, детские садики, ремонтировать их. В сельской местности проживает много активной и интересной молодежи. Без хорошей коммуникации и перемещения невозможно представить удобство проживания именно там. Из года в год мы вкладываем денежные средства в создание комфорта именно в сельской местности. Не все, конечно, сделано, но мы будем стремиться улучшать жизнь там", – сказал лидер Приднестровья Вадим Красносельский.
Первая партия – это 12 ярко-желтых автобусов для учеников Каменского, Рыбницкого, Дубоссарского и Слободзейского районов. Они заменят старые автомобили, которые часто ломались. Дети ходили в школу пешком.
В течение нескольких лет в Приднестровье планируют закупить еще 24 школьных автобуса.