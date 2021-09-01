https://ru.sputnik.md/20210901/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-44391365.html
Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
2021-09-01T15:14+0300
2021-09-01T15:14+0300
2021-09-01T15:46+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать вплоть до 2 сентября. "В этот день на большей части территории республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
https://ru.sputnik.md/20210901/prognoz-pogody-44371951.html
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в молдове, молдова, погода
Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра
15:14 01.09.2021 (обновлено: 15:46 01.09.2021)
Молдавские метеорологи предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет действовать вплоть до 2 сентября.
"В этот день на большей части территории республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.