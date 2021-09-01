https://ru.sputnik.md/20210901/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-44391365.html

Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра

Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра

Штормовое предупреждение в Молдове: ожидается усиление ветра

2021-09-01T15:14+0300

2021-09-01T15:14+0300

2021-09-01T15:46+0300

общество

в молдове

молдова

погода

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43386556_0:512:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d452d7742a457c7c18d0067fa788da0.jpg

КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Государственная гидрометеослужба объявила новый "желтый код" в связи с усилением ветра. Предупреждение будет действовать вплоть до 2 сентября. "В этот день на большей части территории республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", - говорится в сообщении синоптиков."Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

https://ru.sputnik.md/20210901/prognoz-pogody-44371951.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, погода