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В Румынии произошло землетрясение
В Румынии произошло землетрясение
Сильное землетрясение в Румынии
2021-09-01T15:48+0300
2021-09-01T15:49+0300
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Национальный институт физики Земли Румынии сообщил, что 1 сентября 13:32:11 в сейсмическом районе Вранча произошло землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера, возникшее на глубине 145 километров.Как передает Sputnik Румыния, эпицентр находился в уезде Бузэу, на границе с Вранчей, недалеко от Секую, в районе самого опасного разлома Андреяцу-де-Жос. Именно там в 1977 году произошло сильное землетрясение.Сейсмособытие произошло в 53 км к северо-востоку от Брашова, 92 км к юго-западу от Бакэу, 107 км к северу от Плоешти, 154 км к западу от Галац, 156 км к северо-востоку от Питешти, 157 км к северо-западу от Брэилы, 158 км к востоку от Сибиу, 164 км к северу от Бухареста, 177 км к юго-западу. от Ясс, в 220 км к юго-востоку от Клуж-Напоки.Первоначально Институт физики Змели предоставил данные, которые были пересмотрены. Сообщалось, что магнитуда составила 4,7 балла по шкале Рихтера и что сейсмособытие произошло на глубине 154 километра с эпицентром в Ковасне в 13:32:08.
https://ru.sputnik.md/20210816/ruiny-gaiti-strashnoe-zemletryasenie-uneslo-pochti-1300-zhizney-43951835.html
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в мире, румыния, молдова

В Румынии произошло землетрясение

15:48 01.09.2021 (обновлено: 15:49 01.09.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Национальный институт физики Земли объявил о землетрясении значительной силы с необычным эпицентром.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Национальный институт физики Земли Румынии сообщил, что 1 сентября 13:32:11 в сейсмическом районе Вранча произошло землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера, возникшее на глубине 145 километров.
Как передает Sputnik Румыния, эпицентр находился в уезде Бузэу, на границе с Вранчей, недалеко от Секую, в районе самого опасного разлома Андреяцу-де-Жос. Именно там в 1977 году произошло сильное землетрясение.
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Сейсмособытие произошло в 53 км к северо-востоку от Брашова, 92 км к юго-западу от Бакэу, 107 км к северу от Плоешти, 154 км к западу от Галац, 156 км к северо-востоку от Питешти, 157 км к северо-западу от Брэилы, 158 км к востоку от Сибиу, 164 км к северу от Бухареста, 177 км к юго-западу. от Ясс, в 220 км к юго-востоку от Клуж-Напоки.
Первоначально Институт физики Змели предоставил данные, которые были пересмотрены. Сообщалось, что магнитуда составила 4,7 балла по шкале Рихтера и что сейсмособытие произошло на глубине 154 километра с эпицентром в Ковасне в 13:32:08.
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