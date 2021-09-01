https://ru.sputnik.md/20210901/silnoe-zemletryasenie-v-rumynii-tolchki-oschutili-i-v-moldove-44393057.html

В Румынии произошло землетрясение

В Румынии произошло землетрясение

Сильное землетрясение в Румынии

2021-09-01T15:48+0300

2021-09-01T15:48+0300

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Национальный институт физики Земли Румынии сообщил, что 1 сентября 13:32:11 в сейсмическом районе Вранча произошло землетрясение силой 4,2 балла по шкале Рихтера, возникшее на глубине 145 километров.Как передает Sputnik Румыния, эпицентр находился в уезде Бузэу, на границе с Вранчей, недалеко от Секую, в районе самого опасного разлома Андреяцу-де-Жос. Именно там в 1977 году произошло сильное землетрясение.Сейсмособытие произошло в 53 км к северо-востоку от Брашова, 92 км к юго-западу от Бакэу, 107 км к северу от Плоешти, 154 км к западу от Галац, 156 км к северо-востоку от Питешти, 157 км к северо-западу от Брэилы, 158 км к востоку от Сибиу, 164 км к северу от Бухареста, 177 км к юго-западу. от Ясс, в 220 км к юго-востоку от Клуж-Напоки.Первоначально Институт физики Змели предоставил данные, которые были пересмотрены. Сообщалось, что магнитуда составила 4,7 балла по шкале Рихтера и что сейсмособытие произошло на глубине 154 километра с эпицентром в Ковасне в 13:32:08.

https://ru.sputnik.md/20210816/ruiny-gaiti-strashnoe-zemletryasenie-uneslo-pochti-1300-zhizney-43951835.html

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