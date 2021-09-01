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В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей
В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей
В Индии от лихорадки Денге умерли 45 детей
2021-09-01T11:18+0300
2021-09-01T11:18+0300
общество
в мире
индия
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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Не менее 53 человек, в том числе 45 детей, умерли от лихорадки денге за последние 10 дней в округе Фирозабад в северном индийском штате Уттар-Прадеш, передают "Известия" со ссылкой на индийскую телекомпанию NDTV.По словам детского специалиста медицинского колледжа доктора Л. К. Гупта, большинство детей страдают от вирусной лихорадки, при этом у некоторых положительный результат на инфекцию денге.В связи с тем, что в настоящее время в больницах находятся 186 человек, среди них большое число пострадавших детей, окружной судья Чандра Виджай Сингх распорядился закрыть государственные и частные школы для классов с первого по восьмой до 6 сентября, пишет источник.Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх накануне, 31 августа, посетил Фирозабад и заявил, что будут сформированы особые группы для подтверждения причин смерти людей.30 августа стало известно, что в Уттар-Прадеше за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки скончались 68 человек, при этом 40 погибших — дети. Известно, что у большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У другой части заболевших помимо высокой температуры наблюдались сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
https://ru.sputnik.md/20210830/india-neizvestnaia6-bolezni-44347256.html
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в мире, индия

В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей

11:18 01.09.2021
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© Sputnik / Идрис Мохаммед / Перейти в фотобанкСитуация в Индии в связи с коронавирусом
Ситуация в Индии в связи с коронавирусом - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Идрис Мохаммед
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Как утверждают местные власти, для установления причин гибели людей будут сформированы рабочие группы.
КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Не менее 53 человек, в том числе 45 детей, умерли от лихорадки денге за последние 10 дней в округе Фирозабад в северном индийском штате Уттар-Прадеш, передают "Известия" со ссылкой на индийскую телекомпанию NDTV.
По словам детского специалиста медицинского колледжа доктора Л. К. Гупта, большинство детей страдают от вирусной лихорадки, при этом у некоторых положительный результат на инфекцию денге.
Медицинский работник проверяет температуру тела ребенка во время скрининга на коронавирус Covid-19 в Мумбаи - Sputnik Молдова, 1920, 30.08.2021
Почти 70 человек в Индии умерли от неизвестной болезни за неделю
30 августа, 13:54
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В связи с тем, что в настоящее время в больницах находятся 186 человек, среди них большое число пострадавших детей, окружной судья Чандра Виджай Сингх распорядился закрыть государственные и частные школы для классов с первого по восьмой до 6 сентября, пишет источник.
Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх накануне, 31 августа, посетил Фирозабад и заявил, что будут сформированы особые группы для подтверждения причин смерти людей.
30 августа стало известно, что в Уттар-Прадеше за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки скончались 68 человек, при этом 40 погибших — дети. Известно, что у большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У другой части заболевших помимо высокой температуры наблюдались сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.
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