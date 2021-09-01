https://ru.sputnik.md/20210901/v-indii-ot-likhoradki-denge-umerli-45-detey-44378533.html

В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей

В Индии от лихорадки денге умерли 45 детей

В Индии от лихорадки Денге умерли 45 детей

2021-09-01T11:18+0300

2021-09-01T11:18+0300

2021-09-01T11:18+0300

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КИШИНЕВ, 1 сент - Sputnik. Не менее 53 человек, в том числе 45 детей, умерли от лихорадки денге за последние 10 дней в округе Фирозабад в северном индийском штате Уттар-Прадеш, передают "Известия" со ссылкой на индийскую телекомпанию NDTV.По словам детского специалиста медицинского колледжа доктора Л. К. Гупта, большинство детей страдают от вирусной лихорадки, при этом у некоторых положительный результат на инфекцию денге.В связи с тем, что в настоящее время в больницах находятся 186 человек, среди них большое число пострадавших детей, окружной судья Чандра Виджай Сингх распорядился закрыть государственные и частные школы для классов с первого по восьмой до 6 сентября, пишет источник.Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх накануне, 31 августа, посетил Фирозабад и заявил, что будут сформированы особые группы для подтверждения причин смерти людей.30 августа стало известно, что в Уттар-Прадеше за последнюю неделю от неизвестной вирусной лихорадки скончались 68 человек, при этом 40 погибших — дети. Известно, что у большинства заболевших наблюдались высокая температура, обезвоживание и падение уровня тромбоцитов в крови. У другой части заболевших помимо высокой температуры наблюдались сильная головная боль, боль в мышцах, тошнота и увеличение лимфатических узлов.

https://ru.sputnik.md/20210830/india-neizvestnaia6-bolezni-44347256.html

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