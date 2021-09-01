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Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс
Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс
Зачем Кондолиза Райс просит вывести сирот из Афганистана
2021-09-01T15:40+0300
2021-09-01T15:40+0300
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афганистан
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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Axios.Письмо адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.Поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности", - отмечают авторы.Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности к определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ru.sputnik.md/20210824/pribyli-vstrechayte-kuda-dobralis-bezhentsy-iz-afganistana-44183664.html
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в мире, сша, афганистан

Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс

15:40 01.09.2021
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© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у аэропорта Кабула
Ситуация у аэропорта Кабула - Sputnik Молдова, 1920, 01.09.2021
© Sputnik / Стрингер
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Бывший американский госсекретарь обратилась с таким призывом к США и ООН.
КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Axios.
Письмо адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.
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Поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности", - отмечают авторы.
"Мы крайне обеспокоены тем, что бездействие в этом вопросе может привести к появлению нового поколения людей, приверженных ведению войны против США... Мы знаем, что маленькие мальчики вербуются, обучаются и подвергаются жестокому обращению со стороны "Талибана"*, а девочек застреляют становиться женами солдат... Как показывает время, талибы использовали несовершеннолетних в качестве террористов-смертников", - написали Райс и Макмастер.
Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности к определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей.
"Частные лица в США готовы финансировать полеты... Многие семьи в США, Канаде и Западной Европе хотят усыновить этих детей и в настоящее время проходят ускоренную проверку", - отмечается в письме.
В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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