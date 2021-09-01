https://ru.sputnik.md/20210901/vyvezti-sirot-iz-afganistana-prizvala-kondoliza-rays-44390365.html

Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс

Вывезти сирот из Афганистана призвала Кондолиза Райс

Зачем Кондолиза Райс просит вывести сирот из Афганистана

2021-09-01T15:40+0300

2021-09-01T15:40+0300

2021-09-01T15:40+0300

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КИШИНЕВ, 1 сен - Sputnik. Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-советник бывшего американского президента Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Герберт Макмастер обратились к американскому руководству и ООН с просьбой вывезти из Афганистана сирот, пока те не оказались в распоряжении "Талибана"*, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Axios.Письмо адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в конгрессе, исполнительному директору ЮНИСЕФ и генсеку ООН.Поднятый вопрос носит не только гуманитарный характер, но и является "важнейшим вопросом национальной безопасности", - отмечают авторы.Авторы письма в частности выделили один приют для сирот в Афганистане, где находятся 200 детей, которые, по их словам, особенно уязвимы из-за принадлежности к определенным этническим и религиозным группам. Название приюта не приводится из опасений за безопасность детей.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, а 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена и форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер в горной местности к северо-востоку от Кабула. В ночь на 31 августа военные США покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому военному присутствию в Афганистане.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ru.sputnik.md/20210824/pribyli-vstrechayte-kuda-dobralis-bezhentsy-iz-afganistana-44183664.html

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