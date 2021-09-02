https://ru.sputnik.md/20210902/adriana-betsishor-44427396.html
Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд
Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд
Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд
2021-09-02T15:56+0300
2021-09-02T15:56+0300
2021-09-02T15:56+0300
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в молдове
молдова
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Дело бывшего заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры, который подозревается в пассивной коррупции в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в правосудие, отправлено в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным следствия, преступные действия были совершены в 2018 году. В прокуратуре не называют имени обвиняемого, однако пресса пишет, что, вероятнее всего, речь идет об Адриане Бецишор. Как добавили в ведомстве, названная сумма была передана прокурору от сожительницы подозреваемого. После этого прокурор выполнил обещание, отказавшись от своих обвинений, и потребовал освобождения заключенного.Сообщается, что фигурант дела больше не работает в органах прокуратуры, на допросах отрицает свою вину и в настоящее время находится на свободе. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает расследование в отношении бывшего прокурора.
https://ru.sputnik.md/20210820/genprokuratura-raskritikovala-perenos-dela-ilana-shora-v-drugoy-sud-44108832.html
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в молдове, молдова, генеральная прокуратура
Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд
Прокурор требовал у подозреваемого взятку за освобождение.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Дело бывшего заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры, который подозревается в пассивной коррупции в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в правосудие, отправлено в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.
По данным следствия, преступные действия были совершены в 2018 году. В прокуратуре не называют имени обвиняемого, однако пресса пишет, что, вероятнее всего, речь идет об Адриане Бецишор.
"Фигурант дела, работая прокурором, потребовал от одного из осужденных 50 тысяч евро. В обмен на взятку представитель правосудия пообещал отозвать иск, поданный в Апелляционную палату Кишинева, согласно которому обвиняемый получил бы 12 лет лишения свободы за отмывание денег в особо крупных размерах", – заявили в Генпрокуратуре.
Как добавили в ведомстве, названная сумма была передана прокурору от сожительницы подозреваемого. После этого прокурор выполнил обещание, отказавшись от своих обвинений, и потребовал освобождения заключенного.
Сообщается, что фигурант дела больше не работает в органах прокуратуры, на допросах отрицает свою вину и в настоящее время находится на свободе.
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает расследование в отношении бывшего прокурора.