https://ru.sputnik.md/20210902/adriana-betsishor-44427396.html

Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд

Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд

Бывший замдиректора антикоррупционной прокуратуры пойдет под суд

2021-09-02T15:56+0300

2021-09-02T15:56+0300

2021-09-02T15:56+0300

общество

в молдове

молдова

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Дело бывшего заместителя главы Антикоррупционной прокуратуры, который подозревается в пассивной коррупции в особо крупных размерах, злоупотреблении должностными полномочиями и вмешательстве в правосудие, отправлено в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре. По данным следствия, преступные действия были совершены в 2018 году. В прокуратуре не называют имени обвиняемого, однако пресса пишет, что, вероятнее всего, речь идет об Адриане Бецишор. Как добавили в ведомстве, названная сумма была передана прокурору от сожительницы подозреваемого. После этого прокурор выполнил обещание, отказавшись от своих обвинений, и потребовал освобождения заключенного.Сообщается, что фигурант дела больше не работает в органах прокуратуры, на допросах отрицает свою вину и в настоящее время находится на свободе. Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам продолжает расследование в отношении бывшего прокурора.

https://ru.sputnik.md/20210820/genprokuratura-raskritikovala-perenos-dela-ilana-shora-v-drugoy-sud-44108832.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура