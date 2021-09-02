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Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий
Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий
Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий
2021-09-02T14:32+0300
2021-09-02T14:36+0300
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Представители Блока коммунистов и социалистов представили ряд законодательных инициатив, которые были озвучены на брифинге в четверг. Пособия детям войныТак, депутаты блока предлагают внести изменения в закон о ветеранах, а именно включить в него новую категорию – "Дети войны". Речь идет о тех гражданах, кому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.По мнению представителей фракции, этой категории людей нужно оказать поддержку в виде выплаты пособия в 500 леев, а также предоставлять путевки в санатории и обеспечивать лекарствами. Как уточнила депутат от блока Елена Боднаренко, в эту категорию войдут 107,5 тысячи человек в возрасте от 80 до 94 лет. Стипендии студентамЗаконопроект был зарегистрирован, его предстоит рассмотреть в парламентских комиссиях и непосредственно на заседании законодательного органа.Помимо этого, фракция предлагает увеличить пособие для студентов до размера прожиточного минимума."На данный момент стипендия покрывает всего 35% от минимального прожиточного минимума в стране", - заявила депутат блока Диана Караман. По ее данным, прожиточный минимум в РМ на данный момент составляет 2100 леев, а размер студенческих стипендий не превышает 1000 леев.Более того, фракция Блока ПКРМ-ПСРМ требует вернуться к прежнему числу министерств, а сэкономленные деньги направить на социальные проекты. Также депутаты блока осудили назначение на главные руководящие посты в стране родственников нынешних представителей власти.
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в молдове, молдова, пкрм, партия социалистов республики молдова

Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий

14:32 02.09.2021 (обновлено: 14:36 02.09.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Блок ПКРМ-ПСРМ выступил с новыми законодательными инициативами, а также раскритиковал последние действия властей.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Представители Блока коммунистов и социалистов представили ряд законодательных инициатив, которые были озвучены на брифинге в четверг.

Пособия детям войны

Так, депутаты блока предлагают внести изменения в закон о ветеранах, а именно включить в него новую категорию – "Дети войны". Речь идет о тех гражданах, кому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.
По мнению представителей фракции, этой категории людей нужно оказать поддержку в виде выплаты пособия в 500 леев, а также предоставлять путевки в санатории и обеспечивать лекарствами.
Как уточнила депутат от блока Елена Боднаренко, в эту категорию войдут 107,5 тысячи человек в возрасте от 80 до 94 лет.
"Для реализации инициативы необходимо около 54 миллионов леев, в качестве источников предлагается использовать госбюджет и местные бюджеты, а также донорские перечисления", - рассказала Боднаренко.

Стипендии студентам

Законопроект был зарегистрирован, его предстоит рассмотреть в парламентских комиссиях и непосредственно на заседании законодательного органа.
Помимо этого, фракция предлагает увеличить пособие для студентов до размера прожиточного минимума.
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"На данный момент стипендия покрывает всего 35% от минимального прожиточного минимума в стране", - заявила депутат блока Диана Караман.
По ее данным, прожиточный минимум в РМ на данный момент составляет 2100 леев, а размер студенческих стипендий не превышает 1000 леев.
Более того, фракция Блока ПКРМ-ПСРМ требует вернуться к прежнему числу министерств, а сэкономленные деньги направить на социальные проекты. Также депутаты блока осудили назначение на главные руководящие посты в стране родственников нынешних представителей власти.
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