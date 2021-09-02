https://ru.sputnik.md/20210902/bloka-pkrm-psrm-posobiya-detyam-voyny-i-uvelichenie-stipendiy-44424582.html

Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий

Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий

Ряд предложений Блока ПКРМ-ПСРМ: пособия детям войны и увеличение стипендий

2021-09-02T14:32+0300

2021-09-02T14:32+0300

2021-09-02T14:36+0300

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Представители Блока коммунистов и социалистов представили ряд законодательных инициатив, которые были озвучены на брифинге в четверг. Пособия детям войныТак, депутаты блока предлагают внести изменения в закон о ветеранах, а именно включить в него новую категорию – "Дети войны". Речь идет о тех гражданах, кому на 2 сентября 1945 года не исполнилось 18 лет.По мнению представителей фракции, этой категории людей нужно оказать поддержку в виде выплаты пособия в 500 леев, а также предоставлять путевки в санатории и обеспечивать лекарствами. Как уточнила депутат от блока Елена Боднаренко, в эту категорию войдут 107,5 тысячи человек в возрасте от 80 до 94 лет. Стипендии студентамЗаконопроект был зарегистрирован, его предстоит рассмотреть в парламентских комиссиях и непосредственно на заседании законодательного органа.Помимо этого, фракция предлагает увеличить пособие для студентов до размера прожиточного минимума."На данный момент стипендия покрывает всего 35% от минимального прожиточного минимума в стране", - заявила депутат блока Диана Караман. По ее данным, прожиточный минимум в РМ на данный момент составляет 2100 леев, а размер студенческих стипендий не превышает 1000 леев.Более того, фракция Блока ПКРМ-ПСРМ требует вернуться к прежнему числу министерств, а сэкономленные деньги направить на социальные проекты. Также депутаты блока осудили назначение на главные руководящие посты в стране родственников нынешних представителей власти.

https://ru.sputnik.md/20210901/psrm-obzhaluyut-obyazannost-uchiteley-testirovatsya-44378733.html

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в молдове, молдова, пкрм, партия социалистов республики молдова