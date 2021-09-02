https://ru.sputnik.md/20210902/chistki-proverki-gosinstitutakh-pas-44414521.html

Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагает три новых законопроекта

Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагает три новых законопроекта

Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагают три новых законопроекта

2021-09-02T10:50+0300

2021-09-02T10:50+0300

2021-09-02T10:50+0300

общество

в молдове

молдова

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Вместе с коллегами из фракции "Действие и солидарность" (PAS) мы зарегистрируем три законопроекта, которые подразумевают чистку в нескольких институтах власти, - заявил на брифинге в четверг министр юстиции и депутат PAS Серджиу Литвиненко. По его словам, речь идет о целом ряде подконтрольных парламенту структур: Совете по конкуренции, Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), Совете по телерадиовещанию (СТР), Агентстве по разрешению споров и Национальной комиссии по финансовому рынку.Первый законопроект предусматривает, что парламентские комиссии смогут изучить работу этих подконтрольных законодательному органу институтов. Затем, по данным Литвиненко, на основе этих анализов станет возможным принятие нормативных актов для исправления ситуации или увольнения руководителей этих неэффективных структур.Второй проект закона, как пояснил глава Минюста, предусматривает трансформацию должности директора Налоговой и Таможенной служб страны из госслужащего в государственного сановника. "Соответственно, компетенция этих людей перейдет от министра финансов к правительству. То есть назначать на эту должность будет кабмин по предложению министра финансов", - объяснил Литвиненко.Последний, третий, законопроект касается администрации юстиции. По словам главы Минюста, закон должен усилить роль Высшего совета магистратуры в процессе назначения заместителя председателя Высшей судебной палаты. Поскольку, как отметил Литвиненко, согласно действующему закону специалист на эту должность может быть назначен безо всяких решений ВСМ.

https://ru.sputnik.md/20210823/litvinenko-raskritikoval-stoyanoglo-immunitet-chinovnikov-44155742.html

https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html

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в молдове, молдова, серджиу литвиненко