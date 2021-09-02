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https://ru.sputnik.md/20210902/chistki-proverki-gosinstitutakh-pas-44414521.html
Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагает три новых законопроекта
Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагает три новых законопроекта
Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагают три новых законопроекта
2021-09-02T10:50+0300
2021-09-02T10:50+0300
общество
в молдове
молдова
серджиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Вместе с коллегами из фракции "Действие и солидарность" (PAS) мы зарегистрируем три законопроекта, которые подразумевают чистку в нескольких институтах власти, - заявил на брифинге в четверг министр юстиции и депутат PAS Серджиу Литвиненко. По его словам, речь идет о целом ряде подконтрольных парламенту структур: Совете по конкуренции, Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), Совете по телерадиовещанию (СТР), Агентстве по разрешению споров и Национальной комиссии по финансовому рынку.Первый законопроект предусматривает, что парламентские комиссии смогут изучить работу этих подконтрольных законодательному органу институтов. Затем, по данным Литвиненко, на основе этих анализов станет возможным принятие нормативных актов для исправления ситуации или увольнения руководителей этих неэффективных структур.Второй проект закона, как пояснил глава Минюста, предусматривает трансформацию должности директора Налоговой и Таможенной служб страны из госслужащего в государственного сановника. "Соответственно, компетенция этих людей перейдет от министра финансов к правительству. То есть назначать на эту должность будет кабмин по предложению министра финансов", - объяснил Литвиненко.Последний, третий, законопроект касается администрации юстиции. По словам главы Минюста, закон должен усилить роль Высшего совета магистратуры в процессе назначения заместителя председателя Высшей судебной палаты. Поскольку, как отметил Литвиненко, согласно действующему закону специалист на эту должность может быть назначен безо всяких решений ВСМ.
https://ru.sputnik.md/20210823/litvinenko-raskritikoval-stoyanoglo-immunitet-chinovnikov-44155742.html
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, серджиу литвиненко

Чистки и проверки в госинститутах: PAS предлагает три новых законопроекта

10:50 02.09.2021
284
© Sputnik / Miroslav RotariSergiu Litvinenco
Sergiu Litvinenco - Sputnik Молдова, 1920, 02.09.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Парламентское большинство подготовило еще несколько законопроектов, которые предусматривают проверки в нескольких госструктурах и возможные отставки.
КИШИНЕВ, 2 сен - Sputnik. Вместе с коллегами из фракции "Действие и солидарность" (PAS) мы зарегистрируем три законопроекта, которые подразумевают чистку в нескольких институтах власти, - заявил на брифинге в четверг министр юстиции и депутат PAS Серджиу Литвиненко.
По его словам, речь идет о целом ряде подконтрольных парламенту структур: Совете по конкуренции, Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ), Совете по телерадиовещанию (СТР), Агентстве по разрешению споров и Национальной комиссии по финансовому рынку.

Их функциональная авторитарность не значит, что главы этих институтов могут не отвечать за неэффективность и некомпетентность. Наоборот, учитывая роль парламента, в том числе и конституционную, а также наличие инструментов для контроля, мы считаем, что парламент обязан проверить деятельность этих структур.

Sergiu Litvinenco - Sputnik Молдова
Серджиу Литвиненко
глава Минюста
Первый законопроект предусматривает, что парламентские комиссии смогут изучить работу этих подконтрольных законодательному органу институтов. Затем, по данным Литвиненко, на основе этих анализов станет возможным принятие нормативных актов для исправления ситуации или увольнения руководителей этих неэффективных структур.
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Второй проект закона, как пояснил глава Минюста, предусматривает трансформацию должности директора Налоговой и Таможенной служб страны из госслужащего в государственного сановника.
"Соответственно, компетенция этих людей перейдет от министра финансов к правительству. То есть назначать на эту должность будет кабмин по предложению министра финансов", - объяснил Литвиненко.
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Последний, третий, законопроект касается администрации юстиции. По словам главы Минюста, закон должен усилить роль Высшего совета магистратуры в процессе назначения заместителя председателя Высшей судебной палаты. Поскольку, как отметил Литвиненко, согласно действующему закону специалист на эту должность может быть назначен безо всяких решений ВСМ.
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