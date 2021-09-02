https://ru.sputnik.md/20210902/dialog-uchitelya-44399969.html
Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями
Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями
Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями
2021-09-02T07:30+0300
2021-09-02T07:30+0300
2021-09-02T07:59+0300
коронавирус
в молдове
молдова
школа
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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Недовольство педагогов решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, обязывающим учителей регулярно тестироваться за свой счет, можно понять. Власти должны были начать диалог с педагогами намного раньше. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук. По ее мнению, диалог с учителями нужно было организовать сразу после окончания предыдущего учебного года, а не накануне начала нового. В этом случае можно было избежать неприятных ситуаций, считает эксперт. Эпидемиолог уверена, что с начала пандемии до настоящего времени учителя повели себя как настоящие герои, проделав титаническую работу.Она добавила, что, несмотря на все эти трудности, педагогам не увеличили зарплату, как другим сотрудникам, что нужно учитывать. А теперь, как считает Токарчук, с учителями общаются в некой ультимативной форме и ставят их перед выбором: - вакцинироваться, оплачивать тесты или уйти из системы. Токарчук считает, что решение комиссии стало последней каплей для некоторых педагогов, которые чувствуют себя измотанными после этого периода неопределенности. Помимо этого, эксперт призвала учителей все же сделать себе прививки, потому что защита детей должна быть приоритетом.Эксперт полагает, что основным источником передачи вируса является семья и что на самом деле учителя не должны быть единственными, кто должен быть вакцинирован и защищен, потому что дети могут заболеть также от членов семьи. "За 20 месяцев мы не смогли научиться жить с этим вирусом, чтобы он не распространялся, чтобы мы могли держать его под контролем, и все здесь виноваты, включая родителей. Если заболевают дети, в первую очередь виноваты родители ", – уверена Токарчук. Напоминаем, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обязала сотрудников сферы образования, которые отказываются пройти иммунизацию против COVID-19, каждые 14 дней проходить тесты на коронавирус, оплачивая их за свой счет. Это решение вызвало волну недовольства, особенно среди работников сферы образования.
https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-44392410.html
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в молдове, молдова, школа
Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями
07:30 02.09.2021 (обновлено: 07:59 02.09.2021)
Эксперт в области здравоохранения прокомментировала конфликт, возникший между представителями сферы образования и властями.
КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik.
Недовольство педагогов решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, обязывающим учителей регулярно тестироваться за свой счет, можно понять. Власти должны были начать диалог с педагогами намного раньше. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова
эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук.
По ее мнению, диалог с учителями нужно было организовать сразу после окончания предыдущего учебного года, а не накануне начала нового. В этом случае можно было избежать неприятных ситуаций, считает эксперт.
"Я не слышала достаточно аргументов от учителей, почему они не хотят проходить вакцинацию. Если бы я их услышала, тогда, возможно, я могла бы предложить, как мы можем на это ответить. Эти крайности не являются чем-то положительным", – уточнила Токарчук.
Эпидемиолог уверена, что с начала пандемии до настоящего времени учителя повели себя как настоящие герои, проделав титаническую работу.
"Они не привыкли давать онлайн-уроки, им пришлось изменить методы работы, взаимодействия с детьми. В то же время многим из них пришлось приложить значительные усилия, чтобы адаптироваться к технологиям, потому что это не так-то просто", – пояснила собеседник Sputnik.
Она добавила, что, несмотря на все эти трудности, педагогам не увеличили зарплату, как другим сотрудникам, что нужно учитывать. А теперь, как считает Токарчук, с учителями общаются в некой ультимативной форме и ставят их перед выбором: - вакцинироваться, оплачивать тесты или уйти из системы.
Токарчук считает, что решение комиссии стало последней каплей для некоторых педагогов, которые чувствуют себя измотанными после этого периода неопределенности.
Помимо этого, эксперт призвала учителей все же сделать себе прививки, потому что защита детей должна быть приоритетом.
"У большинства взрослых, переболевших COVID-19, остались последствия. Если мы не защитим детей и они перенесут это заболевание, вырастет целое поколение с такими же последствиями COVID. И это будет результатом наших решений ", – заявила Токарчук.
Эксперт полагает, что основным источником передачи вируса является семья и что на самом деле учителя не должны быть единственными, кто должен быть вакцинирован и защищен, потому что дети могут заболеть также от членов семьи.
"За 20 месяцев мы не смогли научиться жить с этим вирусом, чтобы он не распространялся, чтобы мы могли держать его под контролем, и все здесь виноваты, включая родителей. Если заболевают дети, в первую очередь виноваты родители ", – уверена Токарчук.
Напоминаем, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обязала сотрудников сферы образования, которые отказываются пройти иммунизацию против COVID-19, каждые 14 дней проходить тесты на коронавирус, оплачивая их за свой счет.
Это решение вызвало волну недовольства, особенно среди работников сферы образования.