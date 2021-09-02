https://ru.sputnik.md/20210902/dialog-uchitelya-44399969.html

Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями

Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями

Эксперт: представители власти обязаны вести диалог с учителями

2021-09-02T07:30+0300

2021-09-02T07:30+0300

2021-09-02T07:59+0300

коронавирус

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молдова

школа

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КИШИНЕВ, 2 сен – Sputnik. Недовольство педагогов решением Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, обязывающим учителей регулярно тестироваться за свой счет, можно понять. Власти должны были начать диалог с педагогами намного раньше. Такое заявление сделала в эфире радиостудии Sputnik Молдова эксперт в области здравоохранения Алла Токарчук. По ее мнению, диалог с учителями нужно было организовать сразу после окончания предыдущего учебного года, а не накануне начала нового. В этом случае можно было избежать неприятных ситуаций, считает эксперт. Эпидемиолог уверена, что с начала пандемии до настоящего времени учителя повели себя как настоящие герои, проделав титаническую работу.Она добавила, что, несмотря на все эти трудности, педагогам не увеличили зарплату, как другим сотрудникам, что нужно учитывать. А теперь, как считает Токарчук, с учителями общаются в некой ультимативной форме и ставят их перед выбором: - вакцинироваться, оплачивать тесты или уйти из системы. Токарчук считает, что решение комиссии стало последней каплей для некоторых педагогов, которые чувствуют себя измотанными после этого периода неопределенности. Помимо этого, эксперт призвала учителей все же сделать себе прививки, потому что защита детей должна быть приоритетом.Эксперт полагает, что основным источником передачи вируса является семья и что на самом деле учителя не должны быть единственными, кто должен быть вакцинирован и защищен, потому что дети могут заболеть также от членов семьи. "За 20 месяцев мы не смогли научиться жить с этим вирусом, чтобы он не распространялся, чтобы мы могли держать его под контролем, и все здесь виноваты, включая родителей. Если заболевают дети, в первую очередь виноваты родители ", – уверена Токарчук. Напоминаем, что Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья обязала сотрудников сферы образования, которые отказываются пройти иммунизацию против COVID-19, каждые 14 дней проходить тесты на коронавирус, оплачивая их за свой счет. Это решение вызвало волну недовольства, особенно среди работников сферы образования.

https://ru.sputnik.md/20210901/protest-roditeley-44392410.html

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

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в молдове, молдова, школа