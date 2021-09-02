https://ru.sputnik.md/20210902/dorozhnyy-nalog-moldova-44439033.html

Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать

Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать

Нужно ли повышать дорожный налог в Молдове, смотрите на видео

2021-09-02T22:28+0300

2021-09-02T22:28+0300

2021-09-02T22:28+0300

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В Молдове зарегистрировано более миллиона транспортных средств. А когда в республику приезжают соотечественники из других стран, то парк увеличивается до миллиона 100 тысяч и больше. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил глава Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.Он обратил внимание, что новые дороги в стране практически не строятся. "Речь идет о реабилитации старых участков дорог. Их, конечно, восстанавливают. Это радует. Но этих мер недостаточно. Многие автомобилисты жалуются на узкие дороги, на пробки в городах, на отсутствие разметки и так далее", – отметил Кожокару.На вопрос, нужно ли повышать дорожный налог в Молдове, чтобы пополнить бюджет, который можно инвестировать в дорожную инфраструктуру, эксперт ответил, что если бы сборы "взымались и инвестировались конкретно в дорожную инфраструктуру, то это было бы понятно".По его словам, "в этом контексте в свое время были предприняты некоторые инициативы, но, к сожалению, они на сегодняшний день буксуют". "Сейчас они не работают должным образом, как должны работать цивилизованном мире", – добавил собеседник.

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2021

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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Алена Матвеева https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

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