https://ru.sputnik.md/20210902/dorozhnyy-nalog-moldova-44439033.html
Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать
Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать
Нужно ли повышать дорожный налог в Молдове, смотрите на видео
2021-09-02T22:28+0300
2021-09-02T22:28+0300
2021-09-02T22:28+0300
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В Молдове зарегистрировано более миллиона транспортных средств. А когда в республику приезжают соотечественники из других стран, то парк увеличивается до миллиона 100 тысяч и больше. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил глава Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.Он обратил внимание, что новые дороги в стране практически не строятся. "Речь идет о реабилитации старых участков дорог. Их, конечно, восстанавливают. Это радует. Но этих мер недостаточно. Многие автомобилисты жалуются на узкие дороги, на пробки в городах, на отсутствие разметки и так далее", – отметил Кожокару.На вопрос, нужно ли повышать дорожный налог в Молдове, чтобы пополнить бюджет, который можно инвестировать в дорожную инфраструктуру, эксперт ответил, что если бы сборы "взымались и инвестировались конкретно в дорожную инфраструктуру, то это было бы понятно".По его словам, "в этом контексте в свое время были предприняты некоторые инициативы, но, к сожалению, они на сегодняшний день буксуют". "Сейчас они не работают должным образом, как должны работать цивилизованном мире", – добавил собеседник.
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Алена Матвеева
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, дороги, налог, авто, видео
Дорожный налог в Молдове: нужно ли его повышать
Председателем Союза автоводителей Молдовы прокомментировал, есть ли смысл повышать дорожный налог в республике.
В Молдове зарегистрировано более миллиона транспортных средств. А когда в республику приезжают соотечественники из других стран, то парк увеличивается до миллиона 100 тысяч и больше. Об этом в интервью Sputnik Молдова
заявил глава Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.
"Конечно, все дороги, все парковки, вся наша инфраструктура и в городах, и на трассах не вмещает такое число желающих проехаться на автомобиле. Проблемы есть. Дороги и инфраструктура не успевают за ростом парка, а он вырос за последние 10-15 лет в несколько раз. Дороги же остались практически на том же уровне", – сказал собеседник.
Он обратил внимание, что новые дороги в стране практически не строятся. "Речь идет о реабилитации старых участков дорог. Их, конечно, восстанавливают. Это радует. Но этих мер недостаточно. Многие автомобилисты жалуются на узкие дороги, на пробки в городах, на отсутствие разметки и так далее", – отметил Кожокару.
На вопрос, нужно ли повышать дорожный налог в Молдове, чтобы пополнить бюджет, который можно инвестировать в дорожную инфраструктуру, эксперт ответил, что если бы сборы "взымались и инвестировались конкретно в дорожную инфраструктуру, то это было бы понятно".
"Правильно, когда каждый автомобилист, который ездит по дорогам, платит за это. Но когда мы оплачиваем ежегодный дорожный налог, то хотелось бы, чтобы эти деньги уходили именно на дороги, а не на какие-то другие нужды государства, которые сейчас испытывает экономика страны", – сказал Кожокару.
По его словам, "в этом контексте в свое время были предприняты некоторые инициативы, но, к сожалению, они на сегодняшний день буксуют". "Сейчас они не работают должным образом, как должны работать цивилизованном мире", – добавил собеседник.